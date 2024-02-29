Додано: Нед 29 бер, 2026 15:18
ЛАД написав:
В идейном отношении - ничего общего с СССР ни у РФ, ни у нас.
в Украине действительно ничего общего с СССР
В РФ - СССР 2.0, потому они и воюют
Додано: Нед 29 бер, 2026 15:21
Faceless написав:
........
Чехословаччину пиляли всі кому не ліньки. У політиці святих нема.
И кто эти "всі кому не ліньки"? Не назовёте?
Яка різниця шо там було в Польщі? Тим більше нею початок 2СВ не обмежився. І типу як Польща була типу расистською, то це жах-жах-жах, давайте з іншими расистами-нацистами укладемо союз, щоб її попилять, і Фінляндію спокійно теж
Это не о том. Вы не поняли?
Это о том, что по вашей логике они тоже зачинатели 2МВ.
Додано: Нед 29 бер, 2026 15:24
ЛАД написав: Shaman написав:
..........
я ж кажу - срср союзник нацистської Німеччини - не може бути. пакт Молотова Рібентропа вигадали (особливо секретний протокол)
..............
черговий накид на українців. докази є про допомогу в розстрілах? от поляки чомусь заперечують навіть назви польські табори смерті, лише німецькі табори смерті на території Польщі. а так за логікою ЛАДа треба звинуватити поляків в допомозі знищення в тому ж Аушвиці...
Вы параллельно с тем. что демагог, ещё и фальсификатор истории.
Союз с Германией не равно зачинатель 2МВ.
згоден, здається в школі так й розповідали, як білофіни напали на срср в 1939 році. й так, якщо окупував частину Польщі через тиждень - то це вже й не ти почав
а це ж західна Україна. срср спати не могла, поки не звільнить всі українські території
Лагеря были не польские - не поляки организовывали их и не поляки их охраняли.
Но были поляки, и украинцы, и другие, которые, рискуя собственной жизнью, помогали им скрываться, а были те, которые выдавали их. И эти вторые такие же участники Холокоста, как наци, хотя сами не расстреливали.
А смешивать всех украинцев с украинскими националистами... Такие обобщения известный приём демагогии.
демагогія - це звинуватити без доказів. ви почали про допомогу українських націоналістів - бо вони вам не подобаються чи так ще в срср вчили? окремі представники так, допомагали - найбільше з німцями співпрацювали саме руські - скільки було їх там в РОА? а накидати не треба.
хто в нас правонаступник срср (частково ідейний) - Раша? туді всі питання
правонаступник в юридическом отношении - да.
В имущественном - Украина тоже. По-моему, соглашение о разделе зарубежного имущества СССР мы так и не подписали и до сих пор претендуем на какую-то часть (возможно, ошибаюсь).
В идейном отношении - ничего общего с СССР ни у РФ, ни у нас.
як це немає - а сталін ефективний менеджер - це чий лозунг. я ж кажу, частково - ленін їм не подобається, а сталінський період - зараз зразок для наслідування...
що там з пропозиціями миру?
А что, есть что-то новое?
ви ж там збиралися щось обговорити. чи ви це так взагалі, "для красного словца так сказать". коли доходимо до конкретики - нема що обговорювати? все, що можна обговорювати я перелічив - бо саме я обговорюю, як можна укласти перемир'я...
Додано: Нед 29 бер, 2026 15:24
Faceless написав:
Обидві країни розпочали бойові дії. Синхронно.
3 тижні туди-сюди, тоді вже і бомбардування британцями французів у липні 1940 "синхронно з нападом німців"
Додано: Нед 29 бер, 2026 15:27
ЛАД написав:
И кто эти "всі кому не ліньки"? Не назовёте?
З 1 по 10 жовтня 1938 року Німеччина анексувала Судетську область
, де проживала значна частина німецькомовного населення, що становило близько 1/5 території країни.
Територіальні претензії сусідів: Польща: 2 жовтня 1938 року зайняла Тєшинську Сілезію
(Заолжя). Угорщина: 2 листопада 1938 року отримала південні райони Словаччини та Карпатської України.
ПС
Ти дійсно цього не знав?
Ти в якому морозильнику провів останні 75 років?
