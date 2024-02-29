RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1726417265172661726717268>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ти злився.
1.Ти написав що Путін хоче лиш капітуляції України.( дати цитату?)
2.І ти пишеш про якісь мирні договори. (дати цитату?)
Або 1 або 2. Одночасно 1 і 2 не може бути. Ось тобі і логіка.

Як важко пояснбювати очевидні речі.
1. Путін НА ДАНИЙ МОМЕНТ хоче виключно капітуляції, оскільки він вважає, що може досягнути її військовим шляхом. Якщо на те пішло, то певні підстави так думати в нього є.
2. Мирні домовленості можливі тільки з Росією. По іншому війну не припинити! Щоб Путін пішов на переговори, потрібно щоб він зрозумів, що капітуляції військовим шляхом йому не досягнути. Для цього потрібна стабілізація лінії фронту та погіршення економічного становища РФ а також довготривалі плани підтримки України з боку західних країн. Потрібні плани на 5, на 10 років, щоб в Путіна було розуміння, що війна завтра не завершиться. Тільки тоді можливі мирні переговори.
Я думав, що ці речі очевидні для розумної людини.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2923
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вообще-то давно известно, что sashaqbl за продолжение войны, т.к. считает, что вариантов не. О переговорах писал я.

Я не ЗА ПРОДОВЖЕННЯ війни.
Я просто не вважаю, що мирні переговори дадуть ефект найближчим часом. Я вважаю що необхідне планування війни на 3-5 років на всіх рівнях.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2923
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:37

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:..........
Шо означає денацифікація? Нас з тобою забаранять чи нє?
після угоди? ) смотря по результатам війни. В принципі ні, но такий варіант відкидати не можно.
Олександр, понятно, що нам хочеться чітких формулювань і кінцевої угоди після якої війни не буде.
Но рф буде максимально нав'язувати чіткість в наших поступках і максимально розпливчато формулювати свої.
Від обґрунтування повода на наступну війну вони не відмовляться. Для них важливіше мати претензії на 4 області ніж самі 4 області.

Такие понятия как демилитаризация и денацификация должны быть оговорены очень конкретно и точно.
И, конечно, ни вы, ни sashaqbl, ни другие солдаты и офицеры под "денацификацию" попадать не должны.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 28 бер, 2026 16:40, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39480
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:38

  Schmit написав:
  sashaqbl написав:Ти мені краще скажи, ти так плакався кілька років тому, що влада не створює МВГ. От настворювали вони МВГ - сильно ефективними вони виявилися проти шахедів? Багато позбивали, коли вони до тебе летіли?

Просто все потрібно робити вчасно.

ЩО значить вчасно? Зробили МВГ, як ти й просив. Я влітку як був у відпустці, особисто бачив під час тривоги бравих хлопців з ДШК на усіх підступах до Львова. Думаю, в інших містах ситуація та сама.
Ти минулого року розповідав, що ці браві хлопці з кулеметом здатні спинити Шахеда.
Шахедів у західні міста багато не летіло минулого тижня. По кілька штук в місто. Розкажи, чи багато шахедів зупинили МВГ, створення яких та так наполегливо вимолював кілька років тому?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2923
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:39

  ЛАД написав:Вообще-то давно известно, что sashaqbl за продолжение войны, т.к. считает, что вариантов не. О переговорах писал я.


Ты ж давно писал - нужно узнать мнение военного, особенно, который близко к передовой

Чё тебе не так ? )

Ты узнал его мнение.
Только он не за продолжение войны, ты манипулируешь, как всегда
Он пишет, что другого выбора нет
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13736
З нами з: 31.08.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:40

  pesikot написав:Україна вдарила по стратегічному хімзаводу в Росії
Українські військові завдали удару по підприємству військово-промислового комплексу Росії — заводу "Промсинтез" у місті Чапаєвськ Самарської області. Для атаки застосували українські ракети FP-5 "Фламінго". Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Удар здійснили воїни ракетних військ і артилерії. Внаслідок ураження на території об’єкта зафіксовано вибух у виробничій зоні.

Завод "Промсинтез" спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовуються для спорядження боєприпасів, авіабомб і ракет.

За наявними даними, підприємство виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення щороку.


Чергове обломінго з фуфломінго ...


Дружина Шмідту сказала , не допускаючи його до сексу: «ти спочатку Фламінго знайти, а потім у мене будеш шукати».
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18413
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2597 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:42

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вообще-то давно известно, что sashaqbl за продолжение войны, т.к. считает, что вариантов не. О переговорах писал я.

Я не ЗА ПРОДОВЖЕННЯ війни.
Я просто не вважаю, що мирні переговори дадуть ефект найближчим часом. Я вважаю що необхідне планування війни на 3-5 років на всіх рівнях.
наша влада мирних переговорів з рф не веде.
допустим ми вирішили воювати ще 5 років. Яких результатів ми плануєм досягнути через 5 років і якими способами?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5055
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:43

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Кавычки - не пробовал?

Я не вірю, що за нормальні ЗМІ тут забанять.

Ну, проверим...
https://www.dw.com/ru/putin-rf-soglasil ... a-75240928
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 28 бер, 2026 16:44, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 11805
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:44

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ти злився.
1.Ти написав що Путін хоче лиш капітуляції України.( дати цитату?)
2.І ти пишеш про якісь мирні договори. (дати цитату?)
Або 1 або 2. Одночасно 1 і 2 не може бути. Ось тобі і логіка.

Як важко пояснбювати очевидні речі.
1. Путін НА ДАНИЙ МОМЕНТ хоче виключно капітуляції, оскільки він вважає, що може досягнути її військовим шляхом. Якщо на те пішло, то певні підстави так думати в нього є.
2. Мирні домовленості можливі тільки з Росією. По іншому війну не припинити! Щоб Путін пішов на переговори, потрібно щоб він зрозумів, що капітуляції військовим шляхом йому не досягнути. Для цього потрібна стабілізація лінії фронту та погіршення економічного становища РФ а також довготривалі плани підтримки України з боку західних країн. Потрібні плани на 5, на 10 років, щоб в Путіна було розуміння, що війна завтра не завершиться. Тільки тоді можливі мирні переговори.
Я думав, що ці речі очевидні для розумної людини.

А, на даний момент! Ну це зовсім не очевидна річ. Це потрібно озвучувати. Я в твою голову залізти не можу.

Ок. А за ці 4 роки війни він хотів виключно капітуляції чи були моменти що ні? Якщо були то коли?

2. Це очевидна річ.
Але і Україна(Зеленський) повинен погодитись на мир а не тільки путін.
Я надіюсь це також очевидна річ для тебе?
Якщо Зеленський на усі пропозиції(окрім капітуляції РФ) буде відповідати ні - то миру не буде.
Я надіюсь це також очевидна річ для тебе?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7609
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:44

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
Кавычки - не пробовал? 🤦

Столько разговоров.
Проще было дать хоть какую-то ссылку.
Ну, в крайнем случае, удалят, но мы успеем увидеть. Не забаннят за страну или даже что похуже.

Не поверите - получил бан на сутки за ссылку на ua-ресурс...
Посмотрим что будет.
https://www.dw.com/ru/putin-rf-soglasil ... a-75240928
_hunter
 
Повідомлень: 11805
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1726417265172661726717268>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, andrijk777, Banderlog, sashaqbl, vt313 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.