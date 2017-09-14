ЛАД написав:1. Что это за таблица? Откуда? Потому что в ней для Украины приведена цифра 75.7 года, в то время, как здесь - https://surl.li/khaqsy, например, указано, что "Середня тривалість життя чоловіків на 11.1 років менше ніж у жінок (63.8 та 74.9 відповідно)". Правда, не очень понятно, что это за цифры, т.к. в таблицах указано для 2019 года - 72,01; 66,92; 76,98 для обоих полов, мужчин и женщин, соответственно. Но это самые высокие цифры.
Дуже хороший, головне щоб данні порівнювались коректно а не пропогандистом.
очікувана тривалість життя при народженні): СРСР 1926—1927 рр.: приблизно 44 роки. 1938—1939 рр.: близько 47 років. 1958—1959 рр.: зростання до 68,6 року (значний стрибок після війни). Середина 1960-х: пік тривалості життя, 66,1 року для чоловіків та 73,8 року для жінок. Початок 1980-х (1984 р.): зниження показників — 62,4 року для чоловіків та 73,6 року для жінок
То як, якщо порівняти правильно- СОВОК був хороший?
Вы опять приводите какие-то цифры без ссылки. Встречал я и такие. Но по той же моей ссылке на укр. Вики цифры сильно другие: Год.............1980....1985....1990 чоловіки......64,6.....65,2.....65,7 жінки ..........74,0.....74,0....75,0 Зато в годы независимости - сильное падение для мужчин. С 2002 по 2008 цифра колеблется от 62,23 до 62,60 года. Для женщин от 73,97 до 74,28. После этого цифры начинают довольно быстро расти до 2014. Припишем это достижениям Януковича? После 2014 наблюдается небольшой рост и снижение в 2019-2020, по-видимому, из-за ковида.
Все эти вопросы достаточно непросты и арифметикой тут не обойдёшься.
Ну, насчёт дефицитов и я хорошо помню. Тем не менее, не голодали. Ещё смеялись: "В магазинах ниего нет, а холодильники у всез полные". Что касается сегодняшней ситуации, то у вас явное преувеличение. Но не буду спорить. Я писал не о том, как хорошо жили в СССР, а только о том, что средняя продолжительность жизни не очень хороший показатель, о чём написал будивельник. И привёл сравнение. Всё. Цель была только в этом. Если судить по этому показателю, то якість життя в сегодняшней Украине и в УССР 1965 примерно одинакова.
P.s. Что касается сегодняшнего дня - если бы не отменили обязанность отслужить 25 лет и вы продолжали бы служить, не имея возможности летать в Африке, у вас "було б усе"? И в Союзе были возможности заработать, даже не становясь "партійним босом, або порушувати закон", но , конечно, не так много, как сегодня. Но и сегодня будивельник правильно пишет, что таких, как он, всего 5%. Не буду спорить о цифре, возможно, несколько меньше или больше, но в принципе верно. Надеюсь, вы не станете утверждать, что остальные 95% "ледащо і дурачои".[/quote]
цю маячню (про повні холодильники) вигадали в місткомі кпрс(у відділі пропаганди)
гадаю, ви ще не забули, що у срср була ієрархія:
Иерархия снабжения: В СССР существовала четкая система категорий снабжения населенных пунктов. Города-миллионники и столицы союзных республик получали фондовые товары в первую очередь, создавая видимость благополучия. Обеспеченность: В то время как в малых городах продукты питания были в дефиците, в миллионниках (особенно в Москве) ассортимент был шире, а товары первой необходимости — доступнее. Спецраспределители: Существовала закрытая система распределения товаров (спецпайки, закрытые магазины) для партийной номенклатуры, академиков и других категорий, которая работала лучше, чем общедоступная сеть. Региональные различия: Снабжение зависело от важности города. Города с развитой промышленностью или оборонными предприятиями снабжались лучше. 80-е годы: К началу 1980-х годов даже в крупных городах дефицит товаров стал ощутимым, что привело к введению талонов на продукты питания.
