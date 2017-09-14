Додано: Вів 17 бер, 2026 11:23
Faceless написав:
Ну на користь історії Бетона можу сказати, що всяке буває. В мене є друг, в Харкові, якого того року прийняли десь на вулиці. Сам він не має ні броні, ні відстрочки, хоча він волонтер типу служитель церкви (не упц мп
), але чарівної бамажки нема. І от йому зробили експрес-влк, і почали возити по різних областях, ночували в палатках в лісі. Там їх таких зібралася ціла група, "отказників-пацифістів". Тиждень їх возили по лісам і полям, врешті їх просто неформально відпустили (себто просто дали піти). Не били, не знущалися особливо. Правда, він казав, наче тепер в резерві у нього статус якийсь дивний, але я забув, як він звучить.
Зря відпустили. Закон дозволяє використовувати і пацифістів. Зброю брати до рук не обовязково. На евакуацію ранених , вбитих, копання окопів, розгрібання завалів теж люди потрібні. Дорожників не вистачає. Електриків у прифронтових селах повибивало.
Та й просто цивільних в прифронтовій зоні кинули на самовиживання.
Додано: Вів 17 бер, 2026 11:26
"Электриков в прифронтовых сёлпах повыбивало" - это физически чтоли? Им за ранение, ампутации и тем более семье за смерть хоть платят или ахметке посрать на ресурс?
Додано: Вів 17 бер, 2026 11:31
ЗАЯВА ПРО ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ
Я, *******, повідомляю про вчинення щодо мене кримінальних правопорушень працівниками поліції, особи яких мені не були повідомлені.
16 березня 2026 року приблизно о *** у місті Києві ****** координанати
*******
Перетин вулиць ***?* та Дніпровська набережна
мене було зупинено екіпажем поліції під час керування автомобілем *****
На момент подій у місті Києві була оголошена повітряна тривога у зв’язку з ракетною атакою. Я повідомив працівників поліції, що прямую до укриття, однак вони проігнорували це та заборонили мені продовжити рух.
Працівники поліції:
— не представилися;
— не повідомили причину зупинки;
— не назвали своїх прізвищ та посад, попри мої неодноразові вимоги;
— не повідомили номер службового автомобіля;
— не здійснювали відеофіксацію події (бодікамери були вимкнені);
Після цього один із працівників поліції почав у грубій формі вимагати негайно вийти з автомобіля. Коли я намагався з’ясувати причину таких вимог, до мене було застосовано фізичну силу — мене витягнули з автомобіля та примусово помістили до службового автомобіля поліції.
Жодних процесуальних документів (затримання, доставлення тощо) складено не було, права мені не роз’яснювалися.
Один із працівників поліції самовільно поїхав на автомобілі, яким я користувався.
Після цього мене утримували у службовому автомобілі поліції.
Я встиг здійснити дзвінок на лінію «102» та повідомити про те, що мене примусово затримано невідомими працівниками поліції у 9 год 21 хв.
Після цього один із поліцейських силою відібрав у мене мобільний телефон, переглядав його вміст без мого дозволу, після чого телефон було пошкоджено.
Під час транспортування працівники поліції зупинили інший автомобіль червоного кольору ****** розбили скло транспортного засобу та застосували фізичне насильство до іншої особи у моїй присутності, після чого цю особу також помістили до службового автомобіля.
Під час руху один із працівників поліції поводився вкрай агресивно, постійно кричав, погрожував мені застосуванням вогнепальної зброї та вигукував фрази, які я сприймав як реальні погрози позбавлення життя.
Він крупний, чорне волосся, його колега сказав що він командир.
Крім того, водій службового автомобіля рухався з дуже великою швидкістю, значно перевищуючи дозволену, здійснював небезпечні маневри, що створювало реальну загрозу дорожньо-транспортної пригоди. Я неодноразово просив його зменшити швидкість, оскільки вважав, що така поведінка може призвести до загибелі або травмування людей, однак мої прохання ігнорувалися.
Під час поїздки один із поліцейських наніс мені удар рукою в область обличчя (між очима).
Після цього мене доставили до будівлі ТЦК та СП Дарницького району (вул. Бориспільська, 26), де мене утримували протягом дня без будь-яких процесуальних документів та без можливості вільно залишити приміщення.
Близько ***** мене було відпущено без будь-яких пояснень.
На мою думку, в діях працівників поліції наявні ознаки таких кримінальних правопорушень:
Стаття 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
Мене було примусово поміщено до службового автомобіля та утримувано без складання процесуальних документів та без законних підстав.
Стаття 365 Кримінального кодексу України – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.
Працівники поліції застосували фізичну силу, погрози, незаконно обмежили мою свободу пересування, не виконали обов’язку представитися та діяли поза межами наданих законом повноважень.
Стаття 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством.
Під час поїздки один із працівників поліції неодноразово погрожував мені застосуванням вогнепальної зброї.
Стаття 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом.
Один із працівників поліції самовільно поїхав на автомобілі, яким я користувався.
Стаття 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження майна.
Мій мобільний телефон було пошкоджено працівником поліції після того, як він силою відібрав його.
