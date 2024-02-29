Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:23

pesikot
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:29

ДУБАЙ, 24 марта (Reuters) - Внезапная пауза Дональда Трампа в противостоянии с Ираном последовала за предупреждениями стран Персидского залива о том, что война переходит в гораздо более опасную фазу, и растущими опасениями среди официальных лиц в регионе, что Вашингтон неправильно оценил готовность Тегерана к эскалации, сообщили региональные источники и аналитики.
По данным трех региональных источников, пожелавших остаться анонимными из-за деликатности вопроса, арабские государства Персидского залива прямо предупредили его, что удары США по иранским электростанциям спровоцируют ответные действия Ирана по их собственным жизненно важным энергетическим и опреснительным установкам.
.........«Трамп совершенно просчитался, когда сказал: „У вас есть 48 часов, чтобы открыть пролив“», — заявил Алан Эйр, бывший американский дипломат и эксперт по Ирану.
«Как только стало ясно, что Иран всерьез намерен нанести удар по энергетической инфраструктуре Персидского залива в ответ, ему пришлось отступить».
https://www.reuters.com/business/energy/gulf-warnings-fears-miscalculation-preceded-trumps-pause-iran-showdown-2026-03-24/
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:31

  ЛАД написав:
.........«Трамп совершенно просчитался, когда сказал: „У вас есть 48 часов, чтобы открыть пролив"», — заявил Алан Эйр, бывший американский дипломат и эксперт по Ирану.
https://www.reuters.com/business/energy/gulf-warnings-fears-miscalculation-preceded-trumps-pause-iran-showdown-2026-03-24/


Tramp Always Chicken Out
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:32

ВАШИНГТОН, 25 марта (Reuters) - Пентагон заявил в среду, что достиг рамочного соглашения с компанией BAE Systems (BAES.L)., открывает новую вкладку, Lockheed (LMT.N), открывает новую вкладкуи Honeywell (HON.O), открывает новую вкладкудля наращивания производства боеприпасов для оборонных систем в рамках усилий по переводу вооруженных сил США на «боевое положение».
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/pentagon-says-it-will-ramp-up-war-supplies-with-defense-companies-2026-03-25/
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:33

prodigy
не чули про нього?
чомусь на 4 курсі потягнуло до кадила,
а в дитинстві, мабуть, Вова мріяв про небо


Я думаю він залишив авіацію ще до того як я вирішив в неї піти 😅
Абирвалг таких наприклад називає «професійний військовий».
А як же, закінчив льотку))
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:34

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Ні, почнемо з тебе. Ти ж за продовження війни, я проти.
З тебе теж користі НУЛЬ, то йди в окоп. Чого ж не йдеш?

спробуй довести своє твердження. або заткни пельку, бо це щира брехня.

я проти війни - це раз. й якщо ти проти, то що ж робити? на цьому такі як ти засовують язик до сраки й починають петляти...

Ще один.
Образи - стандартна реакція турбопатрота на правду(яка їм не зручна).
Але через їх турбопатріотизм, їх не банять, нажаль.
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:39

ДУБАЙ/ТЕЛЬ-АВИВ/ИСЛАМАБАД, 25 марта (Reuters) - Иран по-прежнему рассматривает предложение США о прекращении войны в Персидском заливе, несмотря на первоначальную негативную реакцию, сообщил в среду агентству Reuters высокопоставленный иранский чиновник, указав, что Тегеран пока не отклонил его полностью.
Иранские чиновники публично резко критиковали перспективу любых переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. Однако очевидная задержка с предоставлением официального ответа Пакистану, который от имени Вашингтона представил предложение из 15 пунктов , по-видимому, свидетельствует о том, что по крайней мере некоторые деятели в Тегеране, возможно, рассматривают такой вариант.
.........Высокопоставленный пакистанский сотрудник службы безопасности заявил, что Пакистан связался с министром иностранных дел Ирана и до сих пор ожидает официального ответа.
Второй пакистанский источник заявил: «Иранцы сказали нам, что свяжутся с нами сегодня вечером. СМИ сообщают, что они ответили отказом. Но мы не получили никакого официального подтверждения от Ирана. Поэтому мы просто ждем. Все они действуют подпольно, и связь с ними представляет собой большую проблему».
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/israel-strikes-tehran-trump-says-us-negotiating-end-war-2026-03-25/
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:41

Так а реально , де пруфи «за продовження війни»?
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:42

Вам російської творчості трохи.
Я знаю, що Флайману подобається коли я приношу таке.

https://www.facebook.com/share/r/14fDA9 ... tid=wwXIfr
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 18:42

  andrijk777 написав:Образи - стандартна реакція турбопатрота на правду(яка їм не зручна).

Саме так, образи - це стандартна реакція зрадунця на правду

Зрадунці одразу переходять на особистості оппонентів та приписують їм розумові слабкості )

  andrijk777 написав:Але через їх турбопатріотизм, їх не банять, нажаль.

Як ти заговорив ... незгодних - до ногтю, забанити, щоб не пікнули )

У тебе немає аргументів, ти лише слиною бризкаєш навколо )
