Додано: П'ят 20 бер, 2026 17:13

Президент Дональд Трамп вместе с Израилем начал войну против Ирана в неблагоприятный для американо-израильских отношений момент.



Всего за день до первых ударов опросы Гэллапа показали, что отношение американцев к Израилю достигло самого низкого уровня в XXI веке ; что особенно поразительно, американцы впервые не испытывали большей симпатии к израильтянам, чем к палестинцам.



Ситуацию еще больше осложняет то, что в последние месяцы правые разгорелись споры о том, как бороться с тем, что многие считают тревожным ростом антисемитизма среди своей базы и влиятельных лиц. Некоторые из самых известных представителей консервативной мысли все чаще — и зачастую в конспирологическом ключе — связывают Израиль со всевозможными американскими проблемами.

Учитывая, что американцы с самого начала относились к этой войне довольно скептически, нетрудно было догадаться, что некоторые люди обвинят Израиль и даже будут строить на этот счёт теории заговора.



И это, безусловно, произошло. Но, как ни парадоксально, во многом это заслуга риторики администрации Трампа по поводу войны.



Президент и его окружение своими заявлениями не оказали Израилю никакой услуги.



Администрация уже дважды намекала на то, что Израиль несет основную ответственность за ключевые поворотные моменты войны, хотя доказательства по обоим пунктам не совсем ясны.



Заявление Рубио о «неминуемой» иранской угрозе

Во-первых, госсекретарь Марко Рубио выдвинул довольно надуманную аргументацию в пользу того, почему Иран представляет непосредственную угрозу для Соединенных Штатов. Рубио заявил, что Израиль нанесет удар по Ирану в любой ситуации, а Иран ответит ударами по американским целям; следовательно, по его мнению, Иран представляет собой непосредственную угрозу для Соединенных Штатов.

днако политическая проблема с этой формулировкой заключалась в том, что она очень напоминала ситуацию, когда правительство Соединенных Штатов вынуждено было действовать под давлением Израиля.



Поэтому администрация Трампа быстро отказалась от этого аргумента и перешла к другому, входящему в длинный список оправданий войны.



Отставка Джо Кента

Но эта неделя показала, что проблема Израиля с общественным мнением никуда не исчезнет.

Во вторник стало известно, что первый высокопоставленный чиновник администрации Трампа подал в отставку, сославшись на войну с Ираном . Но уходящий директор Национального контртеррористического центра Джо Кент не просто критиковал войну; он резко обвинил «давление со стороны Израиля и его влиятельного лобби» в том, что они вынудили Соединенные Штаты вступить в нее.



В своем заявлении об отставке Кент неоднократно упоминал Израиль и обвинял его в других войнах. А в интервью Такеру Карлсону в среду он подыграл теориям заговора об Израиле и убийстве покойного консервативного активиста Чарли Кирка.



Реакция значительной части правого истеблишмента в основном сводилась к тому, чтобы назвать Кента антисемитским чудаком. Но это человек, которого Трамп поставил на влиятельную должность — и сделал это, несмотря на его известные прошлые связи с экстремистами, включая белых националистов и сторонника нацизма . И теперь Кент использует авторитет, который администрация ему присвоила, для нападок на Израиль.



Последнее заявление Трампа

И наконец, поздно вечером в среду пришло странное послание Трампа.

Прежде всего, следует отметить, что показания Трампа были опровергнуты . Источник в США сообщил CNN, что США были «осведомлены» об ударе, а источник в Израиле заявил, что обе стороны координировали свои действия. (Другие эксперты, в том числе бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро, отмечали, что было бы шокирующе, если бы Израиль не уведомил Соединенные Штаты об атаке такого масштаба и значимости.)



Но, если отбросить это в сторону, комментарии Трампа — как и комментарии Рубио — подразумевают, что Израиль несет единоличную ответственность за эту эскалацию, и они отводят Соединенным Штатам роль ответчика на эту эскалацию, навязанную Израилем.

В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль « действовал в одиночку » при нанесении удара по перерабатывающему предприятию, связанному с газовым месторождением Южный Парс, не ответив напрямую на вопрос, знали ли Соединенные Штаты об этой операции заранее.



Нетаньяху также отверг идею о том, что Израиль принудил Соединенные Штаты к войне, выразив сомнение в том, что кто-либо мог бы сделать это с Трампом.



«Эта ложь о том, что мы втянули в это Соединенные Штаты, — это не просто ложь; это нелепо. Это просто нелепо», — заявил Нетаньяху на своей пресс-конференции.



Неудобные вопросы

В четверг Трамп, похоже, еще раз подтвердил свои слова, заявив журналистам, что США и Израиль «независимы», но «прекрасно ладят».

сообщении в социальных сетях, опубликованном около 22:00 по восточному времени, он отрицал какую-либо причастность США к крупным израильским атакам на объекты, связанные с газовым месторождением Южный Парс в Иране.Эта атака имела серьезные последствия ,что усилило напряженность между соседними странами региона. (Трамп также пригрозил «масштабно взорвать» иранскую часть газового месторождения, если тот продолжит атаковать Катар.) А поскольку это крупнейшее в мире месторождение, его уничтожение может оказать огромное влияние на и без того испытывающие трудности мировые энергетические рынки и поставки.Он сказал о Нетаньяху: «Это скоординированные действия. Но иногда он что-то делает, и если мне это не нравится, то мы больше так не поступаем».Однако эта ситуация вновь ставит перед администрацией неудобные вопросы.На брифинге в Пентагоне в четверг репортер правого веб-сайта Gateway Pundit задал министру обороны Питу Хегсету вопрос о публикации Трампа в среду на сайте Truth Social.Хегсет не стал комментировать суть сообщения Трампа, вместо этого дав расплывчатые заверения в том, что цели США достигаются.«Козыри в наших руках. У нас есть цели. Эти цели ясны», — ответил он. «У нас есть союзники, которые также преследуют свои цели, и правда говорит сама за себя».Позже тем же утром на слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей директораэнергетической инфраструктуре (предположительно) вопреки желанию Трампа.