Окрім цього, вважаю, що має бути надана правова оцінка фактам незаконного доступу до мого телефону, а також діям працівників поліції, які відмовлялися назвати свої прізвища та номер службового автомобіля, попри мої неодноразові вимоги.
Докази:
— факт дзвінка на лінію «102»;
— пошкоджений мобільний телефон;
— свідки, які можуть підтвердити мій стан та обставини подій;
— можливі записи камер відеоспостереження на парковці ****** на прилеглих дорогах.
ПРОШУ:
1. Внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
2. Встановити особи працівників поліції, причетних до описаних подій.
3. Невідкладно витребувати та зберегти записи камер відеоспостереження з парковки «******» та прилеглих доріг.
4. Вилучити записи бодікамер працівників поліції.
5. Надати правову оцінку описаним діям та притягнути винних осіб до відповідальності.
Отправлено в дбр, внутреюю безопасность полиции.
Посмотрим на реакцию. Буду действовать до конца.
Найду его во что бы то ни стало.
Обьявил вознаграждение за инфу по этому полицейскому
Додано: Вів 17 бер, 2026 11:33
ЛАД написав:
Почитал вчерашние "геостратегические" измышления.
"Сумно, б..." (с).
Бережнее надо к людям, ребята.
дивує те, що китайці такі стратеги свого майбутнього не врахувати нарцисизм і деменцію трампа, тому зациклились на іранській нафті, треба було допомагати саудитам прокладати 3-4 гілки з Перської затоки до портів Червоного моря, то вони з одної ледве впорались (див. у відео)
Востаннє редагувалось prodigy
в Вів 17 бер, 2026 11:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 бер, 2026 11:34
Думаю мед фиксация удара по лицу ничего не даст.
Мать жалко. Давление под 200.
Не хотел сообщать. Узнала через знакомых.
Что посоветуете ещё?
Не будут ли мстить?
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 17 бер, 2026 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 бер, 2026 11:40
барабашов написав:
"Электриков в прифронтовых сёлпах повыбивало" - это физически чтоли? Им за ранение, ампутации и тем более семье за смерть хоть платят или ахметке посрать на ресурс?
посрать і не одному ахметці. 15 млн ніхто платити не думає. Моїх буковинців возили в херсонську область, доплата 500 грн командіровочних в день.
Це ж не тільки в енергетиці така історія. Укрпошта теж працює по мирному тарифу.
Сьогодні в запоріжжі по новій пошті прилетіло, 4 контужених, а могло і вбити... Армія живе на цивільній логістиці.
держава за то ніяк не дбає.
Додано: Вів 17 бер, 2026 11:49
ЛАД написав:Shaman
Что-то не видно вашего отклика на мои вчерашние ссылки о % расходов на еду и на пост prodigy
с его мнением о нормальной сумме на питание.
Долго думаете.
А я для вас старался.
ще отримаєте. я ж не на пенсії ЛАД
й чомусь вам потрібна завжди чужа думка - власної немає? звичка? чи ви на їжу гроші не витрачаєте, вас годують?prodigy
- це не людина з мінімальними доходами. люди з зп 20 т грн харчуються трохи по-іншому
Додано: Вів 17 бер, 2026 11:51
Бетон написав:
Думаю мед фиксация удара по лицу ничего не даст.
Мать жалко. Давление под 200.
Не хотел сообщать. Узнала через знакомых.
Что посоветуете ещё?
Не будут ли мстить?
"Совєтовать" не буду, а от безкоштовну пораду можу дати: йди до мене, підберем тобі тепле місце.
Додано: Вів 17 бер, 2026 11:52
Бетон написав:
Думаю мед фиксация удара по лицу ничего не даст.
Мать жалко. Давление под 200.
Не хотел сообщать. Узнала через знакомых.
Что посоветуете ещё?
Не будут ли мстить?
в травмопункті фіксуєте травму голови (нанесення побоїв), раніше поліція на це мала якось відреагувати
ЛАД написав: Letusrock написав: Banderlog написав:
Тільки станно якось... східняки предки яких голодували є. А тих предки яких брали участь в зернозаготівлі чи їли тушковану людятину чомусь нема. Як так?
Це дійсно якась фантастика. Підозрюю що років через 100 так само у всіх будуть предки лише добровольці та бусифіковані, і в жодного в роду не знайдеться заброньованого чи поліцая або тцкашника)). Чи то я занадто оптимістичний і предки "нових українців 2120-го" будуть Мухамедами-мігрантами з Бангладешу
Через 100 років, можливо, будуть мігрантами.
А, може, й раніше.
А ось "у всіх будуть предки лише добровольці та бусифіковані, і в жодного в роду не знайдеться заброньованого чи поліцая або тцкашника" - тут не знаю, чи ви оптиміст, чи песиміст, але буде значно
раніше. І будуть ходити по школах, розповідати про свої подвиги і виховувати патріотизм. І найчастіше це будуть саме "заброньовані чи поліцаї або тцкашники". Шаман с будівельником
будуть в перших рядах.
й як тебе після цього назвати? може вибачишся, поки є час? я не прогинаюся перед керівництвом, щоб ти розумів. а от більшість судить саме по собі.
в тебе точно не було нікого, хто постраждав від Голодомору чи там ГУЛАГу... та й при срср кажеш непогано жив?
