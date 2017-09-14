sashaqbl написав: fler написав: У ніч на 18 березня світ здригнувся від новин про обстріл іранської АЕС "Бушер". Боєприпас упав поблизу енергоблоку, але нічого не пошкодив. У ніч на 18 березня світ здригнувся від новин про обстріл іранської АЕС "Бушер". Боєприпас упав поблизу енергоблоку, але нічого не пошкодив.

Ну такої х..., як скинути авіабомбу на АЕС - навіть русня не чудила. Максимум 120ми мінами обстрілювали. Ну такої х..., як скинути авіабомбу на АЕС - навіть русня не чудила. Максимум 120ми мінами обстрілювали.

Еще немного и на форуме с доменом на .ua будет звучать следующая риторика. Трамп агрессор и террорист, а путин защитник мира на земле.Уже вон даже неделю обсуждают старые пердуны как хорошо жилось им в ссср, путая праведное с грешным, а вернее свою горячую молодость с тухлой старостью.Что на самом деле происходит в Иране знать не может никто, кроме нескольких человек, управляющих военной компанией. А верить кремлевским ботам и типа случайным свидетелям, делающих глубокомысленные выводы из примитивных картинок, я не приветствую.Трамп, пытаясь избежать прямой войны с росией по вопросу гарантий по Будапештскому соглашению, с самого начала своего президентства начал реализовывать стратегию по изоляции кремлевской росии от других государственных режимов, с которыми кремль мог спеться при осуществлении своей оккупационной деятельности. Но кремль традиционно силен в вопросах контрабанды и сотрудничества с террористическими режимами. Поэтому следующим шагом этой стратегии стало постепенная подготовка США к скоротечным войнам против ключевых союзников кремля, а по совместительству давних недругов США.Иран, союзник кремля, создал проблему с Ормузским проливом и вызвал рыночную нестабильность цен нефти и газа в ответ на удары по своим ядерным объектам. Мотивация нового руководителя Ирана, отдавшего распоряжение нанести удары по нефтедобывающим объектам в Азии после гибели членов его семьи, вполне ясна.Подозреваю, что Трамп этого добивался для каких-то целей. Почему? Нефть и газ уже имеют в достаточном количестве различные товары-заменители в мире, которые и безопаснее, и удобнее, и комфортнее в использовании. И больше всего это относится именно к развитым экономикам, в том числе американской, которая к тому же очень гибкая и мощная. А для чего Трампу может быть выгодны высокие цены на нефть и ее неожиданный дефицит?Первое, что приходит на ум - это нужно для демократизация Кубы и превращение ее в здоровую ментально страну, где государственной коммунистической пропагандой не стираются жизнеутверждающие ценности и правительство которой не разместит термоядерные боеголовки на своей территории для шантажа соседних стран, в том числе США, как это было ранее в ее истории.Во вторых, это удар по кремлю, против которого растет недовольство в росии. Россияне традиционно замечают только свою инфляцию, от которой их просто разрывает от злости. Импорт подорожает заметно, но россияне будут думать что это только у них подорожало и начнут это связывать с войной, которую развязал кремль, как это было уже в 90-х.Но это тактические выгоды. Далее идут более реальные, существенные и важные для США причины. Пока помолчим.