Додано: Вів 24 бер, 2026 17:18

sashaqbl написав: ........ ........

С вашей подачи опять разворачивается энергетическая дискуссия.С той только разницей, что меньше конкретики, а больше общих красивых слов. Или хамских аргументов, как у будивельника.Построить и запустить за год ядерный блок, даже один и даже не на 1 ГВт, а на 100-300 МВт... Вы большой оптимист.Тем более много таких блоков. И к ним ещё подстанции. И ЛЭП.И дело тут далеко не только в бюрократических проволочках.Если плевать на экономическую эффективность, то можно много чего сделать.Вы правы, у нас розбита енергосистема.Но что разбито?Не хочу спорить, надоело впустую терять время, но я не пойму - у нас сегодня есть проблемы именно с атомной генерацией?Вроде нет.АЭС у нас, к счастью, целые. Выбиты именно ТЭС и ТЭЦ. Так может лучше тогда уж строить именно их? Если даже мы сейчас построим массу ММР (фантастика, но ладно), чем мы будем балансировать систему? По рецепту Буратино включать-выключать их? Вот только все специалисты почему-то утверждают, что это вредно для работы АЭС. Неграмотные, наверно.Такая перестройка энергосистемы, как вы предлагаете, требует тщательного планирования. Или плевать на экономику, которой у нас и так уже нет?Я написал изначально именно о микромодульных блоках, которые, как тут писали, "можно изготовить на заводе, привезти на грузовике на нужное место и просто включить". Такого в реальной жизни сегодня нет. Все эти ММР на 100-300 МВт по-старому занимают приличную площадь (не разместишь "во дворе дома"), весят десятки тонн и строятся на месте далеко не за 1 год.Время строительства многоквартирного дома (панельного) - 1-1,5 года, монолитного - 2-3 года, кирпичного - 3-4 года.Вы считаете, что атомный блок построить это то же, что панельный дом?Вы знаете, я, пожалуй, побоюсь жить в стране, где таким образом построят 20-15 ядерных блоков. (Кстати, ТЭС тоже за год не строится)А вообще, мне всё это напоминает времена Великого кормчего товарища Мао, когда он "спланировал" "Большой скачок" и призвал всех делать микродомны в каждом дворе и плавить металл, чтобы резко увеличить производство стали. Самок смешное, что это действительно делалось.Закончилось пшиком и массовым голодом со смертью десятков миллионов.Вы же серьёзный и думающий человек, зачем обсуждать несуществуюшие и нереальные вещи?