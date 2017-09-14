Додано: Чет 19 бер, 2026 14:22
Hotab написав:
Чому нема бажаючих вирощувати, якщо ви згадаєте слово «голодують»?
маючи 10 соток, навіть 10 по 10 соток-немає сенсу вести сільське господарство, нема профіту за витрачений час і гроші (на добрива, насіння, гербіциди, техніку і сервіс техніки)
Додано: Чет 19 бер, 2026 14:29
ЛАД
Отменили обязанность отслужить 25 лет в армии.
Вы сами писали - контракт на 5 лет и... "Гуляй, Вася".
У вас появилась возможность уволиться из армии, которой до этого не было.
А, ви по це.
Так я і так 26 відмаслав 🤭ще до 22-го року. І звільнився ДО. Тобто мені те «відмінили/невідмінили»)). Але сама ідея цікава , в 21 сторіччі в центрі Європи країна, в якій гіпотетично (ви змогли уявити ) 18-річний юнак вступає в ВВНЗ і підписався на 25 років 😅😅
Це жах, навіть не уявляйте такого)) Чомусь абирвалг може в 18 піти в свльгоспакадемію і в 23 з дипломом піти торгувати китайським трипером на базар (на одному місці вертячи свиней з кабанами в колгоспі), а військовому ви таке уявляєте)
Ну и 2 куе, безусловно, неплохие деньги, но и не заоблачные. Имея семью, у вас не возникало бы больших проблем с выбором квартиры в какой-нибудь Черногории.
Ви ж знов порівнюєте «топ» сьогодні»(у мене, у якого є можливість купляти закордонну нерухомість ) і «звичайну тоді».
Топ тоді теж був, ті ж «сєвєРа» для пілотів. Або Німеччина (групіровка войск).
Мені здається сьогоднішні 2-3 кує в цивільній авіації України це не гірше ніж ті 400-500р? Чи скільки рублів? В цивільній авіації СРСР було , я просто не знаю .
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 19 бер, 2026 14:36, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 19 бер, 2026 14:31
ЛАД написав:
Когда я пришёл инженером на завод, мне дали ставку 105 руб. (правда, на заводе была довольно высокая квартальная премия 30%). При этом хорошие
регулировщицы и некоторые другие специальности могли зарабатывать и по 200 руб. и даже больше. По тем временам это было очень неплохо. Конечно, так удавалось не всем и это работа для молодёжи - надо хорошее зрение и ловкие пальцы.Но повторю - я написал об этом только для того, чтобы показать, что средняя продолжительность жизни не может служить хорошим и исчерпывающим показателем качества жизни.
Попытался найти старый советский анекдот про поиск работы, заканчивающийся словами "для этого высшее образование нужно", а его уже переделали на современный лад про олигархов 😁
Прогнозная продолжительность жизни может служить косвенным показателем уровня жизни, ибо уровень жизни влияет на степень оптимистичности прогнозистов 😁
Додано: Чет 19 бер, 2026 14:33
ЛАД написав:
Сколько зарабатывал Ванька взводный или даже ротный?
не важливо(нехай лейтенант(старлей) мав 150-200р у 1988р)
мій брат служив у Маріуполі (Жданов) 87-89, у 1987-му ще була дісципліна якась, а в 1989 вже нічого, я приїхав у Марік, дав замполіту блок мальборо і забрав брата з армії на 3 дні(як би я був там тиждень- то відпустили на тиждень, треба будо у 0700 бути на поверке і 2200 також), частина була у центрі міста, кожного дня ЗИЛи заправляли по 400л дизелю і везли продавати його місцевим, за місяць заповнили всі закопані у городі цистерни, продавали по 10коп літр (тобто на день прапорщик мав 40 рублів, щось давав командиру частини), всі офіцери частини продавала дизельне пальне.
