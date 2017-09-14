не все так однозначно, Лад
Додано: Нед 22 бер, 2026 09:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 22 бер, 2026 09:40
Schmit
Ну тобто з «аналог орєшніка» вже все зрозуміло? Нові варіанти накидаємо?
Ну так до цього ж балістику не збивали ніколи, так? Вперше прилетить до Києва?
Додано: Нед 22 бер, 2026 09:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У нас проблема з мобілізацію, бо штурмовик мріє про філіпіни . 12 років вже. А обіцяного бойового робота замість себе не відправив воювати.
Додано: Нед 22 бер, 2026 09:50
А, то якщо не аналог орєшніка, то й не страшно. Всього лиш півтори тонни вибухівки (можливо в касетному виконанні) — хотьпоржом. У нас же зенітні дрони — зіб'ємо.
Додано: Нед 22 бер, 2026 09:54
Я не знаю що саме тобі зараз страшно. Це ж твоє, воно в тобі.
Я відповідаю на ті страхи , які ти озвучуєш.
За «аналог орєшніка» ти все зрозумів, чи ні? Чи далі будеш розказувати про покладуть туди вибухівку??
По звичайній балістиці. Ще раз питаю, це вперше (може) вона полетить по Києву? Що необхідно відмовитись від військового співробітництва з тими, хто нам дає зброю?
Додано: Нед 22 бер, 2026 10:28
Schmit
Ну так і нема про що казати. 500 кг летіла, ти від неї вже не мовишся. 1.5 не летіла, ти вже мокрий.
А де піар?
Додано: Нед 22 бер, 2026 10:43
Основна проблема з мобілізацією це :
-військові пенсіонери ( до 60 років)
-Національна поліція — ~135–140 тис чого забагато на реальних 28 млн населення це в два рази більше ніж в багатьох країнах Європи.
- Податкова (ДПС) — ~40–50 тис
- Митниця — ~10–15 тис
-Прикордонна служба (ДПСУ) — ~50 Тис
- Прокуратура — ~15 тис
- Судді + апарати судів — ~25–30 тис
- Центральні органи влади — ~169 тис
- місцеве самоврядування (ОТГ, облради, виконкоми) — ще ~200–250 тис ( нах стільки ???)
Фінальна оцінка
ВСІ (без ЗСУ) силовики/прокурори/чиновники-пенсіонери до 60 :
≈ 200 тисяч осіб
Переполовинити і ось вам 100 тис ,
Підсумок
👉 100 000 осіб це приблизно:
🪖 20 – 33 бригади
🪖 125 – 250 батальйонів
🧠 Щоб відчути масштаб
👉 100 тис — це:
фактично повноцінний корпус/велике оперативне угруповання
або половина великої армії європейської країни
Сюди не увійшли:
держ спец звязок 15 тис
Пенітенціарна система (в’язниці, СІЗО)
Державна кримінально-виконавча служба
охорона, конвої, персонал ≈ 40 тис
Додам ще багато ховається в :
держпідприємствах
інфраструктурі
медицині/освіті
Тут можна теж прорідити на 50% як мінімум
Додано: Нед 22 бер, 2026 10:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я ж тебе відразу попередив
Не треба приводити приклади де фігурують диктаторські режими які вирішили весь світ раком поставити
За останні 100років
Приклади коли неадеквати а-ля пуйло вирішували повоювати
Північна корея з допомогою китай педерація воювала з південною
Китай напав на Вьєтнам
СРСР на Афганістан
Іран Ірак
Ірак напав на Кувейт.. і отримав по зубам від коаліції
Сербія на оточуючих її і отримала по зубам від коаліції
Росія- Чечня
Росія-Грузія
Росія(іран)-Сірія
Росія-Україна
Війни які вибиваються з цього ряду
Франція а потім США - Вєтнам
Франція-Алжір
Бельгія - Конго
Британія-Аргентина (фолкленди)
Війна в якій араби вирішили знищити Ізраїль
А тому періодично Ізраїль нищить арабів...
Так для довідки
Завжди перед гарячою фазою війни Ізраїля - по Ізраїлю бють бомби/ракети ... а по арабам ні...
Потім починається зворотнє коли вже Ізраїль лупить.
Тому парторг , запамятай, якщо є айятола ментально в 1300 році , чи пуйло з кімом і сяопіном ментально в 1900 з томиком маркса - то такі ІД.ІОТИ будуть воюювати , але це не тому що інші вже 100 років як зрозуміли що гаряча війцна не їх метод
Додано: Нед 22 бер, 2026 10:55
Не очень понял связь вашего замечания с моим постом.
Ну да ладно.
Я понимаю, что вы, в основном, не читатель, а писатель, но всё же прочитайте viewtopic.php?p=5941990#p5941990. Я там в конце писал: "Очень похоже на российский вброс". Возможно, иранский.
