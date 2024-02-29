Додано: Вів 24 бер, 2026 15:26
ЛАД написав:
От захвата не защищено ничего.
Так, але совковий алгоритм ходити в касці щодня, випускати трактор для перетягування гармати а не плуга... і при цьому 50 років орати цим трактором... і так далі..
Хороший тільки для тієї держави в якої на генетичному рівні написано -будем воєвать....(щось типу срср, іран, північна корея)
А всі інші розглядають війну як менше 10% своєї історії..
Та сама Німеччина з 1900 по 2026 (126 років) у стані війни була 1914-1918, 1939-1945..-10 років ( може ще якусь войнушку пропустив) тобто 8% свого існування за останні 126 років...
Додано: Вів 24 бер, 2026 15:29
ЛАД написав: buratinyo написав:
.........
Ага.
Очень хорошо защищенЫ АЭС. Захвачены были аж две атомные станции в Украине. И как только обострялись боевые действия около них, то МАГАТЭ аж до луны выпрыгивало, чтобы предупредить кремлевских террористов о ядерной небезопасности. Разочарован я МАГАТЭ.
У вас в последнее время исключительно фантастические посты.
От захвата
не защищено ничего.
Были бы ММР было бы захвачено не 2, а 20 (или 200) станций. Что бы изменилось?
Именно поэтому и стали развиваться ММР.
Почему "поэтому"?
Вы не видите разницу между "выключением" и "регулированием"?
Что ни пост, то открытие. Все специалисты говорят об отсутствии регулирования мощности АЭС и неоюходимости иметь регулирующие мощности, а buratinyo
вдруг ничтоже сумняшеся заявляет, что проблема давно решена.
И где вы увидели массовое развитие ММР? Много уже построено? Можете назвать?
Что-то на форуме стало много претендентов на Нобелевку.
P.s. Ускорители на АЭС вдохновили.
Прости, ЛАД, но в данном вопросе "ничтоже сумняшеся" это ты сам.
Возможно кому-то реально будет интересно, поэтому продолжу. Вопрос безопасности АЭС с разными типами реакторов уже раскрыт выше, остался вопрос ЛАДа о регулировании мощности АЭС для упрощения энергоснабжения экономики. Действительно для ядерных реакторов старого типа быстрое регулирование (в том числе включение-выключение) это проблема. Графитовыми стержнями много не нарегулируешь. Они громоздки, неуклюжи, их действие нелинейно и имеет задержки во времени существенные.
Логично предположить, что регулировать мощность выработки можно лишь там, где существует возможность быстрого полного выключения станции без негативных последствий и быстрого включения с необходимой мощностью для выхода на рабочий режим. А систем управления такими малоинерциальными устройствами валом и они несложны. Следовательно реактор нужного типа должен быть малоинерциальным - быстро включаться/выключаться и выходить на рабочий режим, который задан условиями рынка электроэнергии в конкретный момент времени.
В составе АЭС на реакторах подкритичного типа есть ускоритель, мощность которого можно сказать что регулируется плавно как ручкой громкости на радио ЛАДа. В результате процесс генерации нейтронов конкретно управляемый. И его можно планировать почасово. Условно днем давать большую мощность, вечером среднюю, ночью минимальную и утром среднюю. При каком-то шухере реактор глушится рубильником мгновенно. Нужно лишь небольшое время на практически полное остывание ТВЭЛов. Время это зависит от величины реактора и не является критичным вообще. Разве что для электрика, который получил задание дождаться охлаждения рабочей зоны и идти домой.
А зачем нужно глушить реактор? Для замены ТВЭЛов. Частота замены зависит от размера реактора на подкритичных сборках и интенсивности работы АЭС. Конкретно не знаю.
Додано: Вів 24 бер, 2026 15:36
buratinyo написав:
В составе АЭС на реакторах подкритичного типа есть ускоритель, мощность которого можно сказать что регулируется плавно как ручкой громкости на радио ЛАДа. В результате процесс генерации нейтронов конкретно управляемый. И его можно планировать почасово. Условно днем давать большую мощность, вечером среднюю, ночью минимальную и утром среднюю.
Про який саме тип реакторів ви говорите?
Додано: Вів 24 бер, 2026 15:37
Вы уже в который раз пишите так, будто бы эти реакторы существуют и выдают "на гора" мегаватты энергии... Зачем?
2
Додано: Вів 24 бер, 2026 15:55
Не надо продолжать.
Ваши знания о реакторах крайне примитивны - кто вообще далек от реакторов, тому этого не заметно. Но те, кто имеют в этой теме понятие - читают с улыбкой.
3
2
Додано: Вів 24 бер, 2026 16:15
Hotab написав:
Навіщо
К чему это словоблудие ?
Ты сидишь c попкорном на венском диване и топишь за многолетнюю войну до перемоги, держа кулачки как на на гладиаторских боях.
Есть какая-то неточность в этом описании?
Вопрос то был не к тебе, а к тем, кто по легенде (xenon), сидит на украинском диване, и которого может в любой момент лишиться, и в принципе уже лишаются в силу обесценивания киевской и далее на восток недвижимости. На что они рассчитывают?
Пусть поделятся секретами оптимизма
Додано: Вів 24 бер, 2026 16:19
Тут не вірили коли я писав що влада планує воювати ще 3, 4 роки тому ні про які терміни демобілізації і не говорять. Підтвердження моїх слів від Гончаренка.
Зеленський доручив першому заступнику голови фракції "Слуга народу" Мотовиловцю підготувати план роботи Верховної Ради, якщо Україні доведеться воювати "ще три роки".
2
1
Додано: Вів 24 бер, 2026 16:24
Потужники в кінці 2024-початку 2025 писали що вибори/демобілізація/боротьба з корупцією не на часі бо війна/гаряча фаза має закінчитись в 2025-му (не через Трампа а через проблеми рф). Це був топ-аргумент у відповідь натяки про довічного президента та довічного солдата
Додано: Вів 24 бер, 2026 16:25
Чесно кажучи, це адекватне рішення.
Набагато краще бути готовим до продовження на момент закінчення, ніж не бути готовим, а отримати продовження.
Додано: Вів 24 бер, 2026 16:33
)))
що мішає бути готовим на рік? А наступного року готуватись ще на рік?
Ні, справа не в тому.
Це гарантії від презедента депутатам, що ще мінімум 3 роки буде війна і все буде для них стабільно.
2
1
