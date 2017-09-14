Додано: Сер 18 бер, 2026 15:53

andrijk777 написав: ЛАД написав: Вы несколько не о том.

Вы смешиваете "владу" с "элитой".

Но это далеко не одно и то же.

Махатма Ганди, в общем-то, никогда не был при власти, но он точно относился к индийской Элите (именно так, с большой буквы). Даже его голодовки было достаточно для примирения индуистов и мусульман в январе 1948, пусть даже временного.

Я не змішую, це реальність змішує. Зараз така реальність що еліта = влада+олігархи.

Ганді - так це еліта, але це унікальний випадок. Або інший унікальний випадок Навальний - я б відніс його до еліти.

Гитлер или Путин - це 100% еліта.

В обществе в отношении трактовки термина «элита» существует неоднозначность. Можно выделить два основных подхода:



- Политический подход оценивает принадлежность к элите по факту обладания реальной властью или влиянием на политические процессы, безотносительно оценок интеллектуальных и/или моральных качеств тех или иных индивидов. Этот подход восходит к основополагающим работам Моски[источник не указан 3161 день].

- Ценностный или меритократический подход базируется на исходном смысле понятия «элита» (то есть «лучшее»). Подразумевается, что входящие в элиту индивидуумы, обладают более высокими интеллектом, талантом, способностями, компетентностью по сравнению со средними показателями конкретного социума. Этой позиции придерживался Парето[источник не указан 3161 день].

В настоящее время политический подход к трактовке термина «элита» является преобладающим, поскольку надёжных и проверяемых критериев принадлежности к элите сторонниками ценностного подхода не выработано.

У нас разные понятия.Ганди не унікальний випадок.Вольтер (как и все деятели Просвещения) никогда не был при власти, но точно относится к элите общества.Русская Вики пишет такое:В англ. Вики говорится иключительно о политическом подходе, которого, очевидно, и вы придерживаетесь.Я говорю о ценностном подходе.Отсюда и разница.При вашем подходе Гитлер и Путин - элита, при моём подонки и отбросы общества.Из-за того, что "надёжных и проверяемых критериев принадлежности к элите сторонниками ценностного подхода не выработано", ответить на вопрос будивельника не могу.