ИРАН

• 18 марта были атакованы части иранского газового месторождения Южный Парс и перерабатывающий центр Асалуйе , однако масштабы ущерба остаются неясными, сообщили государственные СМИ.

• Иран прекратил поставки природного газа в Ирак после того, как перенаправил его на внутреннее потребление, сообщил агентству Reuters высокопоставленный иракский чиновник.

• Ранее Израиль наносил удары по топливным складам на территории материкового Ирана, в то время как Соединенные Штаты наносили удары по своим военным целям на острове Харг, главном нефтеэкспортном терминале Ирана.



САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

• 19 марта беспилотник врезался в нефтеперерабатывающий завод SAMREF, принадлежащий компаниям Aramco и Exxon. Размер ущерба оценивается, сообщило министерство обороны Саудовской Аравии.

• Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, сократила добычу примерно на 2 миллиона баррелей в сутки, до приблизительно 8 миллионов баррелей в сутки, после снижения производства на двух морских месторождениях.

• Королевство также приостановило работу своего нефтеперерабатывающего завода в Рас-Тануре мощностью 550 000 баррелей в сутки и перенаправило часть экспорта сырой нефти в Красное море.

• Саудовская система ПВО перехватила баллистическую ракету, нацеленную на Янбу, ныне единственный экспортный пункт страны по сырой нефти. Погрузки там были ненадолго приостановлены .



КУВЕЙТ

• 19 марта беспилотники атаковали оперативные подразделения нефтеперерабатывающих заводов Kuwait Petroleum Corporation в Мина-аль-Ахмади и Мина-Абдулле, вызвав пожары на обоих объектах.

• Кувейт уже сократил добычу нефти и объявил форс-мажорные обстоятельства.

КАТАР

• В результате ракетных ударов, нанесенных рано утром 19 марта, были повреждены несколько объектов QatarEnergy LNG, что составляет 17% от экспортных мощностей компании.

• Компания Shell сообщила о приостановке производства на своем заводе по переработке газа в жидкое топливо Pearl в Рас-Лаффане после получения повреждений.

• Катар приостановил работу установок по производству СПГ еще 2 марта и объявил форс-мажор в отношении поставок СПГ 4 марта, что нарушило поставки, эквивалентные примерно 20% мирового объема торговли СПГ.



ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

• Газоперерабатывающий комплекс «Хабшан», один из крупнейших в мире, мощностью 6,1 миллиарда стандартных кубических футов в сутки, был остановлен 19 марта после инцидентов, вызванных обломками перехваченных ракет.



• Нефтяное месторождение Баб также стало целью атаки.

• Добыча нефти в ОАЭ, третьем по величине производителе в ОПЕК, сократилась более чем вдвое . Компания ADNOC закрыла нефтеперерабатывающий завод в Рувайсе мощностью 922 000 баррелей в сутки, а экспортный терминал в Фуджейре неоднократно подвергался нападениям .

• 12 марта компания TotalEnergies сообщила о потере 15% своей добычи на Ближнем Востоке, включая шельф ОАЭ.

ИРАК

• Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, сократил добычу на своих основных южных нефтяных месторождениях на 70% — с 4,3 млн баррелей в сутки до примерно 1,3 млн баррелей в сутки.

• Во вторник Багдад заключил соглашение о возобновлении экспорта нефти с месторождений Киркука на севере страны по трубопроводу в Турцию.

БАХРЕЙН

• 9 марта бахрейнская компания Bapco Energies объявила о форс-мажоре после нападения на свой нефтеперерабатывающий завод Sitra мощностью 380 000 баррелей в сутки.



ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

• Цены на нефть марки Blyeast достигли рекордных максимумов .

• Цены на дизельное топливо в США превысили 5 долларов за галлон лишь во второй раз за всю историю наблюдений, а цены на бензин поднялись выше 3,70 долларов за галлон, достигнув самого высокого уровня с октября 2023 года.

• Азиатские нефтеперерабатывающие заводы, в том числе в Японии , сократили объемы переработки или объявили форс-мажорные обстоятельства на фоне нехватки сырья, такого как нафта.

• Китай запретил экспорт бензина, дизельного топлива и авиационного топлива.

• В Индии призвали потребителей экономить энергию и избегать панических закупок.

• Южная Корея впервые за 30 лет установила предельные внутренние цены на топливо и ограничила экспорт нафты.

• Международное энергетическое агентство рекомендовало высвободить 400 миллионов баррелей из мировых запасов — это крупнейший подобный шаг в его истории.

• Вашингтон временно ослабил санкции в отношении российской нефти.

