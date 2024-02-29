Додано: Суб 28 бер, 2026 17:06

ЛАД написав: Вы же, вроде, разочаровались в Солонине?

я не згоден з точкою зору Марка Семеновича відносно України:1) він піддався на агітацію Любарського до емігрантської спільноти: голосуємо за Трампа, він закінчить війну в Україні (яким способом: натисне на путіна, якщо путін відмовиться, то США надасть Україні достатньо зброї)2) коли вийшло зовсім по іншому (після скандалу в оральному(згадка про Клінтона) кабінеті 28 лютого 2025р) Любарський швидко перевзувся , але Солонин не з таких-йому в очі тикали тим, що він помилився в прогнозі дій Трампа відносно України -замість допомоги Трамп тисне саме на Україну (віддати Донбас і підписати угоду), мирна угода -peace deal(angl.)-пис дил3) стосовно здачі Донбасу-коли гангрена, краще втратити ногу і зберегти життя(це Солонин казав майже з літа 2024), йому відповіли-вали в Ізраїль і там агітуй віддати щось палестинцям, Солонін образився і почав відповідати хамовитоЛюдині 68років, але він не розуміє що в інтернеті немає авторитетів, ти висказав свою думку-тобі аргументували, що твоя думка хибна-ніякою гангрени не має, фронт тримається, русня гине тисячами, тому Донбас віддавати Україна не буде.4) Солонин вважав (раніше) що Ізраїль здатен перехопити майже 99% цілей (від шахіда до балістики), а Україна не здатна.Іран доказав що ППО Ізраїля можна проривати. У відео Солонін визнає, що прильоти булиЯкщо на Ізраїль випустити 300-400 шахідів одночасно(або на протязі 6-7 годин), то вони гарантовано 30-35 долетять до цілей