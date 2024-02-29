Іранська влада ввела в обіг нову банкноту номіналом у 10 мільйонів ріалів — найбільшу в історії країни. Зазначається, що розповсюдження нової 10-мільйонної купюри, вартість якої становить близько 7 американських доларів, в Ірані розпочалось цього тижня.
Як заявили в іранському Центробанку, нова банкнота потрібна для того, щоб "забезпечити доступ громадськості до готівкових коштів". При цьому там стверджують, що по всій країні, як і раніше, стабільно працюють електронні платіжні системи та інтернет-банкінг.
Газета вказує, що ця купюра надійшла в обіг на тлі ажіотажного попиту на готівку в Ірані, адже іранці побоюються, що електронні платіжні системи перестануть працювати й стоять у багатогодинних чергах у банках, щоб зняти гроші з рахунків. При цьому фінустанови запроваджують ліміти на видачу готівки, хоча Центробанк запевняє, що надає достатню кількість купюр.
Журналісти, посилаючись на офіційні дані додають, що у лютому цьогоріч, до початку американсько-ізраїльської військової операції, інфляція в Ірані становила 47,5% у річному вираженні.
andrijk777 написав:......... Наша війна також нормальна. У нашій війні одна проблема - влада не хоче її закінчувати, відповідно продовжує знищуватись держава Україна. Вона втрачає людей, втрачає "майно", втрачає території, бере кредити і т.д. Просто очевидно що війна зайшла в тупик. Нічого не змінюється, лиш гинуть люди. Якби були нормальні люди при владі - то логічний варіант - її закінчити заради народу. Але на народ наплювати і тій і тій стороні.
Наша война не "нормальная". Может, ошибаюсь, но не припомню ни одной войны, в которой часть народа (относительно небольшая) воюет, а остальная страна живёт, почти не замечая войны. Или замечая исключительно "благодаря" обстрелам и блекаутам. которые устраивает враг. Не помню ни одной войны, в которой страна воюет только благодаря финансовой и военной (поставками оружия) поддержке со стороны. Когда война идёт уже 4 года, а никакого "перевода экономики на военные рельсы" вообще нет даже намёка.
Тобто за місяць знищили ТРЕТИНУ і це погано? В тебе все нормально з головою , чи ти просто переживаєш за всіх союзників педерації?
"за місяць знищили ТРЕТИНУ і це" добре. Но вопрос не в том, сколько знищили, вопрос в том, сколько осталось и достаточно ли этих остатков для эффективного сопротивления. А жизнь показывает, что вполне достаточно.
ЛАД написав:На что из всего перечисленного вы можете согласиться? Хотя бы в принципе? Повторю, что такое "финский вариант" для нас сегодня понятно и доступно, по-моему, даже 10-класснику. И это включает всё перечисленное. И, кстати, "финский вариант" не предусматривает оккупации и сдачи военных или ещё кого-то (в т.ч. "Шамана, Песікота та Будівельника"). Вы слишком преувеличиваете своё значение для мировой истории. Но да, призывать к "непримиримой борьбе с РФ" вы не сможете. Добавлю. Любые пропозиції должны учитывать цели и желания противника. Если действительно хотят договориться. Захват Донбасса, по-моему, не было целью Путина. Тем более, мы в положении проигрывающей стороны, хотя и оказывающей жёсткое сопротивление.
Добре. Які на вашу думку умови мирного договору реальні на даний момент? Кордон: по ЛБЗ? по Дніпру? по Збручу? Хто президент: Зеленський? Янукович? Медведчук? Чисельність ЗСУ і дальність ракетного озброєння? Зовнішня політика: нам дозволять вступати в ЄС? СНД? тайожний союз? ОДКБ? Це так, чернетки, ви цілком можете писати свої позиції.
Ого, не можна так ставити під сумнів що Зе неможе нормально управляти країною.
Германия, крупнейшая экономика ЕС, планирует в ближайшие несколько лет построить около 36 гигаватт газовых электростанций, добавила она, что является ярким свидетельством того, как энергетическая безопасность ставится выше климатических целей.
Дивна логіка: Німеччина, імпортер природнього газу, вирішила збудувати 36 ГВ газових електростанцій, щоб помякшити енергетичний шок, викликаний зменшенням доступності газу на світовому ринку в звязку з бойовими дія в Перській затоці?
Всі війни США такі. Війни РФ(СРСР) хіба не такі. Афганістан - хіба не така війна? Ми не воюємо "только благодаря финансовой и военной поддержке". Це не правда. В любому випадку якби не було "финансовой и военной поддержке" то ми б напевно заключили швидкий мир і все це б давно закінчилось. Так що по великому рахунку ще невідомо чи ця "поддержка" в плюс чи мінус для народу. Для влади( і всяких будівельників) - це точно в плюс.
Проблема не в цьому. Проблема - що чим дальше тим гірше. Не підходить сьогоднішній мир - то завтра отримаєте гірший + ще втрати за сьогодні.