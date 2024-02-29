RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17246172471724817249>
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 20:00

  Shaman написав:
  candle645 написав:Цілком ймовірно що може бути саме так, як тобі б хотілось:
Інцидент із силовою "мобілізацією" 60-річного рибалки: як виправдовуються в ТЦК
Військові також спростовують інформацію ДБР про перелом зі зміщенням, який отримав потерпілий після застосування до нього сили.
...
У відомстві стверджують, що під час інциденту громадянин завдав удару військовослужбовцю ТЦК та СП в обличчя, внаслідок чого той отримав легкі тілесні ушкодження та звернувся за медичною допомогою.

«За цим фактом внесено відомості до ЄРДР. Досудове розслідування триває», — заявили в ТЦК.

тобто зарядив в обличчя ТЦКшнику, а потім - а мене за що?..

може бути все, що завгодно - для цього й потрібні камери. але оця впевненість ухилянтів - буду робити що завгодно, не маєте права - грає з ними злий жарт. фізичний напад на працівників правоохоронних органів завжди має наслідки. про Рашу я взагалі мовчу, там навіть ніхто не намагається чинити спротив...

Причому тут взагалі ухилянти?
В 60 бути ухилянтом може хіба-що особливо вислужений впенс який залишається військовозобов"язаним аж до 65-ти, але немає навіть жодних навіть натяків на те що потерпілий відноситься саме до цієї категорії.

Причому тут "працівники правоохоронних органів", якщо мова йде саме про "військовослужбовця ТЦК та СП"?
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 314
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 20:00

:?: Shaman


коли дитина вибігла під колеса


Батько під білі руці. За безконтрольність.
Але з водія крові попʼють, це я не заперечую.
Ключове: «чи міг би встигнути зупинитись якби ,,, (а тут перелік все, що він порушив чи ні: швидкість, справність авто , не відволікався… ). «
Якщо відповідь «все робив правильно, але це сталось» то його вини нема.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 27 бер, 2026 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18382
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2597 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 20:00

  Hotab написав:

управление источником повышенной опасности - все травмы придется оплатить

Повний маразм.

велкам проверить - если чужому опыту желания нет верить...
Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом смертельної ДТП, що сталася вранці 23 травня у місті Дніпро.

За попередньою інформацією, суддя одного з районних судів, перебуваючи за кермом мотоцикла, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у не встановленому для цього місці. Унаслідок зіткнення пішохід загинув на місці від отриманих травм.

На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла був тверезим.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
https://dbr.gov.ua/news/dbr-zyasovue-ob ... trovshhini
_hunter
 
Повідомлень: 11780
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 20:02

  _hunter написав:
  Hotab написав:

управление источником повышенной опасности - все травмы придется оплатить

Повний маразм.

велкам проверить - если чужому опыту желания нет верить...
Що це доводить? Які твоя слова оця писанина підтверджує?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18382
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2597 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 20:04

[quote="5944005:Hotab"що «апріорі винуватий, бо сів за кермо «.[/quote]
Нет: я говорю, что вон-то все нижеперечисленное (ехал медленно/не мог остановиться/...) - _доказать_ в суде не реально (почти).
Если такие случа известны - ссылки приветствуются.

Но в любом случае: какое это все имеет отношение к тцкшникам, которые МАКСИМУМ что могли делать - кричать "полиция!"?
_hunter
 
Повідомлень: 11780
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 20:05

  candle645 написав:...
Причому тут "працівники правоохоронних органів", якщо мова йде саме про "військовослужбовця ТЦК та СП"?

тобто за вашої логікою ТЦКшнику можна? гадаю, реальність може трохи здивувати. й погоджусь, перед тим вони ще можуть подивитися, чи бачить хтось, чи ні...

а зараз ще діє "перешкоджання діяльності". військовий стан...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12163
З нами з: 29.09.19
Подякував: 824 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 20:07

  Shaman написав:й цікаве питання


рівень самогубств особисто для мене ознака шаленої пропаганди... а ви тут розповідаєте...
Не очень понятно, кто что розповідає и о какой пропаганде вы говорите.
Но как вы думаете, наши солдаты меньше виснажені, чем росс.? Учитывая, что наши сидят на фронте уже год-два-три без перспектив дембеля, а росс. всё-таки демобилизуются.
Соответственно, боюсь, проблем с психикой у нас побольше будет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39445
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 20:08

сплять і бачать

  Banderlog написав: Хіба поки ще румуни терплять.
Шо ти там про фіцо хочеш розказати? Тож авторитаризм ?

Румуни, думаю, сплять і бачать ПНР у ЄС, але щоб не їхніми руками.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42643
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1636 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 20:15

ЛАД


росс. всё-таки демобилизуются.


Невідомо яка там схема. Повний рунет, що не відпускають додому, що в один кінець квиток.
Хоча повно ж дємбєлів ходить по кацапії, вбиває і гвалтує.
Може теж , як і у нас, не можна, але ж звільняються?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18382
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2597 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 20:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Учитывая, что наши сидят на фронте уже год-два-три без перспектив дембеля, а росс. всё-таки демобилизуются.
Соответственно, боюсь, проблем с психикой у нас побольше будет.
70% сьогоднішнього складу ЗСУ призвались в 2022 році в перших кілька місяців, добровільно , навіть не мріючи про те що їм будуть платити..
Педераційники йшли повоювати рік за 4 млн рублів(2 млн підйомні+2 млн за службу) і коли виявилось що служити треба не рік а чотирі (то бо ціна служби знизилась в 2-3 рази) от тут то вони й завили ....
Тому як бачиш - різниця і різниця суттєва...
Але хіба парторги які жили в комуністичному майбутньому-вміли розуміти про що думає населення яке жило в кріпацтві до 1957 року .....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28254
З нами з: 15.01.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 3007 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 17246172471724817249>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.