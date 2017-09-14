Додано: Пон 16 бер, 2026 18:03
andrijk777 написав:
Трамп не може закінчити нашу війну сам. Бо Трамп президент США, а воюють Україна і РФ(і відповідно головні дійові особи - путін і Зеленський) а не Трамп.
Так, я вірю в Трампа більше ніж в путіна і Зеленського, бо Трамп хоче закінчити війну, а путін і Зеленський не хочуть її закінчувати. Але засобів(використання яких прийнятно для США) закінчення війни у Трампа мало.
Якщо в нього нема карт, а він говорив, що вони в нього є - знач він п***. ЩО очевидно всім адекватним людям.
І з Іраном він по ходу проїбався десь так само як з Україною
Додано: Пон 16 бер, 2026 18:04
andrijk777 написав:
Так, я вірю в Трампа більше ніж в путіна і Зеленського, бо Трамп хоче закінчити війну, а путін і Зеленський не хочуть її закінчувати. Але засобів(використання яких прийнятно для США) закінчення війни у Трампа мало.
Ти диви якій переворот думок, раніше ти про путіна не згадував
Але саме путін - агресор і саме путін не хоче закінчувати війну
І саме путін зараз має зиск з війни з Іраном, бо Донні частину санкцій скасував, навіть не попросив путіна припинити хоча б ракетні обстріли України
Головне, вірь в те, що Трамп хоче закінчити війну в України, він так і сказав - за 24 години )
Додано: Пон 16 бер, 2026 18:10
sashaqbl написав:
Очевидно що Трамп багато п***. Це ти прям Америку відкрив.
Мені це давно очевидно.
Але він не ВСЕ п***!!! Не все що говорить трамп - брехня!
Конкретно що ти сказав - так, у нього немає карт щоб припинити нашу війну.
Точніше вони у нього є(як і були у Байдена, у Обами) але він їх не буде використовувати.
Додано: Пон 16 бер, 2026 18:12
andrijk777 написав:
Не не буде використовувати, а не може використати, по тоді втратить рештки свого рейтингу.
І по Ірану в нього карт нема. Він вляпався в гівно замість досягнення цілей.
У Венесуелі він досягнув цілей - швидко і ефектно. А в Ірані - ні.
Додано: Пон 16 бер, 2026 18:12
Я притримуюсь трошки іншої думки..
Треба на успіхи/досягнення Трампа дивитись крізь призму США а не крізь призму участі США у війні росії з Україною..
Якщо побачити що
Сірія впала
Венесуела впала
росія втратила порти в Сірії і як наслідок втратить вплив в Африці (неможливо все доставляти літкакми , тай навряд чи є в Педерації літаки з можливість дешево організувати логістичний міст росія-Африка без посадок, Сірійський порт який давав можливість морської логістики - це велика втрата
Куба впаде (питання часу
Іран.... не впав по прикладу Венесуели , але США ще НЕ БЛОКУВАЛО протоку для танкерів ІРАНУ... а що буде якщо ЗАБЛОКУЄ так як Іран заблокував для інших крім своїх?
А що якщо накладе лапу на острів перевалки 90% нафти Ірану ( і це поставить китай перед втратою 2 млн баредів/добу іранської нафти....
Так що США ( для себе) діє ефективно
Друге питання що нам би хотілось щоб вони й для нас робили більше.
Додано: Пон 16 бер, 2026 18:13
Так не обовязково перемагати всюди з відривом..
У венесуелі переміг за добу...
Якщо в Ірані переможе за рік - цевиграш чи програш?
Додано: Пон 16 бер, 2026 18:21
Нехай так. Не може, не буде - один фіг.
Я не хочу обговорювати Іран. Вляпався чи не вляпався - це його рішення. До чого тут Україна? Якщо Україна від цього страждає - це проблема не Трампа, це проблема України, а Трампу плювати на Україну.
З Іраном - давай почекаємо. Час покаже чи досягнуті цілі чи ні.
-----------------------
Навіщо обговорювати те що вже відбулось і те що від нас не залежить? Який зміст обговорювати путіна чи Трампа? Ми не можем їх змінити, і не можемо на них вплинути. В цьому плані краще обговорювати Зеленського, ми ж його обрали.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 16 бер, 2026 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 бер, 2026 18:21
Ефективність - це коли подія сталася в наслідок дій. Тому можна відмітити тільки Венесуелу.
Якщо РФ зараз отримає Донбас і припинення війни - це буде виграш чи програш?
По США - все залежить від того, яку ціну вони заплатять за цей виграш? Чи американська економіка більше постраждає чи китайська? Скільки союзників перебіжать на сторону Китаю.
Додано: Пон 16 бер, 2026 18:35
А що ВВАЖАТИ ДІЄЮ ?
Особисто я вважаю , що ситуація 2014 року спровокована позицією США 2008 року, а раз так то ДІЯ США в 2008, спровокувала захоплення Криму і дала враження керівництву педерації що можна напасти в 2022 і захопити Україну...
Напад в 2022 - підірвав військові можливості педерації і це ДАЛО МОЖЛИВІСТЬ Азейбарджану віджати Карабах , а сірійській опозиції витиснути асада з Сірії...
Так з нашої точки зору - нас підставили
Але нас педерація підставляла останні 300 років, тому НЕ ЗАЛЕЖНО від дій США ми все одно потрапили б у якусь війну з росією.
Ще раз
Відрізняйте дії Трампа і наслідки цих дій для США... ( тобто для США по барабану чий буде Донецьк/Крим/Луганськ)
Навіть якщо ОРДЛО буде педераційним, а острів Харк буде контролюватись США - то для США це в рази більш важливо...
Тому ще раз
Оця крайність суджень і егоцентричність(нам(мені) всі винні і по барабану що треба їм) - більше заважає ніж дає можливостей прийняти правильне рішення.
Додано: Пон 16 бер, 2026 18:43
pesikot написав: Xenon написав:
кацапьё в своем репертуаре, игогокает про продолжение войны
Киев не готов к переговорам, рф будет достигать цели сво на земле, — лавров.
Но у нас есть форумчане, которые искренне думают, что если б Украина согласилась на "мирное соглашение", то Путин остановился бы и дальше не полез бы
По твоєму після того як трамп вийшов з переговорів путін мав б здатись?
Шо там зеля возмущався що європу в 3 сторонні переговори не допускають? То зараз шанс в європи стати головним переговорщиком.
