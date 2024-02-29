ЛАД написав:Но, во-первых, "нємчура відновлювала" - таких слов у меня и близко не было. Об этом писали Хотаб, будивельник
Парторг а знайди но в мене слово -німчура...... Не знайшов То виявляється якщо тобі це приписують -то ти в страшному гнів А комусь те саме приписати То це правильно і доцільно То ти в трусах зараз чи в хрестику?
И вы туда же. Вот только по мнению местных спецов вы не меньший совок, чем я.
то такі ж совки як ви, навіть гірше метода мислення в них та ж сама, тільки методички ще менш кваліфікованими інструкторами написанні я ці їх методички перечитав, взяв до уваги, зробив висновки а вони з них хрестоматію зліпили, а на питання відповісти не можуть - Чому ніхто не оголосив війну СРСР як спільнику Рейха ? - гав-гав-гав, совок - Що там набомбив СРСР, будучи спільником рейху? - .... про расову політику у контексті 1930х взагалі мовчу
Faceless написав:Я нічого не пропоную, вже все було давно зафіксовано міжнародними угодами. Зауваження було тільки на оте ваше "нємчура відновлювала". Якось лицемірно насправді, бо срср був з німцями союзником і вони спільно розпалили другу світову війну. "Колишній союзник, Німеччина, як програвша сторона була змушена платити репарації і працювати над відновленням свого колишнього союзника, срср". От так якось коректніше
Лицемерие - это называть СССР и Германию союзниками. Тридцатые годы. Глава Рейхсбанка Ялмар Шахт имел тесные дружеские контакты с Монтегю Номанном (глава банка Англии). Через созданный банк международных расчетов финансировалась избирательная компания нацистов. Переводы англо-американских компаний. А что там с англо-германским соглашением от 1935 года ? Разрешение строительства подводных лодок, увеличение общего числа немецких кораблей. Англо-германская декларация от 30 сентябры 1938 года.
Ой, який жах. Ще згадайте, що Гітлер був людина року, ну щоб вже по методичці.
А то ще згадають, скільки ресурсів совок надав Німеччині. А те що вони були союзниками, проводили спільні паради, агітплакати "разом з німцями бомбитимемо Лондон" і т п це відкрита інформація.
Faceless написав:Чехословаччину пиляли всі кому не ліньки. У політиці святих нема. Яка різниця шо там було в Польщі? Тим більше нею початок 2СВ не обмежився. І типу як Польща була типу расистською, то це жах-жах-жах, давайте з іншими расистами-нацистами укладемо союз, щоб її попилять, і Фінляндію спокійно теж
так що там срср набомбив будучи "спільником рейху"? Коли британці французький флот у 1940 році нищили, вони теж були спільниками рейху? Чи французи спільники рейху? Якщо вже так вільно трактувати відходячи від висновків ялтинсько-потсдамських конференцій та Нюрнбергу
Да, 3 июля 1940 года Великобритания нанесла удар по французскому флоту в порту Мерс-эль-Кебир (Алжир), операция «Катапульта». В результате атаки потоплено 6 кораблей, погибло около 1300 французских моряков. Целью было не допустить перехода сильного флота Франции под контроль нацистской Германии после поражения Парижа
ЛАД написав:Бросьте, уважаемый. Не буду спорить с этой вашей фразой. Хотя и полная чушь. Бесполезно и надоело Но, во-первых, "нємчура відновлювала" - таких слов у меня и близко не было. Об этом писали Хотаб, будивельник и примерно то же написали и вы. Во-вторых, "все було давно зафіксовано міжнародними угодами", составленными державами- победителями. Мнением не только побеждённых, но и жертв (как Польша или Чехословакия) никто не интересовался. Львовские поляки, которые составляли большинство довоенного Львова и которых выгнали оттуда, не были побеждёнными врагами, в отличие от судетских немцев. Львовские евреи, расстрелянные немцами (кстати, с помощью украинских националистов) компенсацию за потерянное имущество получить по естественным причинам уже не могут. Но, возможно, есть родственники, которые могли бы получить такую компенсацию. Германия намного после войны выплачивала компенсации жертвам нацизма - и евреям. и Польше, и советским гражданам, угнанным на работы в Германию и детям войны. По вашей логике Украине тоже не мешало бы выплатить что-то жертвам войны как колишньому союзнику Германии (в составе СССР). Осторожнее надо с историей. «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки»
Так, цитата відпочатку була не ваша, але ви самі потім вирішили доєднатися Щоб стверджувати, що то "чушь" і сперечатись треба навести хоч щось, що це заперечує, але те, що на початок 2СВ рейх і срср були союзниками - це факт. З фактами складно сперечатися. Те що ви приплітаєте "по моїй логіці" насправді ніяк до моєї логіки не відноситься. Я ніде не закликав до перегляду чогось, що сто років вже закріплене міжнародними угодами, неважливо, як ті угоди розглядати. Вони зафіксовані і визнані. Міжнародна політика це не про справедливість
Faceless написав:А те що вони були союзниками, проводили спільні паради, агітплакати "разом з німцями бомбитимемо Лондон
Мечтать не вредно
Опера́ція «Немислиме» (англ. Operation Unthinkable) — кодова назва двох нереалізованих планів, спочатку наступального, а потім і оборонного, на випадок воєнного конфлікту Британською імперією і США з використанням 10−12 німецьких дивізій[1],проти СРСР, розроблених навесні-влітку 1945 року. Обидва плани були розроблені на завдання прем'єр-міністра Вінстона Черчилля Об'єднаним штабом планування воєнного кабінету Великої Британії в найглибшій таємниці навіть від інших штабів. Уряд Великої Британії категорично заперечував існування таких планів аж до 1998 року.[2] Зараз документи, що стосуються цих планів, зберігаються в Національному архіві Великої Британії[3].
У Греції, на островах, влітку 1945 британці долучали навіть неперевдягнених есесівців до боротьби з червоними партизанами, які боролися з німцями всю війну
Shaman написав:.......... я ж кажу - срср союзник нацистської Німеччини - не може бути. пакт Молотова Рібентропа вигадали (особливо секретний протокол) .............. черговий накид на українців. докази є про допомогу в розстрілах? от поляки чомусь заперечують навіть назви польські табори смерті, лише німецькі табори смерті на території Польщі. а так за логікою ЛАДа треба звинуватити поляків в допомозі знищення в тому ж Аушвиці...
Вы параллельно с тем. что демагог, ещё и фальсификатор истории. Союз с Германией не равно зачинатель 2МВ. Лагеря были не польские - не поляки организовывали их и не поляки их охраняли. Но были поляки, и украинцы, и другие, которые, рискуя собственной жизнью, помогали им скрываться, а были те, которые выдавали их. И эти вторые такие же участники Холокоста, как наци, хотя сами не расстреливали. А смешивать всех украинцев с украинскими националистами... Такие обобщения известный приём демагогии.
хто в нас правонаступник срср (частково ідейний) - Раша? туді всі питання
правонаступник в юридическом отношении - да. В имущественном - Украина тоже. По-моему, соглашение о разделе зарубежного имущества СССР мы так и не подписали и до сих пор претендуем на какую-то часть (возможно, ошибаюсь). В идейном отношении - ничего общего с СССР ни у РФ, ни у нас.