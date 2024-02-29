Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 17:20

БАГДАД, 25 марта (Reuters) - Добыча нефти в Ираке резко упала на фоне войны с Ираном, резервуары для хранения достигли высоких и критических уровней, а страна не может экспортировать нефть через Ормузский пролив , заявили в среду три иракских представителя энергетических ведомств.
По словам официальных лиц, добыча нефти на основных южных месторождениях Ирака сократилась примерно на 80% и составляет около 800 000 баррелей в сутки.
.........До войны добыча на этих месторождениях составляла около 4,3 миллиона баррелей в сутки.
https://www.reuters.com/business/energy/iraq-oil-output-further-plunges-storage-fills-hormuz-exports-blocked-by-conflict-2026-03-25/
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 17:59

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  Hotab написав:І справді, нема ефективності.. Коли на Львів «через всю країну» летить 150 геранів, а прилітає 5 . Жах, вони пролетіли через всю краіну!!

Чи 150, чи усі 948 - ми не знаємо, та й не потрібно.
Щоб оцінити ефективність ППО якоїсь області, наприклад Львівщини, потрібно знати скільки залетіло в область і скільки збито. Скільки залетіло - видно по повідомленням моніторів. А от скільки збито - задачка вже важча, але здогадатись можна, особливо якщо це був один дрон, як 18 березня.

Понад 200 російських БпЛА збили в небі над Чернігівщиною протягом доби 24 березня
"Усю добу повітряні атаки відбивали наші захисники. Від 7-ї години ранку вчорашнього дня (24 березня, — ред.) маємо більш ніж 200 збитих ворожих дронів. Ще частину вдалося подавити засобами РЕБ".


"Погана робота ППО" (с) Schmit

Якщо стільки збито, то воно не полетіло далі

Мова йшла про ефективність роботи львівського, а не чернігівського ППО.
І навіщо ти цитату вигадав? Ось так ви всі і працюєте, пропогандони, чого нема - самі дофантазовуєте.
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:01

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Цікаво
Ми хоч з тилу хоч з дивану .. але ДОПОМАГАЄМО фронту хто чим і як може..

А хто тобі сказав що країна ПОТРЕБУЄ твоєї "допомоги"?
Країна потребує людей на фронт - це чітко заявлено.
А на твоє тепленьке місце знайдуться тисячі бажаючих. І будуть "допомагати фронту" не гірше тебе, повір. Звільни тепле містечко і піди на фронт а не розказуй казки.
Чого дурний - бо бідний
Чого бідний - бо дурний....
1 Якби ти був би правий то ми б не просили навколішках під загрозою втратити БІЗНЕС УКРАЇНИ і обіцяючи підписати все і вся - 90 млрд доларів від ЄС.
2 Якщо запитати в Мадьяра що йому більше треба
Додатково пару дронів в місяць на протязі всієї війни, чи ОДНУ людину але без дронів... - знаєш що він відповість?

Отже
чітких два пункти -показують твою дурість..
І тому в мене до тебе зустрічне питання
Добре ти знаєш що потрібні люди на фронті.. але ховаєшся за кордоном хоча спеціально для таких як ти знизили вік права підписання контракту
Добре якщо ти останнє сцикло ( або дико релігійна штунда) то чому ти не допомагає фінансово своїй Державі.
А то якось дивно
сцикло не служить бо штанці обмочило
не платить тим хто його захищає мотивуючи тим що треба здаватись....

До чого тут 90 мільярдів і яке ти до них маєш відношення?
Окрім образ(а в тебе 90% тексту - це образи) і брехні ти нічого сказати не можеш.
Гуляй.
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:03

90 ярдів

  andrijk777 написав:До чого тут 90 мільярдів і яке ти до них маєш відношення?
Окрім образ(а в тебе 90% тексту - це образи) і брехні ти нічого сказати не можеш.
Гуляй.

А що вже дають? Де?
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:08

Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:14

ЛАД

Почти три недели назад президент Трамп поднял вопрос о возможности предоставления военно-морского сопровождения танкерам, чтобы возобновить добычу нефти и газа в Мексиканском заливе. Позже он призвал другие страны обеспечить защиту в Ормузском проливе.
......... Командирам любых эскортных сил необходимо учитывать угрозу со стороны мин.