Не всім там поталанило, хтось мав службу у тайзі Сибіру, там нема кому було продавати. Нестор Шуфрич(будучи лейтенантом) продав(з генералами) угорцям стільки майна, що ще у 1992 став доларовим мільйонером
Додано: Чет 19 бер, 2026 14:35
prodigy написав: ЛАД написав:
Но повторю - я написал об этом только для того, чтобы показать, что средняя продолжительность жизни не может служить хорошим
и исчерпывающим показателем качества жизни.
1)частково рівень життя впливає на строк життя, але частково
на приклад , капітан-гроші є, а здоров'я не має (бо робота була виснажлива і дуже нервова), пілот літака(гелікоптера)-теж стресова робота, навіть водій маршрутного таксі у великому місті
Якість життя более широкое понятие, чем кількість грошей.
2) вам вистачало мінімумам в місті мільйоннику, мабуть був хтось знайомий в гастрономі, пригадайте
Нічого пригадувати.
Не было ни у меня, ни у мамы.
3) значна кількість людей переживши блокаду Ленінграда дожили до 2020 року, тобто 85-90 років, це гарна генетика (ДНК), і попри голод люди мали здоров'я і довголіття
4)більше натуральних продуктів без ГМО, діти народжені десять років тому і сьогодні
мають ушкоджені ДНК вживанням гмо харчів.
Що ми їмо, з того будується наше тіло.
Что вы хотите сказать?
Что я прав и средняя продолжительность жизни не может служить хорошим и исчерпывающим показателем качества жизни?
P.s. На вопрос барабашова
вы прямо не ответили. "що охороняю-те і маю". Оно так. Но ваша мать из Дома книги не воровала книги, а покупала.
Как ваш дальній родич у Калузі забивал морозилку, не знаю - давали ему бесплатно как взятку или просто имел возможность свободно купить по госцене. Но "после его смерти в обисцяных матрасах находили центнеры червонцев и четвертных" вряд ли.
Додано: Чет 19 бер, 2026 14:35
Hotab написав:ЛАД
Отменили обязанность отслужить 25 лет в армии.
Вы сами писали - контракт на 5 лет и... "Гуляй, Вася".
У вас появилась возможность уволиться из армии, которой до этого не было.
А, ви по це.
Так я і так 26 відмаслав 🤭ще до 22-го року. І звільнився ДО. Тобто мені те «відмінили/невідмінили»)). Але сама ідея цікава , в 21 сторіччі в центрі Європи країна, в якій гіпотетично (ви змогли уявити ) 18-річний юнак вступає в ВВНЗ і підписався на 25 років 😅😅
Це жах, навіть не уявляйте такого)) Чомусь абирвалг може в 18 піти в свльгоспакадемію і в 23 з дипломом піти торгувати китайським трипером на базар (на одному місці вертячи свиней з кабанами в колгоспі), а військовому ви таке уявляєте)
в армії США перший контракт 4 роки, менше не буває(зразу дають громадянство), якщо не відслужив 4р-могуть громадянство забрати
Додано: Чет 19 бер, 2026 14:38
Сибарит написав: ЛАД написав:
Когда я пришёл инженером на завод, мне дали ставку 105 руб. (правда, на заводе была довольно высокая квартальная премия 30%). При этом хорошие
регулировщицы и некоторые другие специальности могли зарабатывать и по 200 руб. и даже больше. По тем временам это было очень неплохо. Конечно, так удавалось не всем и это работа для молодёжи - надо хорошее зрение и ловкие пальцы.Но повторю - я написал об этом только для того, чтобы показать, что средняя продолжительность жизни не может служить хорошим и исчерпывающим показателем качества жизни.
Попытался найти старый советский анекдот про поиск работы, заканчивающийся словами "для этого высшее образование нужно", а его уже переделали на современный лад про олигархов 😁
Прогнозная продолжительность жизни может служить косвенным показателем уровня жизни, ибо уровень жизни влияет на степень оптимистичности прогнозистов 😁
Додано: Чет 19 бер, 2026 14:39
prodigy написав: Hotab написав:ЛАД
Отменили обязанность отслужить 25 лет в армии.
Вы сами писали - контракт на 5 лет и... "Гуляй, Вася".
