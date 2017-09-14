Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:48
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Яких заводів? Нащо тобі "нові заводи"(багато) для ШІ?
Довго пояснювати щось людині, для якої ШІ - це сторінка в браузері.
Але спробую.
ШІ - це компютерна програма. Вона працює на процесорі - це така штучка кремнієва всередині компютера. Коли ти відкриваєш чат гпт - то ти бачиш тільки його обличчя - інтерфейс.
А сама програма - вона працює десь далеко в датацентрі на процесорах. І от, ШІ компанії, як от Anthropic чи OpenAI - вони будують багато датацентрів, щоб там працювали і "вчилися" їхні моделі. І через те, що вони будують багато датацентрів - є проблема з здорожчанням процесорів та памяті, бо попит значно перевищує пропозицію. Та навіть з оптоволокном проблеми.
Недавно подібний попит "гріли" майнингові ферми.
Але основна маса тих датацентрів займається тим, що генерить відосіки для інстаграмчиків і тіктоків. І це не особливо приносить їм грошиків. Якщо ці компанії не зможуть навчитися отримувати прибуток від ШІ - то вони збанкрутують, і розвивати ШІ буде наступне покоління компаній, які не будуть так розкидуватися грошима наліво й направо. Або ті хто ту біг ту фейл - як Епл чи Гугл.
Якщо ти пишеш ці примітивні речі, то очевидно що і ти сам знаходишся на такому ж примітивному рівні.
Ти не відповів на питання "Нащо тобі "нові заводи"(багато) для ШІ?" ШІ не потребує так багато "процесорів" як ти думаєш
.
Попит буде 100%. Я тобі гарантую.
І ти тим більше примітивний, якщо вважаєш що ШІ В ОСНОВНОМУ
"займається тим, що генерить відосіки для інстаграмчиків і тіктоків".
Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:48
sashaqbl написав:
ШІ - це компютерна програма. Вона працює на процесорі - це така штучка кремнієва всередині компютера. Коли ти відкриваєш чат гпт - то ти бачиш тільки його обличчя - інтерфейс.
А сама програма - вона працює десь далеко в датацентрі на процесорах.
Я тут повністю погоджуюсь і СИЛЬНО розраховую на те , що вартість процесорного часу буде знижуватись внаслідок зменшення обємів обробки данних і збільшення якості алгоритмів..., що в свою чергу приведе до збільшення ЗАПИТІВ від ЛЮДИНИ-РОЗУМНОЇ
Мій товариш програміст розповідав, що для того щоб машинний зір визначив породу собаки були витрачені якісь неймовірні обєми розрахунків... апле після того як вони були проведенні. це визначення тепер доступно для програмки на телефоні розміром в десятки мегабайт
Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:48
Він написав, що з екіпажем все ок
Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:52
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Через 20-30 лет?
3 роки!
3 роки тому я вперше спілкувався з ЧатЖПТ. Він був відверто тупий. В основному він класно шукав інфу і все. Сьогодні Клод - реально розумніший за мене в ІТ.
Це дуже швидкий прогрес. І головне - є результат.
Від польотів на Місяць і "термояду" був якийсь результат?
Хіба у ваших фантазіях.
Какие сегодня результаты
ИИ?
И вы говорите о результатах термояда. Но несколько лет тому и от ИИ вообще не было никаких результатов.
Посмотрим.
И я не утверждаю, что это обязательно окажется пузырём.
А о заводах sashaqbl
говорил для производства микросхем.
И второй вопрос об энергии. Уже сегодня говорят о нехватке энергии для дата-центров. Уже сегодня говорят о нехватке энергии для них. Да и вообще вся сегодняшняя цивилизация возникла и основана на растущем потреблении энергии. Так что вы напрасно так пренебрежительно о термояде. Или рассчитываете на солнечные панели?
О значении и роли межпланетных перелётов писать не буду. Обратитесь с вопросами к Маску.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:55
Banderlog написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Интересно, у вас дети-внуки есть? Вы об этом никогда не упоминали. Или я пропустил.
Сьогоднішня Війна різко ПОГІРШУЄ життя сьогодні живучих , але одночасно покращує перспективи для наступних поколінь.
Якщо зупинитись сьогодні - це зробити те що совок зробив з нами ...-перекласти вирішення питань на наступні покоління.
Тому в мене до вас зустрічне питання
Чим вам так насолили ваші діти/внуки , що ви хочете перекласти на них СВОЮ проблему?
Війна не вирішує проблему а тільки додає нові. Від зруйнованої інфраструктури до боргів та сотень тисяч калік.
