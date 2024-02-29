"Вони (Іран - УНІАН) хочуть укласти угоду - а хто б не хотів? Практично все, що в них було, зникло. Якщо читати газети, можна подумати, що це нічия. Ми вільно розгулюємо Тегераном і можемо робити все, що забажаємо. Вони випустили 100 ракет по авіаносцю "Авраам Лінкольн", і кожна з них була збита над морем. Ми перебуваємо, як вони б сказали, у стані війни. Вони називають це війною; я називаю це військовою операцією, дуже успішною", - наголосив американський лідер.



За його словами, США справді домоглися зміни режиму, адже теперішні лідери "сильно відрізняються від тих, з ким ми починали".



"Вони (Іран - УНІАН) погодилися, що ніколи не матимуть ядерної зброї; вони погодилися на це. Вони зробили нам величезний подарунок, який коштує величезних грошей; він прибув сьогодні. Це було пов'язано з нафтою та газом. Ми виграли цю війну. Думаю, ми це закінчимо; точно сказати не можу", - додав Трамп.