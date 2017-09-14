О, и Андрей объявился. Давно не было. Но песня всё та же. Человек никак не может, а, скорее, не хочет понять, что пока нет "Мирового правительства" и существуют отдельные независимые национальные государства, несмотря на "сучасність суспільства, рівня рівності, прав, свобод і автономності", ничего не изменится. Будут происходить войны и во время войн будет мобилизация. И те государства, которые не смогут этого сделать, просто погибнут и будут порабощены "отсталыми" и "средневековыми" на его взгляд. Без мобилизации Украина уже давно бы капитулировала без всяких условий. Хорошо это или плохо, пусть каждый решает сам. Для Андрея это, вероятно, безразлично.
Banderlog написав:Сталін окрім держави, збудував релігію і сам зайняв місце апостола Павла.)
хер.майор, дуже прикро, що ти проживши значну частину свого життя (поза основним хобі-контрабас) не знайшов часу трошки почитати про релігію (і християнство теж)
Сталін і релігія після жовтневого перевороти більшовики (100% безбожники), вирішили відірвати народні маси від церков/мечетей/синагог
виявилось, що новостворену країну не визнає не тільки Захід, але і всі країни світу, одна з- причин заборона релігії (головна причина -терор), так "диктатура пролетаріату"(по факту, купки терористів комуністів) з перших днів стала на шлях терору. у 1922р (Ленін ще не вмер, сидів в Горках і слал в цк письма, до керівництва страною його сталін не допускав). У сталіна виникла ідея створити "нову" Живу Церкву повністю підпорядковану цк вкп(б)
Обновле́нчество (официальное самоназвание — Российская православная церковь; позднее — Православная церковь в СССР, также Обновле́нческий раско́л, Жива́я Це́рковь, живоцерко́вничество) — раскольническое движение в Русской православной церкви в 1922—1940-е годы. Возникло в мае 1922 года, когда по инициативе и при активном участии органов государственной власти Советской России группа православного духовенства, взявшая название «Живая церковь», попыталась отстранить от церковного управления предстоятеля Русской церкви патриарха Московского и всея России Тихона, для чего ими было образовано «Высшее церковное управление» (ВЦУ). Арест патриарха Тихона, прекращение функционирования патриаршего церковного управления и поддержка советской власти (в том числе её репрессивных органов[2]) привели к быстрому росту обновленчества. В 1922—1923 годах более половины российского епископата и приходов находились в подчинении обновленческих структур. Однако освобождение патриарха Тихона из заключения летом 1923 года вызвало массовое возвращение духовенства и мирян в патриаршую церковь.
для чого звільнили Тихона-цього вимагали дипломати країн Франції, США, Британії. більшовики після закінчення Громадянської почали нещадно грабувати церкви і монастирі- треба було розраховуватись перед німцями за опломбований вагон ленін і гроші , які генштаб кайзера дав Парвусу на революцію в РосІмперії. Вагонами гнали майно через Естонію, золоті обклади з ікон і самі ікони на комуністів не мали цінності.
з початком "великої індустріалізації" -коли Гулаг постачав достатньо рабів на риття Беломорканала (ім Сталіна) і канал Москва-Волга і будівництва заводів , Днепрогесу -сталін втратив інтерес до обновленцев і частина з ієрархів пустили під ніж.e] (1935 почалося-1939 закінчилось), тобто до початку Другої Світової цар Іосіф(не закрив проект "РПЦ".
