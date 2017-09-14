МОСКВА, 17 марта (Reuters) - Высокопоставленный представитель российских служб безопасности предупредил во вторник, что темпы и развитие украинского производства беспилотников означают, что ни один регион России не застрахован от нападения. Сергей Шоигу, секретарь влиятельного Совета безопасности России и бывший министр обороны России, заявил на встрече с официальными лицами в уральском городе Екатеринбурге, что число диверсионных атак Украины против России к 2025 году увеличилось на 40% и составит 1830 инцидентов. «...темпы развития систем вооружения, прежде всего беспилотных летательных аппаратов, и изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности», — цитирует Шойгу государственное информационное агентство ТАСС. Мэр Москвы заявил в понедельник, что системы ПВО предотвратили крупнейшую за последний год попытку нападения на российскую столицу, сбив за выходные 250 украинских беспилотников. Министерство обороны России сообщило во вторник, что за последние 24 часа был сбит 421 украинский беспилотник.
ЛОНДОН, 17 марта (Reuters) - Великобритания и Украина договорились о сотрудничестве в области продажи технологий беспилотных летательных аппаратов за рубежом во время визита президента Владимира Зеленского во вторник, цель которого – укрепить поддержку Киева в условиях резкого роста цен на нефть из-за войны в Иране, что стало выгодно Москве. ......Спустя четыре года после полномасштабного вторжения России в Украину Киев стал мировым лидером в области беспилотных летательных аппаратов и технологий противодействия им. Великобритания, являясь близким союзником, хочет помочь Украине использовать это положение для поддержки стран Персидского залива , которые регулярно подвергаются атакам со стороны Ирана, в том числе с использованием беспилотников «Шахед», поставленных Тегераном Москве и ставших одним из ключевых видов российского оружия. Зеленский заявил, что более 200 украинских военнослужащих дислоцированы на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, куда они были направлены по просьбе партнеров, включая США. .......В заявлении говорится, что украинский опыт в области беспилотных летательных аппаратов будет объединен с британской производственной базой для увеличения поставок дронов. .......Она (Великобритания) также объявила о небольших инвестициях в размере 500 000 фунтов стерлингов (660 000 долларов США) в новый центр искусственного интеллекта в Украине для изучения его применения на передовой.
ЛАД написав:Сегодня писали о нефтепроводе. Вот как это изложено на Западе:
БРЮССЕЛЬ, ..... Разногласия по поводу отключения электроэнергии привели к тому, что Венгрия продолжает блокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро (103 миллиарда долларов) для Украины и вводить новые санкции против России до тех пор, пока потоки воды через Дружбу остаются приостановленными.
ЛАД, вы последнее время часто постите гуглопереводы. Просьба хоть проверять минимально перевод.
ЛАД написав:Сегодня писали о нефтепроводе. Вот как это изложено на Западе:
БРЮССЕЛЬ, ..... Разногласия по поводу отключения электроэнергии привели к тому, что Венгрия продолжает блокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро (103 миллиарда долларов) для Украины и вводить новые санкции против России до тех пор, пока потоки воды через Дружбу остаются приостановленными.
ЛАД, вы последнее время часто постите гуглопереводы. Просьба хоть проверять минимально перевод.
Я видел и хотел исправить, но меня опять обвинят в искажениях. Хотя "воду" я, вроде, всё же убирал. Не знаю, почему проскочило. Но если общество не возражает, буду редактировать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 бер, 2026 23:22, всього редагувалось 1 раз.
США и Израиль в первые дни нападения на Иран убили верховных руководителей — мозг и душу Исламской республики, но до сих пор не тронули ее сердце — остров Харк, через который Иран экспортирует 90% нефти, главного источника доходов страны. В ночь на субботу США ударили по военным целям на острове, и Дональд Трамп пообещал, что разбомбит еще и нефтяные объекты, если Иран не прекратит блокаду Ормузского пролива, которая спровоцировал нефтяной кризис во всем мире.
Чем так важен микроскопический коралловый остров Харк 8 км в длину и 4 км в ширину?
Харк — центр кровеносной системы, питающей иранскую экономику, и одновременно — ахиллесова пята ненавистного Трампу иранского режима. Нефтяной терминал там еще до исламской революции построила американская компания Amoco в 1960-х, поскольку у иранского побережья мелко и порты на берегу не могли принимать крупные танкеры.
Разрушение нефтяных объектов или оккупация острова лишит Иран средств к существованию, но обернется масштабной эскалацией войны, потому что, с одной стороны, наверняка потребует отправки американских солдат в Иран, а с другой, даст Ирану повод бомбить месторождения, заводы и порты стран Персидского залива, что чревато многомесячным, если не многолетним экономическом кризисом всемирного масштаба, говорят эксперты.
Как стало известно Guardian, советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл присутствовал на заключительных переговорах между США и Ираном и посчитал, что предложение Тегерана по его ядерной программе достаточно значимо, чтобы предотвратить спешку с началом войны.
По словам источников, Пауэлл считал, что в конце февраля в Женеве был достигнут прогресс, и что предложенная Ираном сделка была «неожиданной».
Через два дня после окончания переговоров и после того, как была согласована дата очередного раунда технических переговоров в Вене, США и Израиль начали атаку на Иран. .......Впоследствии британские официальные лица пояснили, что их впечатлила готовность Ирана к тому, чтобы сделка носила постоянный характер и, в отличие от ядерного соглашения 2015 года, не предусматривала бы крайних сроков или положений об истечении срока действия, прекращающих ограничения на его программу.
Иран также согласился смешать 440 кг высокообогащенного урана с другими энергоносителями под контролем МАГАТЭ на территории Ирана. Было достигнуто соглашение о том, что в будущем запасы высокообогащенного урана создаваться не будут.
На заключительном заседании переговоров Иран согласился на трех-пятилетнюю паузу в обогащении урана внутри страны, однако США на дневном заседании, после консультаций с Трампом, потребовали десятилетнюю паузу.
На практике у Ирана не было средств для внутреннего обогащения урана из-за бомбардировки его заводов по обогащению урана в 2025 году.
Иран также предложил то, что посредники назвали экономическим пиром: США получили возможность участвовать в будущей гражданской ядерной программе.
Під час спільного брифінгу 16 березня з прем’єр-кабінет-секретарем і очільником МЗС Кенії Мусалією Мудаваді Лавров заявив, що Росія не погодиться припинити війну навіть у разі, якщо Україна «визнає реалії „на місцях“» і повністю відмовиться від Донбасу на користь РФ.
.......
То, что внимание перенеслось на Иран, понятно. В Украине сейчас ничего существенного и нового не происходит. В Иране события развиваются динамичнее, больше неопределённости и сильнее влияние на мировую экономику. К сожалению, не нашёл сообщений о словах Лаврова в западных СМИ или письменное изложение. Возможно, плохо искал. Если кому попадётся выложите, пожалуйста. С лушать через vpn всю пресс-конференцию и некогда, и не хочется. Но, в общем, не удивлён. Давно писал, что вопрос не в территориях. И понимал, что ограничиться только ЛБЗ, они могут только при жёсткой необходимости или под очень сильным давлением. Понятно, что цели у них другие. Поэтому писал о финском варианте.