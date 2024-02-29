RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 171971719817199172001720117202>
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:32

на e-b

  ЛАД написав:По энергетической дискуссии.
Очень много рекламных статей от сторонников какого-то вида генерации (солнечной, ветровой, сторонников крупных атомных блоков и т.д.).
Вот относительно объёктивная статья - https://e-b.com.ua/na-perepute-3-2091.

buratinyo
"Вопрос безопасности АЭС с разными типами реакторов уже раскрыт выше" - где?
И интересно было бы увидеть ссылки на возможность плавного регулирования мощности атомного реактора и наличия ускорителч (кстати, ускорителя чего, каких частиц?).

Для себя, наверное, дискуссию закрываю, если только не появится какая-то новая убедительная информация на форуме.

вже саме розміщення на e-b ресурсі якби натякає
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42624
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1636 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:34

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Враховуючи скільки залітає і скільки кудись долітає, то робота ППО непогана

Скільки кудись долітає — ми не знаємо

Якщо ти не знаеш, то це твої проблеми ...

було 541 БПЛА і лише 15 влучань ... все інше збито


Абсолютний рекорд.948 ударних та імітаційних БпЛА за одну добу! Попередній рекорд - 810
Не 541, а 948 БПЛА за добу. Про влучання, звісно ж, ніхто правди не скаже, але по картинках з павутинкою траекторій можна приблизно здогадатись.
нічна атака
денна атака
Schmit
 
Повідомлень: 5493
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:36

  prodigy написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: ти больний? Хто тут спорить що росія агресор?) Покажи хоть одну людину на форумі.
Виходу з цієї війни військовим шляхом для України нема. Лише переговорами. А воювати ще 4 роки тими самими людьми це ви вже явно обдовбались наркотою.

так й перемовин Раша не хоче... то що ж робити?..


проблема в самих переговорах, коли кажуть (вітьков, трамп) -ми за 10 кроків до угоди, ми на 90% вирішили всі питання (окрім теріторіальних)-це дає(Балндерлогу та іншим на фронті і в тилу, і навіть тим хто за Тисою) хибні надіє, що скоро все закінчиться

а по факт НІ ХУ...чего, навіщо Зеленський вторить трампу (мабуть боїться накликати біду...саме на себе)

цунгцванг

цугцванг не лише в нас - на Раші теж. точніше в російської влади, бо самій Раші на користь закінчувати все як й, й домовлятися про зняття санкцій. Трамп давав путіну фантастичну можливість яку той просто відкинув. а тепер Трамп показує приклади Мадуро та Хаменеї. тут вже не цугцванг, тут вже відверта паранойя...

маємо звичайну війну на виснаження. де поки що ресурсів в Раші більше, точніше більше лише м'яса та ракет, але й втрати через війну в них значно більші. хто перший кліпне...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12098
З нами з: 29.09.19
Подякував: 824 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:45

  tumos написав:
  ЛАД написав:Цифра 37,3 млрд руб не моя. Я, вроде, привёл цитату.

Верю в существование цитаты. Но первоисточник не увидел, кроме ссылки на курс рубля.

Прошу прощения, но ссылка была простейшая - на Вики - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2

  ЛАД написав:Какая цифра правильная/правдивая, понятия не имею. Может и 70 млрд. руб.

Выбор у вас между 37,3 и 70 при определении правильности ?
Можете предложить ещё. :)

Я ведь тоже не могу понять как в 2018 году спец Виноградов начинал с 70, а в 2023 рассказывал о 27.
:)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39361
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:46

  Hotab написав:Щось сьогодні промовчали як в Криму полохматили Циркони. Щоб не «потужнічать»? :lol:

"неначаси"(с)ху.нтер...
Прохожий
 
Повідомлень: 14343
З нами з: 05.06.13
Подякував: 936 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:48

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Щось сьогодні промовчали як в Криму полохматили Циркони. Щоб не «потужнічать»? :lol:

"неначаси"(с)ху.нтер...

А ще один каже «якщо нищити циркони в Криму, ще до пуску , то прилетить втричі більше».
Зате не «потужний»(с)

Приклад отріцатєльного логічного ланцюжка .
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 24 бер, 2026 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18300
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2597 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:50

  Hotab написав:Schmit


можна приблизно здогадатись.
нічна атака
денна атака


Про що пан «здогадався». Всі 950 знищили енергетику держави в хлам? Без світла здогадосний сидить?

От маєш картинки і думай.
Schmit
 
Повідомлень: 5493
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:51

  Hotab написав:Schmit


можна приблизно здогадатись.
нічна атака
денна атака


Про що пан «здогадався». Всі 950 знищили енергетику держави в хлам? Без світла здогадосний сидить?

"пишу на клочке туалетной бумаги при свете свечи"(с)...
Прохожий
 
Повідомлень: 14343
З нами з: 05.06.13
Подякував: 936 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:51

  Schmit написав:
  Hotab написав:Schmit


можна приблизно здогадатись.
нічна атака
денна атака


Про що пан «здогадався». Всі 950 знищили енергетику держави в хлам? Без світла здогадосний сидить?

От маєш картинки і думай.

Який звʼязок картинки руху з прильотами?
Ти ж вже «придумав», то розкажи. А то стидливо натякаєш. Так зраду не розігнати.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 24 бер, 2026 19:53, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18300
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2597 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 19:54

  Hotab написав:
  Schmit написав:От маєш картинки і думай.

Який звʼязок картинки руху з прильотами?
Т ж вже «придумав», то розкажи. А то стидливо натякаєш. Так зраду не розігнати.

Я ж кажу, думай-те, якщо є чим. Картинок для цього більш ніж достатньо.
Підказувати не буду.
Schmit
 
Повідомлень: 5493
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 171971719817199172001720117202>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 204
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 246813
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 451671
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15778)
24.03.2026 21:14
Ринок ОВДП (11013)
24.03.2026 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.