Збільшення проблем тільки для сьогодні живучих....
Тому в тебе більше проблем бо ти сьогодні живеш і ЗМУШЕНИЙ їх виконувати.... і саме тому ТОБІ ЗДАЄТЬСЯ що цей процес нескінченний..
Насправді простий приклад телефонного звязку
Ми (совок/Україна) проспали розвиток провідного звязку і відразу стартували з мобільного ... тепер у нас найдешевший інтернет і мобільний звязок
Інший приклад - Тесла
Не маючи потреби підтримувати моделі випущені десятки років тому ( а німецька трійка, японці і США це були змушені робити) - Тесла рванула..
Сьогоднішній успіх електрокарів Китаю - це просто продовження моделі виробництва Тесла, тільки Тесла не міняє модель , а китайці не підтримують модель довше ніж пару років....
Тому
Якщо війна закінчиться на наших Умовах( навіть з втратою якихось територій, але без політичних обмежень вектору розвитку) - то ми отримаємо Європейські нормативні правила ( а там правило всіх рівняти ) тому перші покоління ПІСЛЯ війни -виграють..
Інше питання це те що ми будемо все одно внизу європейського списку..
Але як на мене
Якщо сьогодні ми в середині африканського... то краще бути внизу європейського.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:57
andrijk777 написав:
Ти не відповів на питання "Нащо тобі "нові заводи"(багато) для ШІ?" ШІ не потребує так багато "процесорів" як ти думаєш .
Ну бо для будівництва датацентрів потрібне обладнання. А наявні заводи на даний момент не задовільняють попит. Це ж очевидно.
andrijk777 написав:
І ти тим більше примітивний, якщо вважаєш що ШІ В ОСНОВНОМУ "займається тим, що генерить відосіки для інстаграмчиків і тіктоків".
Це не я так вважаю, це хтось з топів компаній казав: після навчання моделей найбільше навантаження дає генерація відео та зображень.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:57
budivelnik написав:
що в свою чергу приведе до збільшення ЗАПИТІВ від ЛЮДИНИ-РОЗУМНОЇ
Це вірно! І це в свою чергу приведе до подорожчання цих запитів, бо люди будуть готові більше платити за хороші відповіді. А це в свою чергу приведе до ще більшого розвитку і до ще більших прибутків AI-компаній.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 16:01
ЛАД написав:
Какие сегодня результаты ИИ?
Та ніяких , крім того що зменшується час який витрачається людиною на пошук і відладку тої чи іншої інформації....
Лад -уяви , ти фізик і раніше знав що потрібне рівняння є в бібліотеці Лондона але ти без нього як без рук і тому навіть знаючи що є легкий шлях(глянути на рівняння) ти зобовязаний пройти весь шлях як і той хто вивів це рівняння ( припущення/експерименти ... коротше роки роботи)
А зараз я задаю питання з обмежуючими параметрами наприклад
площа/наявність потужностей/розмір інвестиційних грошей і прошу провести аналіз з виведенням 30 найкращих результатів...
Потім дивлюсь на ці 30 , задаю ще пяток уточнень і скорочую їх до 10, потім ще раз і отримую три варіанти , кожен з яких тепер окремо розглядаю постійно вводячи додаткові параметри уточнень які або не зрозумілі. або виглядають неправдоподібно...
Коротше від початкових данних до мінімум трьох готових інвестпрограм з вже відомими десятками проблем які виникнуть в процесі реалізації - проходить максимум місяць..
Раніше таке питання вирішував колектив з десятка осіб з зарплатою в тисячі доларів на протязі мінімум року...
Додано: П'ят 20 бер, 2026 16:05
andrijk777 написав: budivelnik написав:
що в свою чергу приведе до збільшення ЗАПИТІВ від ЛЮДИНИ-РОЗУМНОЇ
Це вірно! І це в свою чергу приведе до подорожчання цих запитів, бо люди будуть готові більше платити за хороші відповіді. А це в свою чергу приведе до ще більшого розвитку і до ще більших прибутків AI-компаній.
Ні
ЛЮДИНА РОЗУМНА це обмежена кількість , тобто в суспільстві не може бути 30% митців... бо з голоду помруть , тому ТВОРЦІВ завжди було менше 1%
При чому чим більше питань буде вирішено - тим менше буде задаватись.....
Таким чином вартість відповіді буде падати... просто різко зросте кількість тих які НЕ відносяться до ЛЮДИНИ РОЗУМНОЇ , але можуть скопіпастити вже кимось зроблене....