мої батьки (як тільки у нас з'явився транспорт, у 1972р мотоцикл "Іж-планета" з коляскою, а з квітня 1977р ВАЗ-2101) майже кожної суботи ганяли за шмотками в Молдову, а за продуктами у села по Київській трасі(Любашівка, бо там був великий базар і селяни привозили свинину, яловичину, сало, яблука, вставали о 4й ранку, 400км в день-харчів купити), на привоз не їздили, бо там перекупи ціни драли завжди. починаючи з 1980р до розпаду совка був тотальний дефіцит харчів, окрім столиць [/b] у 1979р ми поїхали на авто в Ленінград (у Таллінні були здивовані червоною рибою у відкритому доступі по 3,5р (мати побачила і хотіла купити, а "естонці" кажуть не беріть, ми не купуємо, бо вимагаємо накладні на товар (вчора риба була по 3,30р а сьогодні вже 3,50р), сміливі люди. В Одесі за такі "претензії" продавець казала , що ти п'яний і швидко викликала міліцію (і те були у змові з продавщицями продовольчих магазинів). При ссср великі гроші заробляли або партноменклатура(чи червоні директори заводів/фабрик, голова колгоспу (разом з головним бухгалтером) мав шанси продати частину врожаю наліво (але це вже було після 1980р), до того ОБХСС швидко ловив і 5-6 років на зоні. Можна було в моря, або в армію (краще у підводний флот, чи авіацію), або золото добувати
А в ОБХSS-e товарищи майоры нормально себя чухали? Или после их смерти в обисцяных матрасах находили центнеры червонцев и четвертных, при том что борцы с нетрудовыми доходами годами ходили в затасканых коричневых костюмах и засаленных бежевых болоньевых плащах?
з 1992 по 1998 закрилось майже половина заводів пов'язаних з МО СССР, ЧМП втратило 80% флоту, армія скоротилась з 850 тисяч до 320тисяч (у 1998)-а це сумарно більше 2,5млн чоловіків, з яких тільки 20% змогли змінити професію, решта деградували і померли завчасно( хоч не всі активно вживали, але вийшло так, що 50-55 років вони виявились не потрібними країні) і тихо доживали на пенсії
коли Кучма роздав олігархам майже 85% промисловості, і люди стали більше затребувані, плюс бум інвестиції припав на 2003-2008рік, нові вілли, автівки класу преміум і жити стали довше(трохи)
Тут нічого не зрозумів. Що не відмінили чи відмінили? З з/п на службі наче ж все зрозуміло. Близько 1 кує передвоєнна зп. Це ж десь мабуть як радянські 200--400 рублів воєнльота? Чи ні? По можливості купити. Чогось може можна і більше купити було за ті рублі, а чогось взагалі неможливо було знайти , бо СРСР не виробляв.
Щодо Африки.. Так Африка просто топ по з/п, але ж цивільна в Україні існувала (до війни) і окрім Африки. Так, там би не було 8-10 куів, але 2-3 було б мабуть. Хіба це гірше ніж в цивільній авіації СРСР ?
Ви перекручуєте. Ну хай він в 5%. Але наступні 25% (після нього) це хіба про голод і злидні? В Україні голодувати можуть тільки нероби. У мене брат вже 2 роки свої ділянки біля містечка на Чернігівщини (на околиці) не обробляє. Невеликі, по 5-7 соток. Нема здоровʼя вже того, і нема ціни яка б влаштовувала. Тобто умовний бідняк з нуля може брати і вирощувати. Долярчик виів мозок тут всім про дорогу їжу. Чому нема бажаючих вирощувати, якщо ви згадаєте слово «голодують»?
