Додано: Нед 15 бер, 2026 21:13

budivelnik написав: У 2024 - на оплату тигреняті йшло 860 млрд грн , а в 2026 (після того як я погодився підняти в 1,5 рази свої виплати) гетьманцев затвердив збільшення до 1300 млрд (практично в 1,5 рази)

budivelnik написав: 2022 - 1,14 трл - _________________?

2023 - 1,14 трл - _________________960 млрд

2024 - 1,68 трл - _________________862 млрд

2025 - 2,52 трл -________________1 160 млрд



Без інформації щодо фактичних виплат - це все "довідник стеля" видавництва ЕШБ.Заплановано не значить виплачено.Виплачено не значить саме діючим військовим та мобілізованим і саме в якості ГЗ.2026 тільки почався, жодних підвищень звісно немає, лише обіцянки/чутки/обговорення законопроектів щодо "коефіцієнта 1.8 для військових IT-шників", покращення умов рекрутингу, "контракти 18-24 таки запрацюють" і т.п.а реальні факти відображені навіть в твоєму дописі:2023 - це якраз суттєве кількісне зростання ЗСУ при незмінному бюджеті - контрнаступ, 2-га хвиля добровольців і все таке. Звісно середнє Г/З за таких умов могло лише падати.2024 - ще вже цілком очевидне зменшення фактичного Г/З на понад 10%2025 - якраз контракти 18-24, виплати тим хто будучи 18-24 підписав контракт вже після початку війни та рекрутинг зі своїми фінансовими плюшками. Там цілком могли закласти і 100 мільярдів розраховуючи що знайдеться 100 тисяч 18-24 бажаючих отримати мільйон... та ще 100 мільярдів на рекрутинг.І по самій структурі:- здається навіть ви тут мені доводили що ЗСУ платить внески в ПФ, а майже річні затримки з їх відображенні в кабінеті платника це якась чисто-технічна особливість, тому зразу відійміть 20%- виплати ГДО ("оздоровчих") - ще -1 середня ГЗ яка не є "оплатою праці"- компенсації за поранення - суми там бувають в десятки тисяч, а якщо не пощастить то навіть сотні, і виплачує їх саме в/ч - тобто з того самого бюджету- компенсації при звільненні - ще -1 середня ГЗ за кожен місяць відпустки якої тебе позбавило командування за весь строк служби, плюс компенсація вартості недоданого речового забезпечення, сумарно це ще 3-4 ГЗ. Враховуючи офіційну статистику (за рік мобілізовано 350 тисяч, 100 тисяч СЗЧ, 20-40 безповоротні втрати та зниклі безвісти) - 200+ тисяч звільнених отримують дану компенсацію з того самого бюджету.А Фактичні цифривже наводив, можу лише підтвердити/доповнити.- в 22-му "база ~14000" +30 "за незручності" ще з березня, десь з травня +100 які +/- відповідали адекватному рівню оплати за 24/7 для тих (переважно контрактників), кого влаштовувала і база за службу 50-60годин/тиждень згідно уставів.- в кінці 22 базу проіндексували на реальний рівень інфляції піднявши її до ~20000- на початку 23 почались мутки з доплатами, в квітні +100 раптово виявились лише +60- станом на зараз, мій колишній далекобійний артилерійський дивізіон - 40-50 для взводів забезпечення та побратимів з батарей яких відправили в ТПД дивізіону на ротацію (навіть 3 роки тому це вважалось покаранням), 70-90 в батареях. Умови та об"єми роботи значно гірші та вищі, ніж за 120 в 22-му.- справжній тил з розквартируванням, де я служу зараз - ~21000, багато побратимів мріють перевестись/повернутись назад в умовну 3тю штурмову, де їх чекають на 50-70, але Юрьїв день в уставах ЗСУ відсутній, а більш екстремальні способи переведення вважають занадто ризикованими