budivelnik написав:Відрізняйте дії Трампа і наслідки цих дій для США... ( тобто для США по барабану чий буде Донецьк/Крим/Луганськ)
Я про наслідки для США й написав: - наслідки для економіки США - перебіг союзників від США до Китаю
Ще раз В залежності від того чим закінчиться ситуація в Ірані... Якщо США накладе лапу ні експорт іранської нафти... - то це ПЕРЕМОГА в рази більша (для США) ніж захоплення педерацією додаткових 100км2 в ОРДЛО
если не ошибаюсь то экспорт иранской нефти под санкциями уже много лет, для этого не нужно было начинать войну...
навіть не серпень, а кінець березня, тобто до зустрічі з Сі
[quote]Запланована зустріч американського президента Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном, імовірно, буде відкладена, проте не скасована.
Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт в етері Fox News. Вона також пояснила причину такого можливого рішення.
Згідно з попередніми планами, поїздка Дональда Трампа до Китаю запланована на період із 31 березня по 2 квітня для зустрічі з його колегою Сі Цзіньпіном на рівні лідерів. Утім, його візит можуть перенести на певний час.
Трамп зараз "тисне"(вірніше, благає) Китай втрутитись і домовитись з Іраном про розблокування протоки. США намагаються діяти дипломатичним шляхом, але морпіхи вже на шляху до Персидської затоки (підготовка для наземної операції не зупиняється), але краще, щоб Іран погодився і уникнув подальших жертв.
До чого тут ОРДО б***? Ми ж про США говоримо. Якщо США накладе лапу на іранську нафту, а араби відваляться до Китаю - це перемога чи поразка? А якщо ще і Європа відвалисться до Китаю - то це перемога чи поразка? А якщо буде економічна криза внаслідок цін на нафту - це перемога чи поразка? І ще багато всяких якщо...
Прохожий написав:если не ошибаюсь то экспорт иранской нефти под санкциями уже много лет, для этого не нужно было начинать войну...
научились обходить санкции))
Ключевые аспекты экспорта иранской нефти под санкциями: Основной покупатель: Китай, на долю которого приходится около 91% иранского нефтяного экспорта в 2024–2025 годах. «Теневой флот»: Иран использует десятки танкеров, часто старых и с поддельными флагами, для перевозки нефти, скрывая истинное происхождение груза. Схемы обхода: Иранские нефтепродукты перегружаются с судна на судно в море, а платежи проводятся через сеть посредников и мелкие финансовые институты вне финансовой системы США. Санкционное давление: США регулярно вводят ограничения против компаний, судов и банков, участвующих в транспортировке, в рамках «кампании максимального давления». Последствия санкций: В октябре 2025 года новые санкции США затронули китайского гиганта Sinopec из-за обработки иранской нефти.
Несмотря на риск вторичных санкций, Иран обеспечивает высокий уровень продаж, поддерживая свою экономику, главным образом за счет спроса со стороны китайских независимых переработчиков.
Китай закликав сторони конфлікту на Близькому Сході якнайшвидше припинити бойові дії, аби уникнути подальшої ескалації. У Пекіні наголосили, що тривале збройне протистояння шкодить людям, економіці та підриває безпеку регіону.
Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, передає інформаційне агентство "Сіньхуа".
та это понятно НО 6й флот при желании мог бы "решить вопросы" с теневыми танкерами без бомбардировок Тегерана НО рыжему нарциссу захотелось "маленькой победоносной войны", ну как же еще с другом владимиром быть на равных будем посмотреть что будет дальше...
Так війна ж не за зняття санкцій.. Війна вирішує два завдання Перше - обрізання впливу китаю шляхом знищення(або контролю) над його союзниками. Венесуела під контролем Сірія під контролем Куба от от буде під контролем росія завязла в україні В Китаю залишився тільки Іран Друге - отримання(контроль) доходів від продажу Іранської нафти 90% якої йде в Китай.. Тобто контроль над експортом це збільшення витрат китаю на енергоносії(памятаємо що російська також під санкціями і після Ірану, будуть просто перекриті Балтика і Чорне море) і тоді що робити Китаю?