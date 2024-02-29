Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Якої нафіг "логіки". То обговорюйте собі з sashaqbl що хоче путін. Хто вам не дає?

так це ж логічно - обговорювати, що хоче путін. Бо саме рф, якщо ти не в курсі, буде однією зі сторін яка підпише мирний договір. Поким рф його не підпише - то миру не буде.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:09

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Немає змісту продовжувати розмову далі. Для тебе факти не є фактами. Твої "міркування" є вищими за факти. Переконуй сам себе далі, я пас.
Маєш факти - озвучуй. Твої фантазії для мене не аргумент.

ЛАД тобі написав, що твої "факти" - це просто хотєлкі трампа чи ще когось.

Бачу, піднялася тема втрачених можливостей завершення війни, тож ще раз задам просте питання, внятної відповіді на яке пару місяців тому так і не отримав.
Якщо всі ці мирні плани — лише "хотєлкі трампа", то навіщо було від них відмовлятись, принаймні від ось цього viewtopic.php?p=5848833#p5848833?
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Україна вдарила по стратегічному хімзаводу в Росії
Українські військові завдали удару по підприємству військово-промислового комплексу Росії — заводу "Промсинтез" у місті Чапаєвськ Самарської області. Для атаки застосували українські ракети FP-5 "Фламінго". Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Удар здійснили воїни ракетних військ і артилерії. Внаслідок ураження на території об’єкта зафіксовано вибух у виробничій зоні.

Завод "Промсинтез" спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовуються для спорядження боєприпасів, авіабомб і ракет.

За наявними даними, підприємство виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення щороку.


Чергове обломінго з фуфломінго ...
2
2
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:11

  _hunter написав:
  ЛАД написав:Всё. Больше ничего ваша "логика" не предполагает.
Вторую сторону (РФ) вы вообще не учитываете.

Ну т.е. вот то декабрьское публичное согласие на компромиссы - то что было, по вашему?
Вас уже несколько раз и sashaqbl, и я просили уточнить, то вы имеете ввиду.
Но вы всё предпочитаете намёки.
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:11

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Зеленский отказывается от каких-то конкретных условий (причём не от всех, а только от некоторых) :arrow: отказывается от мира.
Не видите нарушения логики?

Саме так. Від конкретних умов миру. Будь-які умови миру є конкретними, не можуть бути неконкретні умови миру.
Ні не бачу.

С логикой совсем плохо.
Вы когда-нибудь договоры заключали?
Возражение против какого-то пункта = отказу от договора?
Тогда зачем вообще переговоры? Прислали текст, не читая, подписал, и готово.

Я не розумію до чого тут логіка взагалі. У вас не логіка а якесь переливання з пустого в порожне.
Навіщо це питання?
Буває по різному. Буває що так "Возражение против какого-то пункта = отказу от договора" а буває що ні.
Вже рік+ тривають перемовини. МАЛО??

У вас такі тягучі(нудні) пости. Який сенс цього посту? Що ви хочете доказати/взнати?
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:13

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Позаблоковий, денацифікація демілітаризація...
Мирні ініціативи про режим припинення вогню були, і зернова угода була, і схоже енергетична теж...

Шо означає денацифікація? Нас з тобою забаранять чи нє?
після угоди? ) смотря по результатам війни. В принципі ні, но такий варіант відкидати не можно.
Олександр, понятно, що нам хочеться чітких формулювань і кінцевої угоди після якої війни не буде.
Но рф буде максимально нав'язувати чіткість в наших поступках і максимально розпливчато формулювати свої.
Від обґрунтування повода на наступну війну вони не відмовляться. Для них важливіше мати претензії на 4 області ніж самі 4 області.
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:13

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Ну т.е. вот то декабрьское публичное согласие на компромиссы - то что было, по вашему?

Ти б*** даси нарешті ссилку на свої публічні фантазії? Якщо за срану банять - то підійде будь яке англомовне ЗМІ, я вільно володію англійською.

Возьми ту цитату - и вот прямо как есть - в любой поисковик ее...
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Бачу, піднялася тема втрачених можливостей завершення війни, тож ще раз задам просте питання, внятної відповіді на яке пару місяців тому так і не отримав.
Якщо всі ці мирні плани — лише "хотєлкі трампа", то навіщо було від них відмовлятись, принаймні від ось цього viewtopic.php?p=5848833#p5848833?

Ще один ухилянт нарісувався.
Не заперечую, Зеленський довбойоб, що відмовився. Міг погодитися і прогнути Трампа на якісь санкції або десяток-другий томагавків.
Але це максимум що він міг вижати з тої ситуації. гарно вилизавши дупу рижому.
Ти мені краще скажи, ти так плакався кілька років тому, що влада не створює МВГ. От настворювали вони МВГ - сильно ефективними вони виявилися проти шахедів? Багато позбивали, коли вони до тебе летіли?
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:15

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Всё. Больше ничего ваша "логика" не предполагает.
Вторую сторону (РФ) вы вообще не учитываете.

Ну т.е. вот то декабрьское публичное согласие на компромиссы - то что было, по вашему?
Вас уже несколько раз и sashaqbl, и я просили уточнить, то вы имеете ввиду.
Но вы всё предпочитаете намёки.

Я там ниже (выше) ответил: любой поисковик по той цитате выдает источник.
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:17

  _hunter написав:
  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Ну т.е. вот то декабрьское публичное согласие на компромиссы - то что было, по вашему?

Ти б*** даси нарешті ссилку на свої публічні фантазії? Якщо за срану банять - то підійде будь яке англомовне ЗМІ, я вільно володію англійською.

Возьми ту цитату - и вот прямо как есть - в любой поисковик ее...

Взяв. Топ ссилок, яку мені гугл видав:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
2. https://www.instagram.com/p/DWTy3fhl8RN/
3. https://www.pravda.com.ua/articles/2004/12/22/3005606/

P.S. Я от думав, що ти ідіот, та були сумніви. Але якщо вже навіть ЛАД тебе не розуміє...
