RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17092170931709417095
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 16:54

кацапьё в своем репертуаре, игогокает про продолжение войны

Киев не готов к переговорам, рф будет достигать цели сво на земле, — лавров.
Xenon
 
Повідомлень: 5774
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 16:56

Воюючи зі США, Іран визнав військову співпрацю з Росією та Китаєм
Іран має військову кооперацію з Росією та Китаєм під час війни зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. Про це заявив міністр закордонних справ Ісламської Республіки Аббас Арагчі в інтерв'ю американському телеканалу MS NOW.
....
"Що ж, Росія та Китай є нашими стратегічними партнерами, і ми вже мали тісну співпрацю в минулому, яка триває й досі. Це стосується й військової співпраці. Але я не буду вдаватися в подробиці... У нас налагоджена співпраця з цими двома країнами – у політичній, економічній, навіть у військовій сферах", – відповів міністр.


Трамп виступив із погрозами на адресу союзників через війну в Ірані та згадав Україну
"Цілком доречно, щоб ті, хто отримує вигоду від протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться… Якщо не буде відповіді або якщо відповідь буде негативною, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО", – сказав Трамп.

Так Донні вже переміг ... але чомусь плачеться, що йому не допомагають ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13592
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 16:58

  Xenon написав:кацапьё в своем репертуаре, игогокает про продолжение войны

Киев не готов к переговорам, рф будет достигать цели сво на земле, — лавров.


Но у нас есть форумчане, которые искренне думают, что если б Украина согласилась на "мирное соглашение", то Путин остановился бы и дальше не полез бы
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13592
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 16:59

  andrijk777 написав:А ви очікували здешевлення нафти після нападу на ТОП4-5 добувальника нафти?
Це не завищені очікування, це невірні або помилкові очікування.
І це трохи не в тему питання.
Здорожчання нафти - це побічний ефект "спецоперації" а не ціль.

Цікаво. Я навіть не знаю, як це назвати. Секта. Ти свято віриш в трампа. Колись трамп розказував, що він закінчить війну за 24 години, ти йому вірив.
Коли трамп ніхрена не зробив - ти сказав що винен наш клоун.
І навіть зараз, коли вдома трампа називають TACO, коли він тупо лажає раз за разом, і в Ірані він реально крупно проїбався - бо ріст цін на нафту він явно не очікував і перед виборами йому це нафіг не треба - ти досі віриш, що він красавчик.
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2817
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 17:22

фортеця

  fox767676 написав:повчальна історія

ага, була їм фортеця, а у знак благодарності парад суверенитетів і бомбардування
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42572
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1636 раз.
Подякували: 2881 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 17:32

Можна звісно нічого не робити, щоб не дай Бог не помилитись, бути лгбт/воуками-демократами і постійно бурмотіти з переляканими очима "ні - ескалації, підтримка до останнього, краще хороша війна українськими руками до 2030, ніж поганий мир зараз".
Думаю українці радо привітають початок третьої світової війни, бажано з участю більшості європейський та азіатських країн, термінаторів та ядерного попелу, якщо альтернативою цій війні є лише 10-20-30 річна "остання верба" виключно на нашій території
P.S. Назви хоч одного зацікавленого політика в світі крім Трампа, хто б хотів завершення нашої війни вже завтра. Нема такого.
Повідомлень: 3038
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17092170931709417095
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВВП (125)
16.03.2026 16:50
Ощадбанк (1124)
16.03.2026 16:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.