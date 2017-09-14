budivelnik Очень много ненужных цифр. Прапорщик может чётко ответить - зарплата военных выросла сегодня по сравнению не с 2021, а с тем,что назначили в 2022 после начала полномасштабной войны? Зарплаты на гражданке сегодня выросли по сравнению с 2022?
ЛАД написав:1. "50% на їжу" - смотря для кого. Для вас это, вероятно, не так. Для пенсионера со средней пенсией 6 тыс. это, возможно, и мало. Если не питаться одной манной кашей. Для средних зарплат и нормального питания на семью прикиньте сами. 2. "зп з США чи Німеччиною - десь в 6 разів" - вы слепой или неграмотный? Я, вообще-то, сравнивал зарплату в США и у нас в Украине. При чём тут Германия? Если вы плохо видите, то сейчас специально для слабовидящих выделил. 3. Понятно, что "иканамисту" всё равно - 800 тыс. мужчин призывного возраста в Германии или во всём ЕС. Но вы же, вроде бы, экономист, а не "иканамист". Или для вас это тоже "всё равно"?
1 цифру 50% назвали ви, не я. а прикидати маю я. ок прикинув - для пенсіонера з пенсією 6 000 грн - 50% так й є. для людина яка працює, й не є початківцем - звісно явне перебільшення. та навіть для початківця - перебільшення. для людини, яка працює на мінімалку - теж правильна цифра. багато таких?
Считаете, что за 3000 можно нормально питаться? И ни в чём себе не отказывать? Пробовали? А "для людини яка працює" - я вам написал, прикидывайте на семью, а не на "холостяка-оодиночку без мотора". Но,вообще, загуглите, есть официальные данные.
починається. а що таке нормально? якщо кожен день червона риба - то цифри інші. а взагалі, якщо харчуватися м'ясо, крупи, картопля, сезонні фрукти/овочі без фастфуду - то воно не так багато й виходить.
так назвіть свою цифру. а критикувати всі вміють й коли в людини сім'я, то й він отримує вже не мінімалку, й не 20 т грн. й працює дві людини. я ж кажу, напишіть свої цифри - але ви не пишете, бо тоді наочно буде помітна ваша помилка
2 а ви вмієте розуміти прочитане. Німеччину я додав до порівняння, як країну Європи з великими зп. добре спростимо задачу для ЛАд та приберемо "чи". різниця в зп України та США - максимум 6 разів. ніяких 12. чи для вас це приблизно однаково?
Врёте и не краснеете. "Средняя зарплата в Украине в январе 2026 составила 27975 грн." (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/) - по сегодняшнему курсу примерно 630 долл. Хотите сказать, что в США средняя зарплата 3800 в месяц или 45000 долл. в год?
інет каже, що середня зп в США - 5500 бруто. джерело десь поруч з вашим. про українську статистику я вам вже казав - що в нас найбільше в "тіні" - це зп. тому українські цифри треба множити на два. ви вперто це ігноруєте, бо самі коли в останній раз отримували зп? а я бачу певну статистику. якщо не в два рази то в півтора точно. й отримаєте мій коефіцієнт 6 й якщо полюбляєте статистику, багато хто набиває собі зп через ФОПа
в мене був період, коли моя зп в Україні була вищою, ніж зп мого одногрупника в США
Я рад за вас и сочувствую вашему одногруппнику в США. Кем он тогда работал? Это было вскоре после переезда? Сегодня как? Это типичная ситуация?
як вас зачепило моє порівняння для емігрантів типова - після переїзду людям доступна лише найпростіша робота в перші часи. а щоб перейти на офіс потрібно подужати мову - а це скільки стягне? гадаю навіть не 50% відсотків.
звісно в нас посади були зовсім іншого рівня. але в нас ніхто не забороняє робити кар'єру саме в Україні. хто заважає працювати ІТшником - якщо звісно голова дозволяє, це теж можуть далеко не всі
ЛАД написав:Не сомневаюсь. Но вопрос не об обмане. Зарплаты в армии выросли по сравнению с 2022? Понимаю, что в 2022 вас ещё не призвали, но за то время, что служите, что-то изменилось? зарплаты в армии растут?
У меня ничего не изменилось. На нуле, по имеющейся информации, выплаты упали - стали считать дни, проведенные на позиции. И да, средняя по ВСУ и близко не доходит до 100К
Ти мені не розповідай що я маю робити і не підеш куди тебе пошлють 1 Ти як кожен примітивний дурник не в стані порівняти Перше - В 2021 році було 17000 на нулі Друге на початку війни в 2022 році було 20000 Тобто Навіть по твоїм захцянкам - я правий.\, бо що 17000 що 20000 2 Так , відразу почалось підвищення зарплат, спочатку на 30000 а потім і на 100 000.. Але це вже не ДО війни а після початку активних дій 3 Таким де.білоїдам як ти , варто подивитись і третій параметр який я приводив Суми заплановані в БЮДЖЕТІ на виплату зарплат в ЗСУ Ці суми зросли з 860 млрд в 2023 році до 1260 млрд в 2026 році. 4 Тепер питання про цивільних Там зарплати практично не підвищувались і це видно з файлів ПФУ
Висновок Парторг він завжди парторг , тобто крикливо-безмозгле створіння, яке відсутність розуму заміняє претензіями до оточуючих
_hunter написав:А потом что случилось? — у человека испытательный срок закончился/визу одобрили?
років десять пройшло. а в Україні сталися девали - тому так, в доларах я зараз отримую трохи менше.
Это - очевидно. А соотношение с ЗП одногрупника какое стало? Ну и да: назад он уже собирается - после таких-то тягот и лешений?
не середнє по країні, я ж кажу - в нас різний рівень посад він то не збирається, бо виїхав дуже давно. але й рожевих окулярів про еміграцію немає. житло не купив, й що буде робити далі з цим - теж не знає.
а от різні хунтери як тільки війна закінчиться вже напоготові. чого так? яка в тебе зп?..