Трамп не подкачал.

Под рыжим начесом продолжаются волшебные процессы.

К Трампу в любимчики готовы были скакануть Мерц, Навроцкий и доугие красавцы, но очумелое сердце Дональда выбрало Орбана.

Чем президенту США приглянулся туповатый Виктор, штатный лизоблюдец Кремля и без пяти минут труп (политический) - науке не ведомо.

Трамп, как известно, всерьез и последовательно иррационален.

Его стихия -абсурд и склероз.

И в этом он неподражаем.

Так или иначе состоялось публичное объяснение в любви.

Из Вашингтона в Будапешт вылетел огромный баллистический поцелуй.

Дональд в своей очередной энциклике возгласил о том, что Виктор «велик и прекрасен».



Название препарата, вызывающего симпатию к идиоту Орбану неизвестно. Но испытание этого препарата, как видим, прошло успешно.

Понятно лишь, что это очень забористая штука, превосходящая по мощи ЛСД и «ангельскую пыль».



Да. Глупость, конечно, украшает премьера и позволяет над ним поржать.

Народам нравится считать ошибки властей, ужасаться их безмыслию, да и вообще списывать на «лидеров» свою собственную лень и дурь.

В этом смысле Орбан, конечно, идеальная фигура. Он эталонно глуп, скандален и умеет выбрать для страны тот самый «ложный путь».

Но нынче, на краю пропасти полной путинского гноя не лучшее время до таких забав.