після ганебних поразок 1941р і 4,5млн війковополонених, комуняки шукали спонсорів, США довго думали на чийому боці вступити у ДСВ, але Перл Харбор зняв питання
у 1943р (коли на фронті справи значно покращились, Сталінград, Курська дуга)-цар Іосиф знов повертається до теми релігії (до того, на окупованих територіях вже 2 роки як працюють церкви, німці розуміли, що це впливовий фактор для населення) Сталін дає наказ Абакумову знайти по тюрмам вцілілих митрополитів, швидко за місяць провести у москві собор-вибрати Патріарха і розпочати бізнес, але проблема в священнослужителях, духовні семінарії вже 10 років як закриті, не проблема-3місячні курси і 9 тисяч молодих лейтенантів МГБ вдяглися у ряси. під час перестройки Горбачова-серед журналістів і прогресивних попів лунав заклик-розсекретити агентуру КГБ серед духовенства, бо фактами Алексій Другий (агент Дрозд), Кірило Гундяєв (агент Михайлов) у 28 років був агентом в Швейцарії (жив в Женеві)
Патриарх Русской православной церкви Кирилл, в миру Владимир Гундяев, в 1970-х был советским шпионом, который плотно сотрудничал с КГБ и работал в Швейцарии. Об этом, ссылаясь на рассекреченные архивы спецслужб, сообщает швейцарская газета Sonntags Zeitung. Журналисты издания опубликовали большой материал о Гундяеве, в котором рассказали о его швейцарских друзьях и о том, как он связан с этой страной.
В материале говорится, что псевдонимом священнослужителя была кличка "Михайлов". Его шпионская деятельность осуществлялась с 1969 года по 1989 гг., после чего он вернулся в СССР и начал быстро расти в церковной иерархии. В РПЦ от комментариев отказались. Во Всемирном совете церквей заявили, что не располагают информацией по этому поводу.
Banderlog написав:понятно, отже Ви думаєте, що робити ставку на вибивання особового складу і виснаження техніки ми можем а вони не можуть? І це тільки на тійипідставі що в обороні стояти легше? З чого Ви рішили, що вони виснажуються більше за нас? Нехай навіть облишим тили. Візьмем чисто армії. В якій складовій в нас нарощується перевага перед ними?
Скоріш скорочуєтсья відставання. По розвідувальним безпілотникам. По броні. По мідлстрайку.
Нормально. Не нужен им интернет и хорошо. Может, меньше росс. ботов будет. Пусть их. Хотя вопрос с гаджетами для детей достаточно сложный.
кто носит майку adidas тот завтра родину продаст
за пластінку жуйки відмінник давав списувати контрольну з математики двіїчнику (1975р, мій клас), жуйка-це валюта серед дітей совка, у дітей навіть була колекція обгорток-wringley"s smepmint, juicy fruit) https://artpriced.ru/objavlenie/zhvachka-sssr/
гаджети у дітей 80% для гаймерів, новини і соц.мережі: для тих, хто не здаден грати в сучасні ігри (для тупих)
кубінці 50 років тільки розважались, 5% населення партноменклатура, 10% танцори і співаки, давно забули як важко працювали їх прадіди і прабабки на цукрових плантаціях
якби були не ледащі, то знайшли спосіб як добувати води і доставляти її по районам, 70% того, що залишилось від капіталістів зруйновано, або близько до цього, ну як рф (80% фонду жкх не витримає ремонту, треба будувати нові каналізації і водопроводи) тому не маю співчуття до ледащих танцюристів
Letusrock написав:не хотілось би вас розчаровувати але є підозра що в сучасному західному світі 95-97% людей підпадають під ваш термін "жалюгідні ухилянти".
АндрейМ написав:Цілковито згоден! Для того, щоб діяли "обов'язки", вони мають бути у всіх. Усе суспільство повинно бути занурено у середньовіччя чи умовний "Афганістан". На те договір і "суспільний" - в ньому беруть участь і мають зіставні обов'язки усі громадяни. "Легко" деяким казати "жодна війна у світі не проходила без мобілізації". Мабуть так, але жодне сучасне суспільство, яке досягло нашого рівня рівності, прав, свобод і автономності, ще не воювало. Ми - перші.
Не знаю, хто автор, але:
Важкі часи породжують сильних людей. Сильні люди створюють хороші часи. Хороші часи плодять слабких людей. А слабкі люди знову приносять нам важкі часи
Це стосуєтсья і нашого суспільства і західного. Або воно збереться, або знову настануть важкі часи. Ви можете плакатись про свободу. Але Трамп потроху закручує гайки. Якщо не вдасться йому, то не факт що через років 10 хтось інший не спробує. Цікаво, що Андрійко робитиме, як мобілізацію оголосять у Канаді?
