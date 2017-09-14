Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 14:45

  Xenon написав:
❗️Україна погодилася відновити «Дружбу», для поставок російської нафти в Угорщину та Словаччинуголова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Ну вот! А местный теоретик с ЗУ теоретизировал "пустить комиссию, отправить туда шахеды"..
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 14:47

  _hunter написав:
  Xenon написав:
❗️Україна погодилася відновити «Дружбу», для поставок російської нафти в Угорщину та Словаччинуголова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Ну вот! А местный теоретик с ЗУ теоретизировал "пустить комиссию, отправить туда шахеды"..

но есть нюанс )

Украина готова возобновить работу нефтепровода «Дружба» примерно через полтора месяца при условии отсутствия атак со стороны рф, — говорится в письме Зеленского главе Еврокомиссии.
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 14:49

  Letusrock написав:Жив був Іран, в якому відбиті на голову релігійні фанатики готувались 40 років до війни проти ворожого заходу та євреїв, будувати нескінченні тунелі та підземелля повні ракет.
і протягом 2-х тижнів майже сотню з цих "завжди готових" топ-керівників повбивали в рамках невеличкої мирної операції

А в іншому місці жила-була Україна яка 30 років дерибанила і розпродувала зброю а перед самим нападом замість автоматів чистила шампури для травневих шашликів. Але що ми маємо - за 4 роки повномаштабної вся еліта з обох боків жива-здорова, центри прийняття рішень - найбезпечніші місця під час ракетних ударів, штурмові батальони "Монако" та "Рубльовка" проводять товариські матчі на пляжах Італії/Франції, а вся екзистенційщина зводиться до массового знищення пересічних з обох сторін. Напевно де скоріше буде блекаут (Харків чи Белгород) того і обявлять переможцем війни

Для повноти картини:
Жила собі РФ і такий собі путін, якому стало скучно і він почав війну. Він і далі відпочиває в Геленджику в палаці, а прості люди гинуть на фронті.
Також жили собі США і Трамп, там хоч люди не помирають, але вони оплачують цю "спецоперацію" а це десятки мільярдів доларів їх податків.

Висновок єдиний: Політики грають в ігри(у війни), прості люди страждають і вмирають.
Між іншим раніше було трохи не так. Довго писати як.
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 14:54

  Xenon написав:
  _hunter написав:
  Xenon написав:❗️Україна погодилася відновити «Дружбу», для поставок російської нафти в Угорщину та Словаччинуголова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Ну вот! А местный теоретик с ЗУ теоретизировал "пустить комиссию, отправить туда шахеды"..

но есть нюанс )

Украина готова возобновить работу нефтепровода «Дружба» примерно через полтора месяца при условии отсутствия атак со стороны рф, — говорится в письме Зеленского главе Еврокомиссии.

нюанс можно игнорировать: раньше он потужно заявлял "данизашо!" :lol:
Когда там стадия "принятие"?..
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 14:57

да шож такое ))


Урал был недосягаем для воздушных ударов с Украины, но теперь находится в зоне непосредственной угрозы, - заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

«Так, еще недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы», — сказал он.



ведь жмли раньше без этих ваших фашистских интернетов и хорошо жили! Мороженое было вкусное, и колбаса!

Власти Петербурга предупредили об ограничениях мобильного интернета «в целях безопасности»

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о возможных отключениях мобильного интернета «в целях безопасности» и рекомендовали пользоваться бесплатными точками Wi-Fi «SPB_FREE». Сообщение опубликовано на сайте местного комитета по информатизации и связи

Такие предупреждения поступали и раньше, но с утра 17 марта в сервисе мониторинга сбоев Downdetector было зафиксировано более 5 800 жалоб от местных жителей. Пользователи писали о неработающих сайтах «белого списка» в том числе, например, национальном мессенджере Max.

Больше всего жалоб поступает на сервис электронного дневника, игру War Thunder, мессенджер Telegram (который и так работает с большими задержками),

В Москве с вечера 5 марта ограничен мобильный интернет, в ЦАО он не работает совсем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все отключения и ограничения связи происходят «в строгом соответствии с действующим законодательством» и связаны с обеспечением безопасности.
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 15:05

  Hotab написав:
  Shaman написав:..............
й який же очевидний випадок?.. як й ти за кордон виїхав, той самий?.. :lol:

Змастив шпаринку (с)

А чем, по-вашему, шаман лучше?
Тем, что произносит "правильные" слова?
И переводит стрелку на других?
Из Харькова сбежал куда подальше.
В жизни Родине ни часу своей драгоценной жизни не отдал. Всю жизнь занимался только собственной карьерой.
Чем он лучше хантера, летусрока и др., на которых вы нападаете?
Бандерлог чесно каже - він воює "до шухеру", а якщо шухер - то ви його лише й бачили, втече в Румунію - це його цитата. чи потрібен вам такий побратим, вирішуйте самі...
Бандерлог "воює "до шухеру" уже почти 4 года, шаман - ни дня. И при этом хватает наглости рассказывать "до шухеру" и задавать вопрос, "чи потрібен вам такий побратим". Интересно, где будет он при "шухере"?

Так за что вы его поддерживаете? За слова?
