flyman написав:......... Для чого ви порівнюєте те що іде в собівартість із прибутком?
А надо объяснять, что уменьшение собівартості увеличивает прибуто? Или позволяет уменьшить цены для потребителя.
Отже набудуєм СЕС та ВЕС, бо сонце і вітер безплатні. Але ні, ЛАДу не сподобається.
Сподобається. Если в результате не получится, что летним днём ээ будет хоть завались, девать некуда, а вечером её нет. И зимой тоже и сидим без отопления.
З тааким підходом вигідніше всіх зробити ІТниками, та стати ІТ супердержавою. собівартість: 1 ноутбук на 3 роки та щомісячно за електроенергію та інтернет $10, а на виході від $1000 "як з куща". І ніякого "вуглецевого сліду", ще й тут можна заробити на квотах.
Прекрасный вариант! Единственный недостаток - нереальный.
buratinyo написав:...... Даже не самый современный ядерный реактор на сегодня выключается по сути электрорубильником. Быстро, надежно и безопасно. Подкритичные сборки в реакторах формируют безопасность во всем. Именно поэтому и стали развиваться ММР.
А на Фукусиме чего не выключили? - или то недостаточно современный был?
Не достаточно современный, небезопасный тип реактора. Такой же как и в Чернобыле, в ЗАЭС.
Проблема в топливных сборках. Они не подкритичные. Даже при полностью введенных заглушающих графитовых или других стержнях в ядерной зоне она продолжает выделять достаточное тепло, которое нужно отводить с помощью специальной охлаждающей системы. На Фукусиме в результате цунами или графитовые стержни не были полностью выпущены в реакторную зону либо водяные насосы системы охлаждения были затоплены и выведены из строя. Возможно произошло и первое, и второе одновременно. Кто может это точно знать здесь? Поэтому температура в неохлаждаемом уже реакторе начала подниматься и достигла критичного значения, что спровоцировало выброс радиации.
ЗАЭС после лишения водохранилища в результате подрыва Каховской ГЭС также получила угрозу перегрева не смотря на выполненную аварийную заглушку своих реакторов, которые сейчас греются хоть и не так сильно, как в обычном рабочем режиме, но достаточно чтобы создать угрозу радиоактивного заражения в случае выхода из строя специальной системы охлаждения заглушенного реактора. Для этой системы охлаждения нужны резервуар с водой прямо на территории станции, насосы для перекачки воды, электроэнергия для этих насосов, обслуживающий персонал. Но это ответственность лежит сейчас на кремлевских оккупантах. Без водохранилища ЗАЭС это как чемодан без ручки, который нельзя выбросить потому что без присмотра он опасен. Вот такая ***, малята.
Чуть более современные реакторы работают по другому. Главное это подкритичные топливные сборки, которые фонят слабо, греются слабо в нерабочем состоянии. В рабочее состояние они включаются электрорубильником. В результате чего включается ускоритель элементарных частиц, которые молотят по чему-то и в результате генерируются нейтроны, необходимые для осуществления ядерной реакции деления ядер в топливной подкритичной сборке, которая является источником тепла, необходимого для генерации электроэнергии.
Как только пьяный электрик выключит электрорубильник на ускорителе ядерный реактор мгновенно перестает работать. Ему ведь нужны нейтроны для деления U-235, а их уже нет, так как ускоритель выключен. И ядерная реакция деления больше не протекает в ТВЭЛах. Это американская разработка, но тоже уже достаточно устарела. Мир не стоит на месте, он развивается.
tumos написав:......... Оговаривались в дискуссии (теми кто настаивал) конкретные мощность, размеры, предназначение внедряемого реактора ?
Речь шла о микромодульных реакторах, которые можно изготовить полностью на заводе, привезти чуть ли не на грузовике и подключить к сети. Всё это рассматривалось как метод предотвращения блекаутов и, вообще, повышения обстрелоустойчивости сети. И, как обычно, упрекали владу в неповоротливости и в том, почему их до сих пор массово не установили. В каждом дворе или хотя бы микрорайоне. "Не было бы никаких проблем с электроснабжением"
Как по мне, если сразу не договориться об определениях, дискуссия будет бесконечной. Вот сейчас вижу Александр утверждает, что ММР запущены в промышленную эксплуатацию, у вас - отрицание.
В общем, вы правы. Но тогда было более-менее конкретно, приводились примеры проектов. Сейчас всё это несколько подзабылось.
По утверждению, что повысится безопасность в условиях войны, У меня есть сомнения. Осуществлять охрану десятков(сотен) ММР тоже проблема. Ядерные технологии - это для мирной жизни. ИМХО.
Речь шла о безопасности от обстрелов. Вопросы охраны даже не затрагивали. От обстрелов сами АЭС всё-таки неплохо защищены. Во всяком случае, у нас не было ни одного случая повреждения АЭС. Проблемы были из-за повреждений ТЭЦ или трансформаторов. Правда, возможно, АЭС просто не рисковали обстреливать. Но всё же защита у них неплохая, когда-то писали, что рассчитана на падение самолёта.