як підняв, так і попустив...він ідіот, піт гескет такий самий ідіот

Трампу пояснили, що супроводжування танкерів кораблями гарантує безпеку від ризиків:
-захоплення танкера з боку іранських швидкісних катерів
-ракетна небезпека чи шахіди (так, але не 100%)

а мінування протоки і загрозу підриву на мінах рудий йолоп і його молода команда -не врахували, тим більше що Ормузька протока тільки 110 миль, і не велика глибина від 70-до 100м, що дозволяє використовувати донні мини (ефективна глибина до 200м)

Донные мины являются ключевым элементом асимметричной морской стратегии Ирана, предназначенным для сдерживания движения в Ормузском проливе и защиты от превосходящих военно-морских сил противника, в частности США. На начало 2026 года сообщается, что Иран располагает значительным арсеналом, включающим до 5–6 тысяч морских мин, значительную часть которых составляют современные донные образцы.


Технологическое преимущество: В дополнение к минам, Иран использует беспилотные катера для минирования, что усложняет обнаружение и уничтожение минной опасности флотом США

навіть 40 років тому у німців були прекрасні донні мини, що зняти мину загрозу довелось тралити Балтийське і Північне море до 1949-1950 років.

з власного досвіду -влітку 1984р був на плав практиці, судно йшло на Бомбей , отримали радіограму з Москви -у Червоному морі цивільні судна підриваються на невідомих мінах, капітану наказали уважно вести спостереження за поверхню моря, у темний час доби виставляти матроса на баку для попередження про міну (капітан направив нас кадетів, не штатний матрос, не жалко)

Атаки на суда: С 9 июля по конец августа 1984 года в Красном море и Суэцком заливе подорвались более 19 торговых судов под флагами различных государств.
Главный подозреваемый — Ливия: По данным разведки США, мины были сброшены с ливийского судна «Ghat», которое проследовало по маршруту с подозрительными задержками, пройдя Суэцкий канал и посетив эфиопский порт Ассаб.
Мотивы (геополитика):
Ливия (Муаммар Каддафи): Стремился подорвать влияние Египта, чей президент Хосни Мубарак был его политическим противником, и нанести экономический ущерб, перекрыв судоходство.
Политический блеф: Многие эксперты считают, что мины были установлены с целью запугивания, а не полного уничтожения судов, так как некоторые из них были начинены уменьшенным количеством взрывчатки.
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:16

  buratinyo написав:Не нужно уподобляться меркель, .....

До чого тут меркель?
По порядку.
Коли вам даром дісталася АЕС, то, умовно, це актив.
Коли ви купуєте працюючу АЕС, то є якесь ТЕО цього процесу.
Коли АЕС будується з нуля, ніякого ТЕО немає, є тільки політичне рішення на будівництво.

Для прикладу. Пропозицій багато
https://e.if.ua/calculate/

А тепер спробуйте знайти таке саме для АЕС. В будь якій формі.

СЕС, ВЕС вже обійшли по виробництву АЕС. І цей процес продовжується. Проблеми знімаються, ціна падає.
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:18

  Schmit написав:[
Мова йшла про ефективність роботи львівського, а не чернігівського ППО.
І .

Так яка там «мова»? Порахував ефективність за вчорашній день?
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:22

  Hotab написав:
  Schmit написав:[
Мова йшла про ефективність роботи львівського, а не чернігівського ППО.
І .

Так яка там «мова»? Порахував ефективність за вчорашній день?

Може він у дробах не дуже ?

Може він вміє лише в цілі числа, тому бачить число 15, а поділити не може ... ))
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:23

Hotab сьогодні натрапив на інформацію:

Після смерті патріарха Філарета в Українській православній церкві Київського патріархату заявили про обрання нового предстоятеля. Ним став архієпископ Сумський і Охтирський Никодим. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні архієреїв, частина з яких голосувала онлайн.


Никодим (в миру: Володимир Степанович Кобзар; 15 березня 1971, Суми)


Протягом 1988—1991 років навчався у авіаційному військовому училищі.


не чули про нього?
чомусь на 4 курсі потягнуло до кадила,
а в дитинстві, мабуть, Вова мріяв про небо