prodigy Ещё раз. Я не собирался и не собираюсь в очередной раз обсуждать тему жизни в СССР. Я не ездил "за шмотками в Молдову, а за продуктами у села по Київській трасі". Личного транспорта не было. Обходился харьковскими магазинами и базарами. И не страдал. Не знаю, что вы называете "великими грошами", но заработать можно было и не будучи "партноменклатурою (чи червоними директорами заводів/фабрик). И у вас преувеличенные представления о "партноменклатуре". Хорошо зарабатывали, начиная с уровня горкома-обкома, и то не все - начиная от начотдела-секретарь горкома. Тот же инструктор райкома-горкома имел очень невысокую зарплату. Но можно было заработать и простым людям Желающие ездили "на севера", были и другие варианты. Когда я пришёл инженером на завод, мне дали ставку 105 руб. (правда, на заводе была довольно высокая квартальная премия 30%). При этом хорошие регулировщицы и некоторые другие специальности могли зарабатывать и по 200 руб. и даже больше. По тем временам это было очень неплохо. Конечно, так удавалось не всем и это работа для молодёжи - надо хорошее зрение и ловкие пальцы.
Но повторю - я написал об этом только для того, чтобы показать, что средняя продолжительность жизни не может служить хорошим и исчерпывающим показателем качества жизни.
тут треба дивитись на період часу: мій дальній родич був майором обхсс у Калузі (молокозавод, м'ясокомбінат, лікеро-горілчаний завод-все під його владою), жили незаможно (авто запор 965), але холодильник ломився (мені було 14 років у 1978р, коли я побачив повну морозилку м'яса разом з морозивом "ленінградське"(по 22коп, с шоколадом), майор регулярно на нічній зміні робив заїзд у всі 3 заводи і раз на тиждень обновляв морозилку. А куди ви діваєте стільки морозива-ми його викидаємо(після тижня воно тхне м'ясом). Ще у них була гарна колекція дефіцитних книжок (бо мати працювала у домі книги).Тобто що охороняю-те і маю Казав, що коли у когось з ментів ДН, привозять з розрахунку 2 пляшки горілки на людину. Помер рано у 46років , інфаркт (хоч в молодості був кремезний, майстер спорту по штанзі, мав гарну освіту МДТУ ім Баумана)
1)частково рівень життя впливає на строк життя, але частково на приклад , капітан-гроші є, а здоров'я не має (бо робота була виснажлива і дуже нервова), пілот літака(гелікоптера)-теж стресова робота, навіть водій маршрутного таксі у великому місті
2) вам вистачало мінімумам в місті мільйоннику, мабуть був хтось знайомий в гастрономі, пригадайте 3) значна кількість людей переживши блокаду Ленінграда дожили до 2020 року, тобто 85-90 років, це гарна генетика (ДНК), і попри голод люди мали здоров'я і довголіття 4)більше натуральних продуктів без ГМО, діти народжені десять років тому і сьогодні мають ушкоджені ДНК вживанням гмо харчів. Що ми їмо, з того будується наше тіло.
Отменили обязанность отслужить 25 лет в армии. Вы сами писали - контракт на 5 лет и... "Гуляй, Вася". У вас появилась возможность уволиться из армии, которой до этого не было.
З з/п на службі наче ж все зрозуміло. Близько 1 кує передвоєнна зп. Це ж десь мабуть як радянські 200--400 рублів воєнльота? Чи ні? По можливості купити. Чогось може модна і більше купити було за ті рублі, а чогось взагалі неможливо було знайти , бо. СРСР не виробляв.
Ну, в СССР тоже был импорт, но не суть. И у лётчиков зарплата всё же повыше, чем у армейского офицера. Сколько зарабатывал Ванька взводный или даже ротный?
Щодо Африки.. Так Африка просто топ по з/п, але ж цивільна в Україні існувала (до війни) і окрім Африки. Так, там би не було 8-10 куів, але 2-3 було б мабуть. Хіба це гірше ніж в цивільній авіації СРСР ?
Это не понял. Автокорректировка неудачная? Где было бы 2-3 куе? Сколько зарабатывал лётчик в цивільній авіації СРСР, не знаю. Хотя, наверное, неплохо. Ну и 2 куе, безусловно, неплохие деньги, но и не заоблачные. Имея семью, у вас не возникало бы больших проблем с выбором квартиры в какой-нибудь Черногории.