там перемога на картинках з павутинками траекторій?
Картинка з рухом не є ні перемогою, ні зрадою. Але ж ти дуже хочеш розказати про зраду, то не стримуй! Он у закарпатця наприклад знищення цирконів теж зрада. «Прилетить втричі більше тепер». Мабуть бо розізлили путіна.
ты своим солдафонским умишком не в состоянии вообще понять что такое война экономик из-за каждой подбитой ещиницы техники перемогу закатывать, это даже не лейтенантский уровень
От і слітають маски з кацапських рил 😅 Знищення стратегічних ракет на пускових установках - «каждая подбітая техніка» 😅
Мене як військового пілота (тоді ще розвідувальну авіацію) ) вчили, що виявлення і знищення навіть не стратегічних ракет, а просто «оперативно-тактичних» (тоді це був Ланс) - це задача номер 1. Дані про їх виявлення мають передаватись в ту ж саму секунду ще з повітря. Не чекаючи посадки. Ось що каже ШІ
У загальній логіці військового планування такі цілі вважаються одними з найпріоритетніших.
Якщо спростити ієрархію, то зверху зазвичай стоїть не просто «будь-яка техніка», а саме те, що: 1. може завдати найбільшої шкоди 2. має обмежену кількість 3. важко замінюється 4. ще не застосоване
Стратегічні ракети на землі перед пуском якраз підпадають під усі ці критерії: • максимальний потенційний ефект (особливо якщо це далекобійні або з великою бойовою частиною); • дорогі і штучні — їх не тисячі; • вразливість у момент підготовки — це коротке «вікно», коли вони менш захищені, ніж у шахті або вже в польоті; • запобігання удару замість перехоплення — знищити на землі зазвичай ефективніше, ніж ловити в повітрі.
Тому в багатьох доктринах це називають логікою “left of launch” — діяти до запуску.
Але є важливі обмеження, через які це не завжди №1 у реальному житті: • розвіддані: треба точно знати місце і момент підготовки (це складно); • час реакції: інколи вікно — лічені хвилини; • доступність засобів ураження: не завжди є чим дістати (дальність, ППО, укриття); • ризики ескалації, особливо якщо мова про стратегічні/ядерні носії.
Коротко: 👉 знищення ракет до пуску — це один із найефективніших і бажаних варіантів, але він сильно залежить від розвідки і «вікна можливості».
Якщо хочеш, можу розкласти по рівнях пріоритету (типу: що вище — ракети, авіація, склади, командні пункти) і чому саме так.
Ты в своем репертуаре - начитался/наслушался пропаганды (да, автор видео- это пропагандист, пусть наш, родной, но пропагандист) и делаешь какие-то выводы. В реальности там никто ничего не отжимает один у одного. Ни Манго, ни новые претенденты НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННИКАМИ и даже не пытаются ими стать. Они оба АРЕНДАТОРЫ. Со старыми арендаторами расторгли аренду, с новыми заключили. Некрасиво расторгли, ведь они вложили в ремонт немалые деньги и имели на руках договор аренды до 2028г.Поэтому старый арендатор пытается шум поднять и на этом выехать(ну примерно как в Киеве при сносе МАФов в былые годы) Вот и вся суть проблемы.
"Був звичайний робочий день. Отримали зранку у Відні цінності. Такі перевезення зазвичай ретельно готуються. Ми йшли через Угорщину виключно транзитом. Завчасно були попереджені угорці в прикордонному пункті Захонь, вони погодили. Жодного відхилення від маршруту не відбувалося. В Будапешті нас зупинила поліцейська автівка. Це звичайна практика і виглядало як звичайна перевірка", - розповідає Кузнєцов.
Вже після цього з боку угорської сторони почалося силове захоплення. Було залучено два броньовики і відбулося "жорстке силове затримання", каже інкасатор.
"Жодних процесуальних дій при затриманні не відбувалося. Задавали єдине питання: де ваша зброя. Зброї нема. Комусь наділи на голову балаклаву, комусь - просто мішки. Інкасаторів посадили кожного в окрему машину. Потім утримували теж окремо. На наш запит до українського консула була відповідь, що консул від нас відмовився. Більше 28 годин ми перебували у кайданках", - свідчить Кузнєцов.
На інкасаторів всіляко чинили моральний тиск. Кузнєцову примусово вкололи ін'єкцію з незрозумілою речовиною, в результаті чого його стан здоров’я погіршився і чоловіка доправили в лікарню, де інкасатору знову щось вкололи.
