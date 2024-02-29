Українська влада теж гасить по російській та окупованій українській території. В чому різниця? В більших ресурсах рф і все.
Додано: Вів 24 бер, 2026 17:12
Додано: Вів 24 бер, 2026 17:14
з давніх-давен Україна-Русь спеціалізувалася на експорті жита та рабів
Я зневажливо ставлюся до турбопатріотичних бігунців типу зеленого ігора, але молодь та їх батьків поставили перед вибором без вибора, навіть тим кому по барабану були євроінтеграційні змагання і планували жити в Україні змушені залишити її ,бо іншоло шансу може і не бути
Додано: Вів 24 бер, 2026 17:18
С вашей подачи опять разворачивается энергетическая дискуссия.
С той только разницей, что меньше конкретики, а больше общих красивых слов. Или хамских аргументов, как у будивельника.
Построить и запустить за год ядерный блок, даже один и даже не на 1 ГВт, а на 100-300 МВт... Вы большой оптимист.
Тем более много таких блоков. И к ним ещё подстанции. И ЛЭП.
И дело тут далеко не только в бюрократических проволочках.
Если плевать на экономическую эффективность, то можно много чего сделать.
Вы правы, у нас розбита енергосистема.
Но что разбито?
Не хочу спорить, надоело впустую терять время, но я не пойму - у нас сегодня есть проблемы именно с атомной генерацией?
Вроде нет.
АЭС у нас, к счастью, целые. Выбиты именно ТЭС и ТЭЦ. Так может лучше тогда уж строить именно их? Если даже мы сейчас построим массу ММР (фантастика, но ладно), чем мы будем балансировать систему? По рецепту Буратино включать-выключать их? Вот только все специалисты почему-то утверждают, что это вредно для работы АЭС. Неграмотные, наверно.
Такая перестройка энергосистемы, как вы предлагаете, требует тщательного планирования. Или плевать на экономику, которой у нас и так уже нет?
Я написал изначально именно о микромодульных блоках, которые, как тут писали, "можно изготовить на заводе, привезти на грузовике на нужное место и просто включить". Такого в реальной жизни сегодня нет. Все эти ММР на 100-300 МВт по-старому занимают приличную площадь (не разместишь "во дворе дома"), весят десятки тонн и строятся на месте далеко не за 1 год.
Время строительства многоквартирного дома (панельного) - 1-1,5 года, монолитного - 2-3 года, кирпичного - 3-4 года.
Вы считаете, что атомный блок построить это то же, что панельный дом?
Вы знаете, я, пожалуй, побоюсь жить в стране, где таким образом построят 20-15 ядерных блоков. (Кстати, ТЭС тоже за год не строится)
А вообще, мне всё это напоминает времена Великого кормчего товарища Мао, когда он "спланировал" "Большой скачок" и призвал всех делать микродомны в каждом дворе и плавить металл, чтобы резко увеличить производство стали. Самок смешное, что это действительно делалось.
Закончилось пшиком и массовым голодом со смертью десятков миллионов.
Вы же серьёзный и думающий человек, зачем обсуждать несуществуюшие и нереальные вещи?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 24 бер, 2026 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 бер, 2026 17:21
Диви 1, якби 24.02.2022 росіяни не поперлись в Україну, так і Україна нікуди б не гатила
Диви 2, ти так і зміг написати, хто зараз масовано гатить мопедами )
До чего же хорошо в оккупации ...
Додано: Вів 24 бер, 2026 17:23
Додано: Вів 24 бер, 2026 17:27
Ти серьозно віриш що є різниця в часі будівництва АЕС чи ТЕС ?
Тоді ти точно не фізик... і навіть не парторг, бо парторги мали хоч якесь уявлення про функціонування того де вони людям голови дурницями забивали...
Так от
Будівництво 3квт потужності сонячної генерації+5квт*год акамуляторів на цих 3квт генерації - це 2 людино днів.....і це =1квт генерації АЕС чи ТЕС
Так для тебе АЕР 1000=1 млн квт потужності, будується 5 років приблизно 5000 осіб...
тобто 1квт потужності на АЕС= 5 000 осіб * 5 років * 365 днів/1 млн Квт=9 людино днів на 1 квт.
Тому ти здурі можеш ображатись за те що тобі показують твою примітивність...
Але якби тобі цього не показували - ти б все одно на став розумнішим.
Тепер приклад з МАО
Цей дурень (послідовник комуністичних ідеологій, які чомусь постійно беруть на озброєння різні кровожерливі тирани типу ) вибравши НЕВІРНИЙ напрямок обнулив все що зробили ті ким він керував...
Всі робили те що ВІН хотів( це ж якраз найголовніша вада комуністично/соціалістичних вчень)..
В капіталізмі ти просто НЕ ЗМОЖЕШ змусити всіх робити не те що вони хочуть а те що хочеш ти..
ПС
в цьому всі совки однакові
вони витягують правильну інформацію.. а потім маніпулюють з нею як циган сонцем
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 24 бер, 2026 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 бер, 2026 17:27
Заставили вы меня перепровериться. ) Ссылки на заметки за 2025 год
Против ваших 37,3 млрд руб я сделаю ставку на 70 млрд. ПАЭС еще не введена в эксплуатацию, 2018 год.
[27/12/2018] Тарифы и как получить деньги от продажи электроэнергии из воздуха
А.А.Виноградов, к.т.н., генеральный директор и главный конструктор проектов АО «СИЛА ОКЕАНОВ» и Ко., г. Шатура, Россия
...Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», на которую уже сейчас будет в общей сумме потрачено до 70 млрд. руб., не уменьшит тариф на электроэнергию ни в районе города Певек, ни в городе Билибино, куда тянут ЛЭП стоимостью 18,2 млрд. руб. от ПАТЭС через вечную мерзлоту тундры. Простые люди не могут понять, зачем нужен такой прогресс науки и атомпрома, который их загоняет в угол, и заставляет переходить назад на отопление дровами и соляркой, что сегодня на деле в разы дешевле, чем электроэнергия от АС...
Тот же Виноградов в 2023 году
[29/06/2023] О проблемах развития малых реакторов для АСММ
...О стоимости ПАТЭС - «черной дыры» , комментарий от 22/04/2023 к статье [5]: Если в декабре 2006 г. проект оценивался в 2 млрд. 609 млн. руб., то через несколько месяцев его стоимость возросла до 5,5 миллиарда. В марте 2007 года она составила 9 миллиардов. В мае 2007 года «плавучая АЭС» потянула уже на 11, 2 млрд. рублей. Сегодня цена «плавучей АЭС» с транспортировкой из Санкт-Петербурга на Чукотку с построенными причалами и сооружениями в городе Певек приближается к 27 млрд. рублей...
