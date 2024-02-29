Энергетический кризис, вызванный конфликтом, который продолжается уже четвертую неделю, потряс Европу , сильно зависящую от импорта нефти и газа. Около 8% сжиженного природного газа (СПГ) поступает из Ближнего Востока через важнейший Ормузский пролив, который остается в основном заблокированным.

С начала конфликта европейские эталонные цены на газ подскочили более чем на 60%, превысив 50 евро за мегаватт-час.

Это все еще намного ниже ошеломляющего пика в почти 300 евро за МВтч, наблюдавшегося после вторжения России в Украину в 2022 году, когда прекратились поставки трубопроводного газа.

........на газ по-прежнему приходится около одной пятой от общего потребления энергии в блоке, что отражает доминирующую роль этого топлива в отоплении и промышленности.

Европа также значительно сократила свою зависимость от российских энергоносителей, но вместо этого стала сильно зависеть от США, которые, по данным Kpler, в 2025 году поставляли почти 60% СПГ в блок. Россия была вторым по величине источником с долей в 13%.

.........Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила во вторник, что энергетический переход ЕС за последние два десятилетия привел к увеличению системных издержек.

«Мы переоценили устойчивость, мы недооценили доступность. Это была ошибка, которую мы собираемся исправить», — заявил Райхе на конференции CERAWeek в Хьюстоне, добавив, что меры могут включать сокращение субсидий на морскую ветроэнергетику и другие низкоуглеродные технологии.

Германия, крупнейшая экономика ЕС, планирует в ближайшие несколько лет построить около 36 гигаватт газовых электростанций, добавила она, что является ярким свидетельством того, как энергетическая безопасность ставится выше климатических целей.