Хотя Иран — единственная страна на Ближнем Востоке, где отключен интернет, информационный вакуум распространяется по всему региону. Власти Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов выпустили предупреждения о съемке авиаударов, а Израиль уже давно вводит ограничения на то, что можно сообщать во время конфликтов.





В США председатель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр пригрозил аннулировать лицензии новостных вещательных компаний, если они не «скорректируют курс» в освещении войны, а международные СМИ не были приглашены к участию в военных действиях США. Вместо этого Белый дом публикует в социальных сетях видеоролики с ударами по полю боя, смонтированные из отрывков таких фильмов, как «Гладиатор» и «Храброе сердце» .



Власти США также прилагают меньше усилий для обеспечения прозрачности, чем это было во время вторжения России в Украину в 2022 году. Тогда Госдепартамент часто ссылался на разведывательные данные из открытых источников — общедоступную информацию, такую ​​как спутниковые снимки, — которую онлайн-сообщества, такие как организации по проверке фактов и аналитики, могли использовать для подтверждения заявлений США. «В нынешнем конфликте это полностью отсутствует», — говорит Элиот Хиггинс, основатель Bellingcat , организации, специализирующейся на расследованиях с использованием открытых источников.

......«Это уникальный момент централизованного контроля над информацией, как со стороны Ирана, так и со стороны Соединенных Штатов», — говорит Сэм Вуллей , доцент и эксперт по компьютерной пропаганде из Университета Питтсбурга. «За последнее десятилетие мы не наблюдали подобного информационного момента».