RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17153171541715517156>
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 18:11

  Hotab написав:
  flyman написав:
  budivelnik написав:Це не митці
Це ракова опухоль яка паразитує на економіці....
а наливайка це серце економіки
Хто корисніший для економіки:
- бухарь який переплачує подвійну ціну на алкоголь через акцизи і податки
- халамидник який не витрачає гроші, а займається збиральництвом?
Маленьке уточнення
Потрійну ціну - в ціні алкоголю 70% це податки
Магазин це навіть не бухарь....
Магазин це організація яка перерозподіляє просране бухарем в здорову частину економіки..
Типу-пенсія парторга, чи зарплата тигреняти....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28210
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 18:19

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:стабілізація фронту не асть закінчення війни. При ато лінія фронту була стабільною.

Дасть. Поки х... може наступати - він наступатиме. Як не зможе - то підпише мир.

Ні. Не підпише.
Він грубо кажучи і зараз не наступає якщо дивитись з Львова чи Москви. :wink:
Ви трохи не розумієте в який тип війни він зараз грається.
Ми ж після курської теж не наступаєм, але мир не підписуєм.

Погортайте книгу Олександра Свєчіна "Стратегія". Там про війну на ізмор.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4989
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 18:23

  Banderlog написав:
  pesikot написав:о це даа ... патужно )))

Часом іконку сталіна з собою не носиш ? ))

шо ти в тім петраєш?

багато чого ))

Історично, сучасна РПЦ - це церква створена Сталіним, під проводом КГБ, а згодом ФСБ ))

Тому про Сталіна - ти правий ))

  Banderlog написав: Комуністична пропаганда мала всі ознаки релігії.

Твої предки протистояли комуністичній пропаганді чи гаряче підтримували ? ))

  Banderlog написав:Іконки леніна і сталіна були по всьому союзі. Я даж зараз зустрічав в покинутих квартирах, тут на сході)

Може портрети леніна та сталіна і військове вторгнення путіна - це дуже пов"язані речі ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13654
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Ні. Не підпише.
Він грубо кажучи і зараз не наступає якщо дивитись з Львова чи Москви.
Ви трохи не розумієте в який тип війни він зараз грається.
Ми ж після курської теж не наступаєм, але мир не підписуєм.
Погортайте книгу Олександра Свєчіна "Стратегія". Там про війну на ізмор.

При війні на ізмор нема потреби кидати сотні піхотинців на прорив ЛБЗ щоденно.
Тактика просочування - це про спроби наступу.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2869
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 18:29

budivelnik ну да, право на торгівлю підакцизним алкоголем і тютюном це типу права збирати податки для держави. :lol:
Но це не створює економіку це засіб перерозподілу. а джерело це бухарь.
. ти разом з державою паразитуєш на ньому.
Якщо не враховувати користь від того, що ти доставив продукт на полицю і продав)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4989
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 18:33

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Ні. Не підпише.
Він грубо кажучи і зараз не наступає якщо дивитись з Львова чи Москви.
Ви трохи не розумієте в який тип війни він зараз грається.
Ми ж після курської теж не наступаєм, але мир не підписуєм.
Погортайте книгу Олександра Свєчіна "Стратегія". Там про війну на ізмор.

При війні на ізмор нема потреби кидати сотні піхотинців на прорив ЛБЗ щоденно.
Тактика просочування - це про спроби наступу.
почитайте.
Це війна на ізмор.
Ціль його перетворити Україну на Сирію або Судан.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4989
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 18:34

❗️путін пропонує припинити обмін розвідувальними даними з Іраном, якщо Вашингтон припинить постачати їх Україні. США відхилили російську пропозицію, – Politico.
Xenon
 
Повідомлень: 5792
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 18:34

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Ні. Не підпише.
Він грубо кажучи і зараз не наступає якщо дивитись з Львова чи Москви.
Ви трохи не розумієте в який тип війни він зараз грається.
Ми ж після курської теж не наступаєм, але мир не підписуєм.
Погортайте книгу Олександра Свєчіна "Стратегія". Там про війну на ізмор.

При війні на ізмор нема потреби кидати сотні піхотинців на прорив ЛБЗ щоденно.
Тактика просочування - це про спроби наступу.

Ну, почему не война на измор.
Надо же проверить, не наступил ли измор.
Да и "измор" бывает разный - например, у государства ещё не наступил, а у армии уже.
И "спроби наступу" тоже спосою измора.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 20 бер, 2026 18:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39247
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 18:36

Виборів в Україні у 2026 році не буде, – The Times із посиланням на джерела у виборчій комісії.

Старт передвиборчого процесу можливий лише через 6 місяців після ухвалення закону та встановлення режиму припинення вогню.

https://www.thetimes.com/world/russia-u ... -cphnhq6ps
Xenon
 
Повідомлень: 5792
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 18:43

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:................
_hunter задав просто прекрасне питання(в корінь проблеми):
Почему бы не переложить эту проблему на плечи Трампа, согласившись с его Мирным Планом?
Іншими словами:
Чому Зеленський на усі пропозиції Трампа(які ми чули) просто не відповість: "Так, ми погоджуємось"? І нехай вже Трамп узгоджує свої пропозиції з Путіним!

Невже вам потрібно так розжовувати і ви не розумієте питання?

Я там _hunter"у чуть выше уже ответил. Посмотрите.
Может, тогда уж лучше прямо с Путиным договариваться? С какой радости Трампу сильно (или вообще хоть как-то) беспокоиться о наших интересах? Оснований значительно меньше, чем у Эйзенхауэра в 1953 в Корее.
Ещё проще было сказать: "Так, ми погоджуємось", - Путину в апреле 2022.

Ну у вас далі немає відповіді на питання! Можете дати пряму відповідь, а не виляти?
Скажіть прямо: "Тому що Зеленському не підходять пропозиції Трампа" чи якось по-іншому.
Простите, но если вам не понятен мой ответ, то ничем помочь не могу.
По-моему, яснее некуда.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39247
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 17153171541715517156>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.