Додано: Вів 17 бер, 2026 21:22

Hotab

Как-то всё сильно и быстро почистили, не знаю, успели вы прочитать мой ответ.

Повторю, в слегка изменённом виде.



Щодо мови, то я (і не тільки я) теж пишу російською. І можна сказати принципово. Так що цей аргумент у вас слабкий. Сподіваюсь, що ви проросійським мене не вважаєте.



Звинувачувати когось у зраді не можливо, поки це не трапилось. Буває по-різному - людина, який не довіряли, може виявитися героєм, а яку поважали і возвеличували, може, пробачте, обісратись.

Тому я никого не звинувачую, а тільки не виключаю можливість.

Не факт, що людина зрадить і я зовсім цього не хочу. Але він ані разу не сказав, чому його досі не призвали чи що у нього є бронь, а якщо є, то чому. Щодо цього повна тиша. Пояснення (колись було): "Піду, коли треба буде", - звучить якось сумнівно.

А слова очень громкие постоянно. Я бы с ним в разведку не пошёл. И в окоп на первой линии тоже. Сначала внимательно присмотрелся бы. Хотя допускаю, что человек может оказаться молодцом.

Вы рискнёте?



И ещё.

В Советской армии вы не служили. И с советскими замполитами пообщаться не успели. Не знаю, как с этим в ЗСУ. Насколько понимаю, скорее всего никак или близко к этому. Возможно, поэтому мы в этом вопросе (отношение к словам) расходимся. Были офицеры, которых я уважал, но замполитов среди них не было ни одного. Долбодятлы ещё те. Поэтому с такой непрязнью отношусь к тем, кто их напоминает.

И ещё.

Как-то бандерлог спрашивал чем отличается парторг от инструктора райкома.

Я забыл написать, наверное, самое существенное, из которого вытекают все остальные отличия.

Парторг - должность выборная и на нижних уровнях (на которых, собственно, парторги и существовали) его вполне могли не выбрать и достаточно несложно сместить при случае. На самых нижних уровнях парторги были не освобождёнными и трудились наравне со всеми.

Инструктор райкома назначается. Снять его может только его начальник.

Поэтому ему плевать было на мнение всех окружающих, ему важно только, чтобы ценило начальство.