Сибарит написав:Это методы современного менеджмента: назначить от фонаря критерии эффективности и на них все строить.
Я щось не зрозумів В бандерлога море часу і бажання щось змінити на краще Хай замість торчання на цих сторінках спробує РОЗРОБИТИ не від фонаря, а з урахуванням... і все і вовки ситі і вівці цілі.. Але ж він хоче рибку зїсти і нікуди не сісти.....
Представляєш який я коварний? А ти думав, що скажеш "хай бандерлог!" і я побіжу з радісним іржанням побіжу підвищувати ефективність?
Shaman написав:........... ЛАД ще не відповів на питання, як він вирахував 50% на їжу, назвавши розмір зп та витрати на їжу - оціночно. а не відповідає, бо коли назве, то математика покаже, що ЛАД значно перебільшує.
але вже накидає нову пропорцію - знову скажемо ввічливо, дуже перебільшену. наша різниця по зп з США чи Німеччиною - десь в 6 разів, не більше. чи може назвете рівні зп, які ви врахували?
але зверхньо розповідає, що йому треба детально розписувати - не дай Боже помилився, ЄС чи Німеччина...
1. "50% на їжу" - смотря для кого. Для вас это, вероятно, не так. Для пенсионера со средней пенсией 6 тыс. это, возможно, и мало. Если не питаться одной манной кашей. Для средних зарплат и нормального питания на семью прикиньте сами. 2. "зп з США чи Німеччиною - десь в 6 разів" - вы слепой или неграмотный? Я, вообще-то, сравнивал зарплату в США и у нас в Украине. При чём тут Германия? Если вы плохо видите, то сейчас специально для слабовидящих выделил. 3. Понятно, что "иканамисту" всё равно - 800 тыс. мужчин призывного возраста в Германии или во всём ЕС. Но вы же, вроде бы, экономист, а не "иканамист". Или для вас это тоже "всё равно"?
1 цифру 50% назвали ви, не я. а прикидати маю я. ок прикинув - для пенсіонера з пенсією 6 000 грн - 50% так й є. для людина яка працює, й не є початківцем - звісно явне перебільшення. та навіть для початківця - перебільшення. для людини, яка працює на мінімалку - теж правильна цифра. багато таких?
Считаете, что за 3000 можно нормально питаться? И ни в чём себе не отказывать? Пробовали? А "для людини яка працює" - я вам написал, прикидывайте на семью, а не на "холостяка-оодиночку без мотора". Но,вообще, загуглите, есть официальные данные.
2 а ви вмієте розуміти прочитане. Німеччину я додав до порівняння, як країну Європи з великими зп. добре спростимо задачу для ЛАд та приберемо "чи". різниця в зп України та США - максимум 6 разів. ніяких 12. чи для вас це приблизно однаково?
Врёте и не краснеете. "Средняя зарплата в Украине в январе 2026 составила 27975 грн." (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/) - по сегодняшнему курсу примерно 630 долл. Хотите сказать, что в США средняя зарплата 3800 в месяц или 45000 долл. в год? И это я даже не учитываю того, что ср. зарплата у нас такая "высокая" благодаря, как правильно отмечает юудивельник, высоким зарплатам в армии.
3 800 тис чоловік в Німеччині - зрозуміло, що це помилка. можна просто перепитати. чи ви цифр взагалі не відчуваєте? хоча 50% на їжу для працюючих, річна зп в Україні дорівнює місячній в США - може дійсно плутаєтесь в цифрах.
Так насчёт "800 тис чоловік в Німеччині" я и переспросил. Хотя не убеждён и в 80 тыс в ЕС. Остальное повторяетесь, я уже ответил. Путаетесь в цифрах, скорее, вы.
в мене був період, коли моя зп в Україні була вищою, ніж зп мого одногрупника в США
Я рад за вас и сочувствую вашему одногруппнику в США. Кем он тогда работал? Это было вскоре после переезда? Сегодня как? Это типичная ситуация?
Banderlog написав: Якщо більше то на скільки? А оця ваша пропагандистська мотивація про збільшення ефективності...
Это не пропаганда. Это методы современного менеджмента: назначить от фонаря критерии эффективности и на них все строить. Коль мы на финансовом форуме, посмотрите, как работают операционисты банков. Они всеми силами пытаются навязать клиентам лишние карты, на что расходуются средства, а карты не используются. Но количество втюханных карт - назначенный каким-то менеджером критерий эффективности.
дивно від вас чути такі порівняння. це залежить саме від менеджмента - які обрати критерії ефективності. й загалом система працює.
просто роздавати картки - так. а якщо є щось цікаве, то цк вже інша історія - це залучення. який банк згадується з цими роздачами карток? Приват? але там досі 20 млн активних карток проти 10 у моно, про інших взагалі мовчу. й ці картки давно себе окупили...