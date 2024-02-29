Додано: П'ят 27 бер, 2026 15:41

Бетон написав: Вы путаете «порядок» и «ограничение права».



Да, в Законе «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» есть статья о том, что Кабмин устанавливает правила пересечения границы.

То, что это исполняется пограничниками, не делает это автоматически законным.

Это лишь означает, что система работает в ручном режиме

Вот тут поддержу. Юриспуденция у нас (да и не только) поставлена с ног на голову. Прямо начиная с утверждения, что Конституция имеет высшую юридическую силу. На практике те немногие её положения, которые можно было бы применить к конкретному случаю, работают только если не найдётся какого-нибудь кодекса, закона, постановления или указа, в котором будет сказано, что действовать надо по-другому. И если вдруг находится что-то такое, или даже какой-нибудь завалящий "приказ по дежурной части", то Конституция с её нормами прямого действия и высшей юридической силой немедленно отправляется в мусорное ведро, а все подчиняются его величеству Приказу.Да, Кабмин может принимать какие-то правила, но правило должно лишь определять, как необходимое действие сделать ПРАВИЛЬно, а не как попало. В частности, что пересечение границы должно осуществляться в пунктах пропуска, где именно они должны располагаться, как производится контроль и куда вносятся данные. Но эти правила не должны накладывать на граждан дополнительных обязанностей по сбору и предъявлению каких-то документов, доказыванию чего-то кому-то и т.д. Также правила не должны создавать существенных препятствий для использования гражданами своего права. Например, нельзя в правилах объявить, что переход границы без осуществления радиологического контроля запрещён, но не оборудовать пропускные пункты приборами для осуществления такого контроля.Но, к сожалению, реальность ровно такая, как описано выше.Пограничник, которому "доводят" содержание таких "правил", должен по-хорошему на разводке в начале смены доложить непосредственному командиру примерно следующее: "Как должностное лицо я обязан соблюдать доведенные мне правила (пропуска граждан через границу). Но соблюдение этих правил и приказов, о которых мне сообщили, потребует от меня ежедневно совершать многочисленные нарушения закона, многие из которых являются уголовными преступлениями. Поэтому я вынужден сообщитьо невозможности исполнения своих должностных в данных обстоятельствах, и прошу отстранить меня от несения службы с сохранением оклада до устранения указанных противоречий".Но конечно же, в реальности любой чиновник с лёгкостью пойдёт на нарушение закона, если ему прикажут это сделать. Вот и получается, что кабинет министров (или даже министерство) приказывает, вроде бы, своим подчиненным, а исполнять должны рядовые граждане, которые к этому министерству никакого отношения не имеют.Но практика, повторю, не чисто украинская, а общемировая. Что не делает её менее гнусной.Не обязательно в ручном. Просто они составляются таким образом, чтобы "кому надо" всегда могли воспользоваться неоднозначностью, и удовлетворить свои потребности. А остальным -- строго по закону.