ЛАД написав:Ваш пример с «Академиком Ломоносовым»... Во-первых, обратите внимание на цену.
В заметке за 2025 год я встретил итоговую сумму ко дню запуска в 2020 году - 21,5 млрд. руб. Себестоимость электроэнергии квт/ч 6-7 руб. Срок окупаемости 12-15 лет. Кроме того, Ломоносов - это еще и теплостанция.
Не буду спорить. Но удивительно - первый рах виэу, чтоюы стоимость объекта к концу стройки уменьшилась. Да ещё так существенно. Очень близко к фантастике, а, скорее, к фэнтези. В той заметке тролли или циклопы, которые помогли стройке, не упоминались?
ЛАД написав:Это точно можно "привезти на грузовике"?
Если реализовать, то он где-то попадает под требование привезти на грузовике.
Простите, смотреть не стал. Тут важны 2 слова - "проект" и "если". Проектов много. Тогда в дискуссии приводились. И я приводил. Но реализованных проектов почему-то нет. Во всяком случак, ни я и никто другой не нашли. Почему? Как-то напоминает историю с "холодным термоядом".
Работают ли? Там только Китай бумажный анонс выпустил, вроде...
buratinyo написав:......... Ага. Очень хорошо защищенЫ АЭС. Захвачены были аж две атомные станции в Украине. И как только обострялись боевые действия около них, то МАГАТЭ аж до луны выпрыгивало, чтобы предупредить кремлевских террористов о ядерной небезопасности. Разочарован я МАГАТЭ.
У вас в последнее время исключительно фантастические посты. От захвата не защищено ничего. Были бы ММР было бы захвачено не 2, а 20 (или 200) станций. Что бы изменилось?
Именно поэтому и стали развиваться ММР.
Почему "поэтому"? Вы не видите разницу между "выключением" и "регулированием"? Что ни пост, то открытие. Все специалисты говорят об отсутствии регулирования мощности АЭС и неоюходимости иметь регулирующие мощности, а buratinyo вдруг ничтоже сумняшеся заявляет, что проблема давно решена. И где вы увидели массовое развитие ММР? Много уже построено? Можете назвать? Что-то на форуме стало много претендентов на Нобелевку.
P.s. Ускорители на АЭС вдохновили.
ЛАД написав:почему их до сих пор массово не установили. В каждом дворе или хотя бы микрорайоне. "Не было бы никаких проблем с электроснабжением"
Невже любов до совка перевищує повагу до себе? От навіщо виставляти себе профаном/примітивом.....? В світі є МОРЕ виробів/технологій які в стані підвищити якість життя наприклад аборигенів Африки.... Але ці вироби/технології виготовляються в Європі/США/Канаді/Японії... і працівникам цих країн пофігу що африканці страждають від відсутності в африці модульних ядерних реакторів чи фотопанелей....., бо в африканців ВІДСУТНІ товари/послуги які з точки зору розвинутого світу зацікавить працівників цього розвинутого світу.. З цим розібрались..
Тепер передбачаючи запитання А чому коли є нові технології... та сама Європа користується старими... І от тут на сцену виходить КАПІТАЛ... На нові треба витратитись Старі вже себе окупили і ще можуть працювати Дефіциту енергії ( щоб різко додавати нові)-немає... Виходить прибуток від продовження роботи СТАРИХ вищий ніж будівництво НОВИХ... Тому поки старі забезпечують вищий прибуток, і є куди вкласти капітал... доти нове не буде силовими шляхами просуватись.
Мені здається ви трохи перекручуєте. Питання,як я розумів, була в іншому. Зараз є АЕС потужністю 2-4 ГВт. Вона має трансформаторну підстанцію відповідної потужності, яка відправляє електроенергію в ЛЕП 750/330 кВ. Вивсти з ладу цю підстанцію кількома ракетами не суперскладно. Якщо буде 10-15 АЕС потіжністю 100-300 МВт, з відповідними підстанціями, то ракет, щоб вивести їх з ладу, знадобиться значно більше. Відповідно енергомережа буде набагато стійкішою до ударів.А потреби в регулюванні потужності будуть нижчі, тому що зараз основна проблема - різке падіння споживання внаслідок ударів по певним вузлам енергомережі. У випадку більш розподіленої генерації така проблема зникне. Саме в цьому полягає надійнісить такої системи. Проблему зміни потужнсоті в межах добового споживання це звісно не вирішить. Але тут без теплової генерації, ГАЕС та акумуляторних блоків не обійтися. Тепер щодо самих реакторів. Як я вже казав, самих реакторів такої потужності вистачає. Як існуючих, так і нових проектів, які будуть більш комерційно ефективними. Проблема ліцензування і комерційної доцільності. Тобто це більше не інженерні, а бюрократичні питання. При працюючій енергосистемі, коли нові потужності вводяться повільно, а бюрократія рухаєтсья не дуже - ви праві - це питання ще багатьох років. Разом з тим, в умовах розбитої енергосистеми України, при наявності політичної волі це питання можна вирішити досить швидко. Тобто мені здається, що перші реактори можна було б запустити протягом року.