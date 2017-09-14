Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 18:54


Но, понятно, что Иран полностью разгромлен и у него ракет и дронов осталось на один день. Или уже на полдня?
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но, понятно, что Иран полностью разгромлен и у него ракет и дронов осталось на один день. Или уже на полдня?

Та, визнаю, американців я сильно переоцінив.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 19:02

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
В ходе обоих слушаний (в Конгрессе) Габбард заявила, что только Трамп может определить, угрожает ли Соединенным Штатам непосредственная опасность.
https://www.reuters.com/world/middle-east/us-israeli-war-aims-iran-are-not-same-gabbard-says-2026-03-19/

Трамп все ближче до того, щоб його сцяними тряпками вигнали ...

Ніхто його не вижене.
А от демократів шанс взяти під контроль обидві палати парламенту восени доволі високий.
Для нас це означає гризню між демократами і республіканцями, в якій ми опинимось на ще більшій периферії ніж зараз. На жаль...
А для Китаю це шанс окупувати Тайвань. Тож не дарма прогнозували 27 рік...
sashaqbl
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 19:05

В преддверии встречи Япония присоединилась к ведущим странам Европы в совместном заявлении , в котором говорится, что они предпримут шаги для стабилизации энергетических рынков и готовы присоединиться к «соответствующим усилиям» для обеспечения безопасного прохода через пролив .
........«Мы получаем огромную поддержку и поддерживаем хорошие отношения с Японией во всем, и я считаю, что, судя по заявлениям, которые нам сделали вчера и позавчера относительно Японии, они действительно проявляют себя с лучшей стороны... в отличие от НАТО», — сказал Трамп.
Он сказал, что ожидает от Японии активных действий, учитывая поддержку, которую США оказывают стране, и десятки тысяч военнослужащих, размещенных там.
«Нам многого не нужно; нам вообще ничего не нужно», — сказал Трамп. «Нам ничего не нужно ни от Японии, ни от кого-либо еще. Но я думаю, что уместно, чтобы люди проявили инициативу».
https://www.reuters.com/world/china/trump-may-push-japan-help-with-iran-war-white-house-meeting-2026-03-19/
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 19:07

  sashaqbl написав:Ніхто його не вижене.
А от демократів шанс взяти під контроль обидві палати парламенту восени доволі високий.
Для нас це означає гризню між демократами і республіканцями, в якій ми опинимось на ще більшій периферії ніж зараз. На жаль...
А для Китаю це шанс окупувати Тайвань. Тож не дарма прогнозували 27 рік...

В принципе Трамп - хоть и потихоньку, но - производство чипов назад возвращает. Так что если это будет где-то под конец 27го - ничего страшного (для Америки) не произойдет.
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 19:09

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:---=== ===---
В ходе обоих слушаний (в Конгрессе) Габбард заявила, что только Трамп может определить, угрожает ли Соединенным Штатам непосредственная опасность.-----=== ===---
https://www.reuters.com/world/middle-east/us-israeli-war-aims-iran-are-not-same-gabbard-says-2026-03-19/

Трамп все ближче до того, щоб його сцяними тряпками вигнали ...

Ніхто його не вижене.
А от демократів шанс взяти під контроль обидві палати парламенту восени доволі високий.
Для нас це означає гризню між демократами і республіканцями, в якій ми опинимось на ще більшій периферії ніж зараз.

Якщо шанс взяти під контроль високий, то яка гризня ... це взагалі

Тобі не спадає на думку, що серед респів є багато тих, кому Трамп вже набрид ... це в деталях

Чи у тебе, якщо респ то обов"язково за Трампа ?

Ми ще можемо побачити такі перевзування, що Арестовіч з Гордоном від заздрощів вдавляться )
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 19 бер, 2026 19:18, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 19:10

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:-----------------------------
ЛАД
В ходе обоих слушаний (в Конгрессе) Габбард заявила, что только Трамп может определить, угрожает ли Соединенным Штатам непосредственная опасность.
https://www.reuters.com/world/middle-east/us-israeli-war-aims-iran-are-not-same-gabbard-says-2026-03-19/
-----------------------------
Трамп все ближче до того, щоб його сцяними тряпками вигнали ...

Ніхто його не вижене.
А от демократів шанс взяти під контроль обидві палати парламенту восени доволі високий.
Для нас це означає гризню між демократами і республіканцями, в якій ми опинимось на ще більшій периферії ніж зараз. На жаль...
Так, по-моему, дальше, к сожалению, уже особо некуда.
А для Китаю це шанс окупувати Тайвань. Тож не дарма прогнозували 27 рік...
Тайвань для Китая может стать тем же, что Иран для США.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 19:18

  pesikot написав:
  ЛАД написав:

ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Цены на дизельное топливо в США превысили 5 долларов за галлон лишь во второй раз за всю историю наблюдений, а цены на бензин поднялись выше 3,70 долларов за галлон, достигнув самого высокого уровня с октября 2023 года.
https://www.reuters.com/business/energy/us-israeli-war-iran-causes-major-oil-gas-disruptions-2026-03-18/
В данный момент брент - 111,64 долл., WTI - 96,53 долл.


Хитрий план Трампа (с) Андрійко777
хто основні продавці нафти і газу?)
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 19:19

  Скорее, недооценили Иран.
  ЛАД написав:Но, понятно, что Иран полностью разгромлен и у него ракет и дронов осталось на один день. Или уже на полдня?

Та, визнаю, американців я сильно переоцінив.
Скорее, недооценили Иран.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 19:23

🇺🇸 Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон може скасувати санкції проти іранської нафти.

"У найближчі дні ми можемо скасувати санкції проти іранської нафти, яка зараз знаходиться в морі — це близько 140 мільйонів барелів. Залежно від системи підрахунку, це запас на термін від 10 днів до двох тижнів, який іранці намагалися реалізувати. Весь цей об'єм мав піти до Китаю. По суті, ми будемо використовувати іранські барелі проти самих іранців, щоб утримувати низькі ціни протягом наступних 10 або 14 днів, поки триває наша кампанія", — підкреслив Бессент.

Це перемога!
sashaqbl
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 242365
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 447132
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1174794
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

