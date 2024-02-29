Додано: Чет 26 бер, 2026 11:14

Hotab написав: Чому не постанову і внутрішні інструкції, якщо ви вже погодились що він не зобовʼязаний знати пріоритетність законів і підзаконних актів. Це ті хто issue-юють постанови мають знати, а не прикордоник.

Hotab написав: Там часом при виїзд дітей без батьків (до війни) і необхідні документи не в цій же постанові? (А не законі)?? Тут у вас нема питань?? Можна по постанові??

Faceless написав: Стаття 3

Правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.

Питання було в тому, що не існує заборони на виїзд. Так, прикордонники керуються постановами Кабміну та листами свого начальника. Вплинути на них неможливо.Щодо пріоритетності - громадяни відповідають взаємністю. Вони обирають діяти згідно Конституції, тієї самої, яка забороняє дискримінацію, привілеї та обмеження за ознакою статі, і діють так, як вважають за потрібне, щоб зберегти своє життя і здоровʼя. Якщо держава в особі влади діє хитродупо, то чого Ви та інші чекаєте від громадян?Про дітей в законі немає жодного слова, тому Постанова жодним чином не суперечить закону в частині виїзду дітей, хоча тут вже необхідно дивитись на інші закони, які визначають обовʼязки і права батьків та правовий стан неповнолітніх. У випадку дітей не закон про порядок виїзду буде профільним.Слів "відповідно до цього Закону та інших законів України" Ви там не побачили? В тому ж і справа, що постанови Кабміну не можуть суперечити законам. Підстави для обмеження права на виїзд зазначені в законі. Кабмін не може вигадувати інші - в нього не має на це конституційних повноважень. В законі немає жодного слова про те, що від громадян можуть вимагатись "підстави" для виїзду. Громадяни не зобовʼязані мати 3 дітей чи бути інвалідами, щоб їх випускали з України.