У вас появилась возможность уволиться из армии, которой до этого не было.
А, ви по це.
Так я і так 26 відмаслав 🤭ще до 22-го року. І звільнився ДО. Тобто мені те «відмінили/невідмінили»)). Але сама ідея цікава , в 21 сторіччі в центрі Європи країна, в якій гіпотетично (ви змогли уявити ) 18-річний юнак вступає в ВВНЗ і підписався на 25 років 😅😅
Це жах, навіть не уявляйте такого)) Чомусь абирвалг може в 18 піти в свльгоспакадемію і в 23 з дипломом піти торгувати китайським трипером на базар (на одному місці вертячи свиней з кабанами в колгоспі), а військовому ви таке уявляєте)
в армії США перший контракт 4 роки, менше не буває(зразу дають громадянство), якщо не відслужив 4р-могуть громадянство забрати
Так в Україні також перший контракт 5р для всіх, для пілотів вже зробили 10р обовʼязково
. Як компенсація за навчання. І існує ще з моменту мого випуску 28 років тому.
Додано: Чет 19 бер, 2026 14:43
ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД написав:
Но повторю - я написал об этом только для того, чтобы показать, что средняя продолжительность жизни не может служить хорошим
и исчерпывающим показателем качества жизни.
1)частково рівень життя впливає на строк життя, але частково
на приклад , капітан-гроші є, а здоров'я не має (бо робота була виснажлива і дуже нервова), пілот літака(гелікоптера)-теж стресова робота, навіть водій маршрутного таксі у великому місті
Якість життя более широкое понятие, чем кількість грошей.
2) вам вистачало мінімумам в місті мільйоннику, мабуть був хтось знайомий в гастрономі, пригадайте
Нічого пригадувати.
Не было ни у меня, ни у мамы.
3) значна кількість людей переживши блокаду Ленінграда дожили до 2020 року, тобто 85-90 років, це гарна генетика (ДНК), і попри голод люди мали здоров'я і довголіття
4)більше натуральних продуктів без ГМО, діти народжені десять років тому і сьогодні
мають ушкоджені ДНК вживанням гмо харчів.
Що ми їмо, з того будується наше тіло.
Что вы хотите сказать?
Что я прав и средняя продолжительность жизни не может служить хорошим и исчерпывающим показателем качества жизни?
P.s. На вопрос барабашова
вы прямо не ответили. "що охороняю-те і маю". Оно так. Но ваша мать
из Дома книги не воровала книги, а покупала.
Как ваш дальній родич у Калузі забивал морозилку, не знаю - давали ему бесплатно
как взятку или просто имел возможность свободно купить по госцене. Но "после его смерти в обисцяных матрасах находили центнеры червонцев и четвертных" вряд ли.
конечно, давали безкоштовно (привести щось на 10р це було навіть не подарунок, а маленький жест поваги до міліції),майор обхсс помер у 1992(или 93), після нього залишилась колекція марок (продали в 90ті за копійки), дача за містом 4 сотки
моя тітка з Калуги працювала в Домі Книги, мати у мене працювала в порту,
після 2014 втратив всі контакти з калужанами
Додано: Чет 19 бер, 2026 14:50
2 ЛАД: тут іще такий момент . Якщо ми закрили питання «хоча б наїстися» і розглядаємо можливості людей з з/п в 400р в СССР і кілька тисяч дол зараз, то треба зробити ось що.
Віднімемо від 400р 150-200р, які потрібні щоб їсти все що схочу (що зміг знайти ) в СРСР , віднімемо від 3 кує сьогодні отой 1 кує на їжу «їв все що хотів». І тепер що маємо? В СССР ще є в місяць 200-250р , але купити нема чого . Нести на книжку хіба. Зараз є 2 тисячі кує зайвих щомісяця, а вибір є , бери що хочеш. Хоч на прекрасну іномарку збирай, хоч на будь яку побутову техніку. Хоч їдь дивись світ де хочеш.
Ось про це мабуть вам кажуть, коли кажуть «зараз краще жити».
