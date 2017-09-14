RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1715017151171521715317154>
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 16:39

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Україна не здатна розрахуватись з боргами і за 30 років,
......
То чому ти вирішив що ці 50 країн з таким боргом на душу можуть жити припіваючи а для нас це буде проблемою якщо ми будемо СЕРЕД цих країн рівноправним партнером?

Банки уже давно перестали давать деньги под радужные обещания вила "все будет, НО ПОТОМ". И уже давно оценивают текущее положение дел...
_hunter
 
Повідомлень: 11723
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 16:41

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.....
Почему бы не переложить эту проблему на плечи Трампа, согласившись с его Мирным Планом? 🤔

"Мирный План" Трампа это была "декларация о намерениях", а не хотя бы черновой проект "Договора о мире".
"Декларацию" можно уточнять. Впрочем, как и проект договора.
Чем Зеленский и занимался.
Но бесполезно. Цели Путина совсем другие.

Не помню "занимался" - помню "отказался". И даже в 25м - вместо того, чтобы в ежевечернем видосике просто сказать "мы принимаем План Трампа" - пошли какие-то непонятные торги "а давайте, вы свои войска введете"...

"Почему бы не переложить эту проблему на плечи" Путина?
Он её решит даже быстрее Трампа. :mrgreen:
Напомню, что корейская война закончилась миром без согласия и подписи Ю.Кореи (и до сих пор). Но Ю. Корея продолжает спокойно и мирно существовать только потому, что на её территории присутствуют американские базы. Иначе с ними, скорее всего, было бы то же самое, что с Ю.Вьетнамом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39243
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Напомню, что корейская война закончилась миром без согласия и подписи Ю.Кореи (и до сих пор). Но Ю. Корея продолжает спокойно и мирно существовать только потому, что на её территории присутствуют американские базы. Иначе с ними, скорее всего, было бы то же самое, что с Ю.Вьетнамом.

Вона скінчилася через смерть Сталіна. Це важливий момент в нашому контексті.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2867
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:"Сьогоднішня Війна різко ПОГІРШУЄ життя сьогодні живучих" моих детей и внуков.
Возможно, во Львове это чувствуется не так сильно. Но на востоке юге это чувствуется очень хорошо.
Ти мене ЗВИНУВАЧУЄШ що внаслідок підтримки тобою педераційного нарєчія ТВОЇХ внуків БОМБЛЯТЬ ті в окупацію до кого ти хочеш потрапити?
Парторг
Труси -Хрестик

Ненависть до тих хто говорить з тобою одною мовою віддаючи накази скинути на голови твоїх внуків бомби

Любов до мене і моїх дітей які возять таким де... як ти гуманітраку.

Зрозумів як маєш себе вести?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28205
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 17:03

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Напомню, что корейская война закончилась миром без согласия и подписи Ю.Кореи (и до сих пор). Но Ю. Корея продолжает спокойно и мирно существовать только потому, что на её территории присутствуют американские базы. Иначе с ними, скорее всего, было бы то же самое, что с Ю.Вьетнамом.

Вона скінчилася через смерть Сталіна. Це важливий момент в нашому контексті.
Это сложный вопрос.
Насколько помню, Сталин довольно долго не давал согласия на её начало.
Но я говорил об окончании войны и послевоенной ситуации. И Трамп мог бы так же, как тогда Эйзенхаур, наплевать на наши желания продолжать войну и подписать дошовор с РФ.
А при угрозе прекращения любой помощи и любых поставок оружия даже через "партнёров" и на их деньги, куда б мы делись с подводной лодки. Да ещё мог надавить на "партнёров", чтобы и они прекратили помощь. А ещё мог бы пригрозить санкциями против нас. Против нас у у него "карт побольше", чем против РФ.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39243
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 17:05

К сожалению, ум не всегда приходит с возрастом.
Иногда годы приходят, а ума не добавляется.
Но хорошо хоть то, что человек чувствует, что в его положении и рассуждениях что-то не так. А в результате видит обвинения даже там, где ими и не пахло.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 20 бер, 2026 17:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39243
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 17:06

  ЛАД написав:
Возможно, во Львове это чувствуется не так сильно. Но на востоке юге это чувствуется очень хорошо.
для "великих" міст західної україни війна працює в +. Через перетікання капіталу та забезпечених людей зі сходу і перекриття західного кордону.
І для нерухомості +, і для роздрібної торгівлі а для буковелю це час золотої лихоманки.
Чернівці правда трохи не вписуються, нам потрібні відкриті кордони.)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4983
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 17:06

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:"Мирный План" Трампа это была "декларация о намерениях", а не хотя бы черновой проект "Договора о мире".
"Декларацию" можно уточнять. Впрочем, как и проект договора.
Чем Зеленский и занимался.
Но бесполезно. Цели Путина совсем другие.

Не помню "занимался" - помню "отказался". И даже в 25м - вместо того, чтобы в ежевечернем видосике просто сказать "мы принимаем План Трампа" - пошли какие-то непонятные торги "а давайте, вы свои войска введете"...

"Почему бы не переложить эту проблему на плечи" Путина?
Он её решит даже быстрее Трампа. :mrgreen:
Напомню, что корейская война закончилась миром без согласия и подписи Ю.Кореи (и до сих пор). Но Ю. Корея продолжает спокойно и мирно существовать только потому, что на её территории присутствуют американские базы. Иначе с ними, скорее всего, было бы то же самое, что с Ю.Вьетнамом.

Я немного про другое - про декларацию намерений:
Основной смысл встречи на Аляске, основная цель встречи на Аляске заключалась в том, что в ходе переговоров в Анкоридже мы подтвердили, что, несмотря на определенные непростые вопросы, сложности, с нашей стороны мы тем не менее с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую нам гибкость.

Что-то подобное с другой стороны вв можете вспомнить?

А базы, кстати, по Конституции запрещены :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 11723
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 17:07

  ЛАД написав:К сожалению, ум не всегда приходит с возрастом.
Иногда годы приходят, а ума не добавляется.
Самокритика це добре
Але те що накази на скидання бомб на твоїх дітей віддаються тим нарєчієм яке ти ЗАРАЗ використовуєш - говорить про те що розум тебе покинув назавжди.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28205
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 17:07

  budivelnik написав: тобто в суспільстві не може бути 30% митців... бо з голоду помруть , тому ТВОРЦІВ завжди було менше 1%

Не "можуть" а "будуть". Точніше вже є!
Усі тіктокери, блогери, артисти, гумористи, актори і т.д. - це все "митці".
Раніше їх точно було менше 1%. В майбутньому їх точно буде більше 30%.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7543
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1715017151171521715317154>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 242875
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 447634
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1175823
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.