Эр-Рияд, 15 марта (Reuters) - Отношения Ирана с государствами Персидского залива потребуют «серьезного пересмотра» в свете американо-израильской войны против Ирана , что позволит ограничить влияние внешних игроков и обеспечить процветание региона, заявил в воскресенье агентству Reuters посол Тегерана в Саудовской Аравии.

На вопрос о том, беспокоит ли его ухудшение отношений из-за войны, посол Алиреза Энаяти ответил: «Это вполне обоснованный вопрос, и ответ на него может быть простым. Мы соседи, и мы не можем обойтись друг без друга; нам потребуется серьезный пересмотр ситуации».

.......С начала войны 28 февраля арабские государства Персидского залива подверглись более чем 2000 ракетным и беспилотным атакам, целью которых были не только американские дипломатические представительства и военные базы, но и важнейшая нефтяная инфраструктура Персидского залива, порты, аэропорты, гостиницы, жилые и офисные здания.

Объединенные Арабские Эмираты, нормализовавшие отношения с заклятым врагом Ирана, Израилем, в 2020 году, больше всего пострадали от нападений. Но все арабские государства Персидского залива ощутили на себе последствия, и все они осудили Иран.

По словам аналитиков и региональных источников, за кулисами также растет недовольство действиями США, которые долгое время выступали гарантом их безопасности, и тем, что они втянули их в войну, которую они не одобряли, но за которую платят высокую цену.

.......В 2023 году Саудовская Аравия и Иран восстановили полноценные дипломатические отношения после многих лет вражды, в ходе которой они поддерживали конкурирующие политические и военные фракции в регионе.

Иран «не несет ответственности» за нападения на нефтяной сектор Саудовской Аравии.

Энаяти опроверг обвинения в адрес Ирана в связи с атаками на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, включая нефтеперерабатывающий завод Рас-Танура на восточном побережье, а также с десятками попыток атак беспилотников на нефтяное месторождение Шайба в пустыне недалеко от границы с ОАЭ.

«Иран не несет ответственности за эти нападения, и если бы Иран их совершил, он бы об этом объявил», — сказал он. Он не назвал имя того, кто совершил нападения.



В заявлениях Министерства обороны Саудовской Аравии не возлагается ответственность за отдельные инциденты. Энаяти заявил, что Иран атаковал только цели и интересы США и Израиля.

.......Для разрешения конфликта США и Израиль должны прекратить свои нападения, а страны региона не должны в него вмешиваться, при этом необходимо обеспечить международные гарантии для предотвращения его повторения, сказал он.

«Только тогда мы сможем сосредоточиться на создании процветающего региона», — сказал он.