Додано: Чет 26 бер, 2026 20:30

Hotab написав:

Ага, математика яку ми заслужили ))

Ага, математика яку ми заслужили ))

Дійсно, що "заслужили" таку математику...Можна ж почитати статтю за посиланням?Учасницями ЄКПЛ є 46 держав, і Україна посідає 1-е місце за кількістю встановлених порушень. Перше місце! Майже 18%, тобто майже 1/5 усіх справ, надійшли з однієї держави - нашої! І це, повторюсь, з 46 держав. Здогадайтесь яка держава займає 2-е місце за кількістю встановлених порушень? Так, ми в одній компанії з рф. 3-є місце, але із значим відривом, займає Туреччина. Україна також "лідирує" за кількістю справ, в яких порушень не знайшли - їх лише 4 (2,5%). Україна також в "лідерах" за загальною кількістю скарг, що подаються нашими громадянами. Ми там десь біля Туреччини, населення якої у два чи три рази більше.Ось, в цьому абзаці все сказано: "Ключовим є не саме лідерство за кількістю порушень, а майже повна кореляція між кількістю ухвалених рішень і кількістю встановлених порушень. Такий показник свідчить не про поодинокі процесуальні дефекти, а про. Йдеться не про статистичний масив як такий —." Чи тут: "У такій конфігурації справедливість перестає бути результатом процедури — вона стає випадковістю."Уявляєте - встановлення справедливості в українських судах є не закономірністю, а випадковістю?! Але Ви та інші можете і далі глузувати і казати, що потрібно "просто оскаржити незаконні Постанови"... Начебто, люди цього не роблять...