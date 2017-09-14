БАГДАД, 20 марта (Reuters) - Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными нефтяными компаниями, после того, как военные операции в регионе нарушили судоходство через Ормузский пролив, остановив большую часть экспорта нефти из страны, сообщили три представителя энергетических компаний, непосредственно знакомые с этим решением. ...... Большая часть иракского экспорта нефти проходит через пролив, и перебои привели к тому, что емкости хранилищ достигли предела, говорится в письме. ......«Международные партнеры не смогли предложить танкеры для перевозки сырой нефти, что препятствовало экспорту, несмотря на то, что государственная нефтяная компания SOMO была готова к погрузке грузов», — говорится в письме. «Ввиду сложившейся ситуации министерство распорядилось о полной остановке производства на затронутых концессионных участках, при этом компенсация в рамках контрактных условий не предусмотрена». ......Министр нефти Ирака Хаян Абдель-Гани заявил, что добыча нефти на нефтяной компании в Басре сокращена с 3,3 млн баррелей в сутки до 900 000 баррелей в сутки после прекращения экспорта из южных портов страны, говорится в заявлении министерства, опубликованном в пятницу. Добытые объемы перекачиваются для работы нефтеперерабатывающих заводов, говорится в заявлении министерства. Снижение объемов производства и экспорта, как ожидается, еще больше усугубит и без того хрупкое финансовое положение Ирака, поскольку государство почти все государственные расходы и более 90% своих доходов зависят от продажи нефти.
Основные выводы от Bloomberg AI - Цена на нефтяные фьючерсы подскочила более чем на 50% и составила около 112 долларов за баррель из-за почти полного закрытия Ормузского пролива и атак на энергетические объекты на Ближнем Востоке. - Стоимость физического объема нефти растет еще быстрее, поскольку цены на такие продукты, как бензин, дизельное топливо и авиационное топливо, повышаются, а нефтеперерабатывающие заводы в Азии закупают партии с высокой премией, чтобы гарантировать себе поставки. - Разрыв между фьючерсными и физическими ценами на нефть частично объясняется попытками США сдержать рост цен, и аналитики предупреждают, что ценовой шок может усугубиться, если конфликт продолжится, причем некоторые прогнозируют, что фьючерсы могут достичь рекордных максимумов.
Спустя три недели после начала войны в Иране наблюдается постоянно растущий разрыв между ценой нефтяных фьючерсов и предложением, определяющим реальные затраты для потребителей. .......Разрыв между фьючерсами — которые ежедневно поддерживаются сотнями миллиардов долларов транзакций — и физическими ценами на нефть частично объясняется агрессивными попытками США сдержать рост цен, в том числе путем выпуска экстренных запасов. В действительности мировая экономика страдает от более сильной инфляции, чем предполагают фьючерсы, что усиливает давление на центральных банкиров и администрацию Трампа в преддверии промежуточных выборов в ноябре. .......Подчеркивая ажиотаж вокруг реальных объемов нефти, следует отметить, что на этой неделе цена на оманскую нефть марки WTI на Ближнем Востоке превысила 162 доллара за баррель. Цена на нефть марки Murban из Объединенных Арабских Эмиратов превысила 145 долларов. По мере роста этих цен азиатские покупатели скупили больше американской нефти, чем за последние три года, в поисках замены ближневосточным поставкам, которые, судя по всему, будут сокращены на более длительный срок.
Инвесторы активно делали ставки на дальнейший рост цен. Согласно еженедельным данным ICE Futures Europe по фьючерсам и опционам, управляющие фондами увеличили свои бычьи позиции по нефти марки Brent на 77 672 чистых длинных позиции, доведя их до 428 704. Эти данные, по состоянию на вторник, демонстрируют самый сильный бычий тренд за более чем шесть лет. ........Цены: Цена на нефть марки Brent с поставкой в мае выросла на 3,3% и закрылась на отметке $112,19 за баррель, что является самым высоким показателем с июля 2022 года. Цена на нефть марки WTI с поставкой в мае выросла на 2,8% и составила 98,23 доллара за баррель. Менее активный апрельский контракт, срок действия которого истек в пятницу, подорожал на 2,3% и закрылся на отметке $98,32 за баррель. ........На других энергетических рынках фьючерсы на природный газ в Европе подскочили почти вдвое по сравнению с довоенным уровнем. Цены на автомобильное топливо также выросли, что подчеркивает более широкие инфляционные риски, связанные с конфликтом... .........Как сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников, Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти, в своем базовом сценарии прогнозирует рост цен выше 180 долларов за баррель, если перебои в поставках продлятся до конца апреля.
Это риски, имеющие прямые последствия для норвежского фонда и затрагивающие фондовый рынок в целом. Разрыв торговых связей, снижение темпов роста и прибыльности, по оценкам стресс-теста на конец 2025 года, приведут к сокращению портфеля акций фонда на 49% и его общей стоимости на 37%. Норвегия может получить выгоду от роста цен на нефть и газ, но более масштабные экономические проблемы окажут давление на фонд, чьи инвестиции составляют 20-25% годового бюджета страны.
Технологический сектор — еще один источник опасной самоуспокоенности. Хотя Танген является «большим» сторонником возможностей искусственного интеллекта, и, по оценкам NBIM, инструменты ИИ обеспечивают прирост производительности на 20%, он говорит, что его беспокоят завышенные корпоративные оценки и неопределенные перспективы прибыли от ИИ. Согласно внутренним стресс-тестам, коррекция на технологическом рынке может уничтожить более половины портфеля акций фонда.
...во время своего визита в Париж он призвал банкиров, инвесторов и чиновников укреплять единый европейский рынок в соответствии с предложениями бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги: более интегрированная экономика, единые рынки капитала и меньше бюрократии. «Мы любим Европу… Но правда в том, что темпы роста и инноваций ниже (чем в США)». Политикам следовало бы прислушаться к этому посланию, которое свидетельствует о глобальной перестройке после Трампа, которая уже шла полным ходом и без дополнительного импульса в виде безрассудной войны Белого дома. Европа, являющаяся чистым импортером 60% энергоресурсов, выглядит уязвимой. ......... Хочется надеяться, что здравый смысл возобладает — особенно когда лидеры континента начнут высказывать свое мнение, говоря «нет» Трампу. Было бы полезно, если бы правила, регулирующие деятельность суверенного фонда Норвегии, которые сейчас пересматриваются, подтолкнули его к увеличению инвестиций в Европу в конечном итоге — в рамках более широкой дедолларизации, которая набирала обороты еще до того, как американцы и Израиль начали бомбить Иран.