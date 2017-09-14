Іран має військову кооперацію з Росією та Китаєм під час війни зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. Про це заявив міністр закордонних справ Ісламської Республіки Аббас Арагчі в інтерв'ю американському телеканалу MS NOW. .... "Що ж, Росія та Китай є нашими стратегічними партнерами, і ми вже мали тісну співпрацю в минулому, яка триває й досі. Це стосується й військової співпраці. Але я не буду вдаватися в подробиці... У нас налагоджена співпраця з цими двома країнами – у політичній, економічній, навіть у військовій сферах", – відповів міністр.
"Цілком доречно, щоб ті, хто отримує вигоду від протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться… Якщо не буде відповіді або якщо відповідь буде негативною, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО", – сказав Трамп.
Так Донні вже переміг ... але чомусь плачеться, що йому не допомагають ...
andrijk777 написав:А ви очікували здешевлення нафти після нападу на ТОП4-5 добувальника нафти? Це не завищені очікування, це невірні або помилкові очікування. І це трохи не в тему питання. Здорожчання нафти - це побічний ефект "спецоперації" а не ціль.
Цікаво. Я навіть не знаю, як це назвати. Секта. Ти свято віриш в трампа. Колись трамп розказував, що він закінчить війну за 24 години, ти йому вірив. Коли трамп ніхрена не зробив - ти сказав що винен наш клоун. І навіть зараз, коли вдома трампа називають TACO, коли він тупо лажає раз за разом, і в Ірані він реально крупно проїбався - бо ріст цін на нафту він явно не очікував і перед виборами йому це нафіг не треба - ти досі віриш, що він красавчик.
andrijk777 написав:А ви очікували здешевлення нафти після нападу на ТОП4-5 добувальника нафти? Це не завищені очікування, це невірні або помилкові очікування. Здорожчання нафти - це побічний ефект "спецоперації" а не ціль.
Цікаво. Я навіть не знаю, як це назвати. Секта. Ти свято віриш в трампа. Колись трамп розказував, що він закінчить війну за 24 години, ти йому вірив. Коли трамп ніхрена не зробив - ти сказав що винен наш клоун. І навіть зараз, коли вдома трампа називають TACO, коли він тупо лажає раз за разом, і в Ірані він реально крупно проїбався - бо ріст цін на нафту він явно не очікував і перед виборами йому це нафіг не треба - ти досі віриш, що він красавчик.
Можна звісно нічого не робити, щоб не дай Бог не помилитись, бути лгбт/воуками-демократами і постійно бурмотіти з переляканими очима "ні - ескалації, підтримка до останнього, краще хороша війна українськими руками до 2030, ніж поганий мир зараз". Думаю українці радо привітають початок третьої світової війни, бажано з участю більшості європейський та азіатських країн, термінаторів та ядерного попелу, якщо альтернативою цій війні є лише 10-20-30 річна "остання верба" виключно на нашій території P.S. Назви хоч одного зацікавленого політика в світі крім Трампа, хто б хотів завершення нашої війни вже завтра. Нема такого.