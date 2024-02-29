Додано: Суб 28 бер, 2026 14:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пожалійте хунтера, у нього вже кнопка «жалоба» зламалась. А в Німеччині руських клавіатур нема.
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тому що війна йде з РФ. І рішення про завершення може прийняти тільки х.... Тому значення мають тільки ті пропозиції, що надходять від х....
Особисто я вважаю, що х... розводить Трампа як лоха.
Американська розвідка теж чомусь так вважає.
Але ти віриш в свої фантазії, що все було погоджено, але Зеленський відмовився.
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:42
Плювати що ти вважаєш.
Ще раз факти:
Факт 1:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Факт 2:
Зеленський публічно відмовився від цього миру. Сказавши що Крим - український.
Факт 3:
Пропозиція Трампа з 28 пунктів.
Факт 4:
Зеленський відмовився від цієї пропозиції, висунувши свої 20 пунктів.
Висновок: Зеленський не хоче такого(прекрасного як для мене) миру. ВСЕ.
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ти взагалі з головою дружиш? Логіку включаєш хоч іноді?
До чого тут пропозиції трампа якщо війна з Росією? Це перше.
Друге, якщо ти не помітив улюблений спосіб ведення переговорів Трампом: Fake it till you make it.
Він постійно бреше, маніпулює, перекручує факти.
Ти просто сприймаєш цю інформацію, як факти, тому що це тобі зручно, але тут нема ніяких фактів.
Це як тебе відпиздили в підворотні, і ти шукаєш причину. Але причини нема - просто гопнікам захотілося.
Війна не припиниться від того, що тобі хочеться, чи Зеленському хочеться. Треба щоб х... захотілося.
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:48
Второй участник что-то совсем в неадекват сегодня посыпался - попробую с вами...
Да, согласован со Штатами. НО: делегации от Штатов - в обе страны же ездили. Вы хотите сказать, что они требованиями сторон вообще не обмениваются? С Трампом - не делятся. Типа какая-то "игра в темную"/морской бой - кто чужие "красные линии" угадает - тот и выиграл?
Опять же - заявление "готовы на _предложенные_ уступки" - в декабре. - кто, в таком случае, предлагал - если переговоров со Штатами нет...
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:50
andrijk777, _hunter
Зачем вы всё путаете?
sashaqbl с самого начала говорит о договоре с РФ. Или хотя бы предложениях РФ.
А вы всё время переводите разговор не предложения Трампа или говорите о плпне Зеленского из 20 пунктов, "согласованного на 90%".
Всё это хоть как-то согласовывалось с РФ?
Абсолютно никак.
Это всё были хотелки. Трампа, Зеленского, ещё кого. К РФ всё это не имело никакого отношения.
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:50
Щось на подобі того що раніше писав я і що ЛАД назвав -ФАНТАЗІЇ..
1 Стратегія - зменшити кількість союзників пуйла...
а - пропонуємо Туреччині Крим в оренду як вільну економічну зону де будуть працювати закони Туреччини і яка буде всередині митного простору Туреччини на 30-50?????? років....
Погодяться Турки чи не погодяться-питання десяте, адже ЦІЄЮ пропозицією ми даємо важіль впливу Ердогана на Пуйла.....
Тобто я буду не я, якщо Ердоган відразу цим не скористається і не заявить пуйлу що ціну на газ по голубому потоку треба для Турції опустити , в противному разі жоден комерційний корабель педерації не пройде Босфор....
Як думаєте що зробить Пуйло
б - запропонувати частину( чи весь окупований ОРДЛО) на 30-50???? років на тих самих умовах що й Крим-Туреччині...
Погодяться китайці чи не погодяться - справа десята, але уявіть собі рівень страху в оточенні Пуйла, яке й так бачить що все буксує... а можуть отримати реальну ситуацію що здали економічний простір роССії... а тепер ще й виявиться що для цього тягали каштани з вогню для Китаю....
Звідси висновок
Ми повинні ГЕНЕРУВАТИ пропозиції в яких одна й та сама здача території не автоматично відбувається на користь росії..
Тільки тоді росія й задумається..
А поки лади/андрійчики пропонують капітуляцію- то навіщо пуйлу змінювати свою позицію?
тим більше що він бачить що андрійчики вважають що це не НАРОД УКРАЇНИ проти капітуляції, а це просто захцянка Зеленського....
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:51
24 декабря что было, если не завуалированное предложение? 🤔
Додано: Суб 28 бер, 2026 14:55
Так это и так понятно/никто ничего не путает. Что непонятно - почему он решил, что этот договор (хоть какие-то детали) та сторона будет озвучивать до подписания? - если - повторюсь - ладе детали соглашения со Штатами уже третий месяц "своя сторона" разглашать особо не спешит...
