RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17203172041720517206
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 13:25

  Schmit написав:
  Hotab написав:І справді, нема ефективності.. Коли на Львів «через всю країну» летить 150 геранів, а прилітає 5 . Жах, вони пролетіли через всю краіну!!

Чи 150, чи усі 948 - ми не знаємо, та й не потрібно.
Щоб оцінити ефективність ППО якоїсь області, наприклад Львівщини, потрібно знати скільки залетіло в область і скільки збито. Скільки залетіло - видно по повідомленням моніторів. А от скільки збито - задачка вже важча, але здогадатись можна, особливо якщо це був один дрон, як 18 березня.
Вполне допускаю, что во Львовской области мало средств ПВО.
И это совершнно естественно.
Львовская область значительно меньше подвергается воздушным атакам, чем восточные области и, тем более, фронт.
А средств ПВО не хватает и там.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39380
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 13:28

  ЛАД написав:
  Hotab написав:...........
15 шахедів з 556-ти сьогодні досягли цілі. 3%. Такого навіть розміру ральцю у мерії не існує,
..........
Вопрос чисто филологический - что это значит?
Здесь - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5 - нашёл: "РАЛЬЦЕ, я, с., с. г., заст. Зменш. до рало". И "Родовий - ральця"
Это я знаю. Но тогда не понимаю смысл написанного.
Или есть какие-то другие значения?

Размер взятки.
Но это звучит крайне неуважительно по отношению к действующему меру как минимум.
Если Мадьяру известны реальные размеры взяток в мерии - надо писать об этом в соответствующие органы а не публично меру.
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 282
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 13:31

Почти 40 лет назад, в туманный полдень в Персидском заливе, капитан фрегата ВМС США вызвал лейтенанта Гордона Ван Хука на мостик и вручил ему бинокль.

Через них лейтенант Ван Хук, главный инженер корабля, увидел надвигающуюся опасность — три иранские мины. Фрегат, входивший в состав американского контингента, направленного для сопровождения нефтяных танкеров, остановился задолго до мин. Но примерно через 10 минут под кораблем взорвалась незамеченная мина.

«Можно было почувствовать, как он поднимается в воздух», — сказал он в недавнем интервью. «Это был огромный взрыв».

Мина пробила в судне дыру шириной 21 фут, что едва не привело к его затоплению, и серьезно ранила 10 членов экипажа.

Поражение фрегата «Сэмюэл Б. Робертс» 14 апреля 1988 года напоминает об опасностях, с которыми сегодня сталкивается любая попытка обеспечить военно-морское сопровождение в Персидском заливе.
......... Почти три недели назад президент Трамп поднял вопрос о возможности предоставления военно-морского сопровождения танкерам, чтобы возобновить добычу нефти и газа в Мексиканском заливе. Позже он призвал другие страны обеспечить защиту в Ормузском проливе.
......... Командирам любых эскортных сил необходимо учитывать угрозу со стороны мин.

Американские официальные лица заявили, что Иран в последнее время устанавливает мины в проливе, хотя точное их количество неясно. Даже одна мина может нанести серьезный ущерб военному кораблю, как это выяснил экипаж судна «Сэмюэл Б. Робертс».
https://www.nytimes.com/2026/03/25/business/iran-mines-gulf-hormuz-strike-naval-escort-history-1988.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39380
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 13:38

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  Hotab написав:І справді, нема ефективності.. Коли на Львів «через всю країну» летить 150 геранів, а прилітає 5 . Жах, вони пролетіли через всю краіну!!

Чи 150, чи усі 948 - ми не знаємо, та й не потрібно.
Щоб оцінити ефективність ППО якоїсь області, наприклад Львівщини, потрібно знати скільки залетіло в область і скільки збито. Скільки залетіло - видно по повідомленням моніторів. А от скільки збито - задачка вже важча, але здогадатись можна, особливо якщо це був один дрон, як 18 березня.
Вполне допускаю, что во Львовской области мало средств ПВО.
И это совершнно естественно.
Львовская область значительно меньше подвергается воздушным атакам, чем восточные области и, тем более, фронт.
А средств ПВО не хватает и там.

Якщо не хватає, то навіщо 200+ операторів зенітних дронів знімати з бойового чергування в Україні та направляти захищати країни затоки, ще й втягуючись цим в чужу війну?
Schmit
 
Повідомлень: 5496
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 13:39

Объяснение для шамана:
Соглашение администрации Обамы о выделении Тегерану 1,7 миллиарда долларов примерно в то же время, когда было достигнуто масштабное соглашение об ограничении иранской ядерной программы, вызвало резкую негативную реакцию со стороны республиканцев, включая Дональда Дж. Трампа.

