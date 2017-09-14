Додано: П'ят 20 бер, 2026 09:53

барабашов написав: А как же в начале перестройки, вы сами ж писали, бармены наколачивали на круизах на коктейлях европейцев(с занесённой ранее левой водки) по несколько тыщ DM за рейс, да и вы лак для ногтей и прочую лабудень возили - погранцы вас что не обыскивали? Или летучие мыши были вместо дронов доставки туда-сюда? А как же, вы сами ж писали, бармены наколачивали на круизах на коктейлях европейцев(с занесённой ранее левой водки) по несколько тыщ DM за рейс, да и вы лак для ногтей и прочую лабудень возили - погранцы вас что не обыскивали? Или летучие мыши были вместо дронов доставки туда-сюда?

начало перестройки було 1985-86, а бармени мутили в 1989-90 (до того боялись крупні партії мутити)по поводу заноса левой водки-раніше водку купивали у порту Гданськ за советские рубли по 5р бутилка (кожний брав по 5-7 бутилок, я не брав, не мав барменів у друзях які за пів-ціни продадуть твою водку), у 1989р привезли 4 машинии водки з Одеси у Ленінград (по левим накладним, 3 зила реальні , а 1 зил -це ліва водка зі складу 25 (для митників все виглядало легально), тільки по приходним бухгалтер оформил 3 фури водки, а одна машина- -водка капітана/бухгалтера і одного матроса (автора афери, у нього на складі були свої люди)про лак для ногтей це ти матусі купував, ніколи не бачив лаку,купив одного разу набори косметикі(в одеських комісах давали 25-27р, що не було сенсу здавати) поїхали з приятелем в Мінск( білорусь), у мінську все купили по 50р і гроші дали миттєво, а не як в Одесі(через 2 тижня, коли продадуть), наступного дня ми побачили ці набори у комісі по 75рпро барманів -правда, на Одеськом морвокзалі за презент митнику вивози все по 5 раз,син одної барменші навіть 3 дубленки виніс (жіночи) у травні при +20Свсі на судні реготали як 16річній виходить у дубленці і потім знов йде на судно і знову в дубленцістосовно того, що привозили моряки-вони це декларували у прихідній декларації митниці (так само як сьогодні і 50 років тому), але бармени писали так: ТВ -1 , відеорекордер-1, шуба -1, і прочее (а прочего було на 3 тележкі)