Спустя десять лет администрация Трампа находится в обороне, пытаясь оправдать временную отмену санкций в отношении 140 миллионов баррелей иранской нефти, которая в настоящее время находится в море. При ценах на нефть, колеблющихся около 100 долларов за баррель, ослабление санкций, призванное увеличить мировые поставки сырой нефти для снижения цен на энергоносители, может принести Ирану 14 миллиардов долларов прибыли в то время, когда Соединенные Штаты ведут войну против страны.

«В результате всего этого они признают тот факт, что иранцы обладают рычагами влияния на то, смогут ли США продолжать войну», — сказал Ричард Нефью, бывший сотрудник Госдепартамента и Совета национальной безопасности в администрации Обамы, который участвовал в переговорах по иранскому ядерному соглашению. «Вы пришли к иранцам и сказали им: „У вас наша ахиллесова пята“».
https://www.nytimes.com/2026/03/23/business/trump-iran-sanctions-relief-oil.html
У нас в руках нет ничьей "ахиллесовой пяты".
Жаль, но факт.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 25 бер, 2026 13:45, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39380
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 13:44

  TUR написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:...........
15 шахедів з 556-ти сьогодні досягли цілі. 3%. Такого навіть розміру ральцю у мерії не існує,
..........
Вопрос чисто филологический - что это значит?
Здесь - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5 - нашёл: "РАЛЬЦЕ, я, с., с. г., заст. Зменш. до рало". И "Родовий - ральця"
Это я знаю. Но тогда не понимаю смысл написанного.
Или есть какие-то другие значения?

Размер взятки.
Но это звучит крайне неуважительно по отношению к действующему меру как минимум.
Если Мадьяру известны реальные размеры взяток в мерии - надо писать об этом в соответствующие органы а не публично меру.

Спасибо за объяснение.
"Ральце" имете метафорическое значение "взятка"? Не знал.
Мадьяра обсуждать не буду. Надеюсь, в президенты его выдвигать не будут.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39380
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 13:44

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:А що, після цього Раша захоче перемовини ?
після цього ти з шаманом захочеш перемовин, якщо не через рік то через 3 точно.

ми про перемовини кажемо з 2024 року - а ти з 2022 пропонуєш здатися - от й вся різниця...
по перше про них і треба було говорити з 22 і підписувати стамбульські угоди.
По друге я сюди повернувся десь літом -восени 23, коли зрозумів що ялти в криму не буде.
По третє ти проти переговорів і постійно вигораджуєш зелю.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5014
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 13:49

  Schmit написав:Якщо не хватає, то навіщо 200+ операторів зенітних дронів знімати з бойового чергування в Україні та направляти захищати країни затоки, ще й втягуючись цим в чужу війну?

І це не дивлячись на те що нетаньяху підтримує орбана, який перекрив нам постачання російського газу.
Все таки в нашого презідєнта друг та бізнес партнер міндіч в ізраелі.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5014
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 13:55

Интересная схема для лучшего понимания ситуации с Ормузом - https://www.nytimes.com/interactive/2026/03/25/business/energy-environment/strait-hormuz-oil-gas.html
Особенно, нижняя часть - куда идёт нефть оттуда. В США - тоненький ручеек.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39380
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 14:05

И ещё об Ормузе:
ЛОС-АНДЖЕЛЕС/ЛОНДОН, 25 марта (Reuters) — Западные союзники, пытающиеся договориться о способе защиты Ормузского пролива для транспортировки энергоносителей, сталкиваются с суровой реальностью: аналогичные усилия в Красном море, начавшиеся несколькими годами ранее, обошлись в миллиарды долларов и в конечном итоге провалились в борьбе против йеменских хуситов.
Трагический опыт в Красном море — четыре потопленных корабля, более миллиарда долларов потраченного оружия и маршрут, который судоходная отрасль до сих пор в значительной степени избегает, — нависает над более сложным Ормузским проливом
............«Нет ничего лучше Ормузского пролива», — заявил генеральный директор Kuwait Petroleum шейх Наваф Сауд Аль-Сабах во время эмоционального видеозвонка, транслировавшегося во вторник на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне. «Это пролив мирового значения, как с точки зрения международного права, так и с точки зрения практической реальности».
............Иран обладает гораздо более развитыми вооруженными силами, чем хуситы, арсеналом дешевых беспилотников, плавучих мин и ракет, а также легким доступом с крутого гористого побережья к узкому водному пути.
............«Защита конвоев в Ормузском проливе значительно сложнее, чем в Красном море», — сказал контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери, который в 1988 году участвовал в сопровождении американских танкеров через Ормузский пролив во время ирано-иракской войны.
https://www.reuters.com/business/energy/western-powers-were-unable-secure-shipping-red-sea-hormuz-will-be-harder-2026-03-25/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39380
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 17203172041720517206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.